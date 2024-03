Se déplacer sur un lit ou encore de monter les escaliers, voici les dernières nouveautés des aspirateurs et laveurs robots

Le marché des aspirateurs et laveurs robots est en plein essor ! Les marques telles que Dreame, Roborock, Ecovacs, Anker Eufy et Creatulize rivalisent d'ingéniosité pour proposer des produits toujours plus innovants et performants. Leur objectif ? Nous offrir des appareils de plus en plus autonomes et efficaces, capables de nettoyer notre maison sans jamais nécessiter d'entretien. Dans cet article, nous vous proposons un tour d'horizon des dernières nouveautés en matière d'aspirateurs et laveurs robots.

Les marques ne cessent de repousser les limites de la technologie pour nous faciliter la vie. Aspirateurs robots capables de se vider tout seuls, de laver les sols avec de l’eau chaude ou encore de monter et descendre les escaliers, les innovations sont nombreuses. Mais quels sont les modèles les plus novateurs du moment ? Tour d’horizon des nouveautés récentes.

Migo Robotics

La startup Migo Robotics a lancé Ascender, un robot aspirateur et laveur innovant qui promet de nettoyer toute la maison sans jamais solliciter l’aide de l’utilisateur, même pour monter ou descendre les escaliers. Vous avez bien lu. La principale particularité d’Ascender est d’intégrer deux jambes motorisées qu’il peut déployer grâce à deux articulations pour naviguer dans les escaliers. Il peut à la fois les descendre, mais aussi les monter et même les nettoyer grâce à une autre petite particularité.

Sa brosse est montée sur un disque rotatif qui lui permet de la tourner à 90° pour nettoyer avec des balayages latéraux. Une serpillière est également prévue, mais la forme des escaliers peut limiter l’efficacité de ce système. Pour naviguer, Ascender utilise un télémètre laser couplé à une caméra et d’autres lasers sur l’avant pour la cartographie et la détection des obstacles. Il est donc capable de reconnaître certains obstacles pour une navigation autonome et précise.

Il sera lancé via une campagne de financement participative, nous vous encourageons à être patients et à attendre la version définitive de ce produit.

Ecovacs Deebot

Ecovacs, le fabricant d’aspirateurs robots chinois, s’apprête à lancer deux nouveaux modèles haut de gamme : le Deebot T30 Omni et le Deebot T30 Pro Omni. Le Deebot T30 Pro Omni intègre un nouveau assistant vocal Yiko, développé par Ecovacs, qui permet de contrôler l’aspirateur robot à la voix. De plus, ce modèle bénéficie d’une nouvelle fonction lui permettant de détecter les zones particulièrement sales et de les nettoyer à nouveau automatiquement.

Les Deebot T30 Omni et T30 Pro Omni partagent de nombreuses fonctionnalités communes, telles qu’une puissance d’aspiration de 11 000 Pa, la fonction True Adaptive Mopping, la navigation TrueMapping 2.0 et l’évitement d’obstacles TrueDetect 3D 3.0. Plein de technologies maisons qui signifient surtout que ces nouveaux aspirateurs pourront plus facilement se repérer et de se déplacer chez vous. La base reste compacte, 48 cm de haut, elle permet à l’aspirateur de fonctionner plus longtemps avant que vous deviez le vider ou de remplir le réservoir d’eau. Le lancement des deux aspirateurs robots est prévu plus tard dans le mois, on est ici face à du haut de gamme qui sera certainement vendu à plus de 1 000 euros.

Dreame

Le fabricant chinois Dreame a présenté son dernier-né, le Mova G30 Pro, un appareil qui combine à la fois les fonctionnalités d’un aspirateur et d’un laveur. Le Dreame Mova G30 Pro se démarque par son système de nettoyage unique en son genre. Contrairement aux autres robots aspirateurs, il ne dispose pas de deux serpillères rotatives ou d’un chiffon vibrant pour effectuer la fonction d’essuyage. À la place, il utilise un rouleau d’essuyage rotatif et relevable, une fonction qui permet un nettoyage plus efficace et plus précis.

Mais ce n’est pas tout. Pour la première fois, Dreame utilise de l’eau chaude à 60 °C pour le nettoyage. Jusqu’à présent, cette technologie n’était utilisée que dans la station de nettoyage pour le linge à vadrouille. Avec le Dreame Mova G30 Pro, l’eau chaude est directement intégrée à l’appareil, ce qui permet un nettoyage encore plus profond et plus hygiénique.

Le Dreame Mova G30 Pro est équipé de la navigation LiDAR, une technologie de pointe qui permet une cartographie précise de l’environnement et une navigation optimale. Il dispose également d’un système de détection d’obstacles via une caméra AI et un laser, ce qui lui permet d’éviter les obstacles et de nettoyer de manière autonome. En termes de puissance d’aspiration, le Dreame Mova G30 Pro n’est pas en reste. Avec une puissance d’aspiration de 8 300 Pa. De plus, il est équipé d’une brosse à rouleau spécialement conçue pour couper les cheveux, ce qui facilite grandement l’entretien de l’appareil.

Le Dreame Mova G30 Pro est fourni avec une station de base multifonctionnelle. Selon le fabricant, cette station dispose de dix fonctions différentes, dont un raccordement à l’eau en option. Cette station de base permet aussi de recharger l’appareil, de vider son bac à poussière et de nettoyer ses brosses, le tout de manière automatique.

Dreame a également un modèle bien plus économique, le Mova M1. La puissance d’aspiration maximale est de 4 500 Pa, il n’y a pas de base, mais il a tout de même un laser alors qu’il est vendu à moins de 200 euros.

Le fabricant chinois Dreame a aussi récemment commercialisé le Dreame L10s Pro Ultra Heat, que nous avons déjà testé, un aspirateur robot équipé d’une fonction de nettoyage à l’eau chaude. La particularité de ce modèle est qu’il peut être raccordé à l’arrivée et l’évacuation d’eau, ce qui lui permet de remplir et vider automatiquement les réservoirs d’eau propre et sale logés dans sa station d’accueil, tous deux d’une capacité de 4,5 litres.

Comme avec les précédents modèles de la marque, le Dreame L10s Pro Ultra Heat remplit lui-même son réservoir d’eau embarqué d’une capacité de 80 ml. Les deux serpillères sont identiques à celles que l’on trouve sur le L20 Ultra. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, le Dreame L10s Pro Ultra Heat reprend des fonctions déjà adoptées par d’autres références de la marque. Il dispose notamment d’un système de navigation précis grâce à un télémètre laser et des capteurs de détection d’obstacles, ainsi que d’une puissance d’aspiration élevée pour un nettoyage en profondeur.

Anker Eufy

Anker, de son côté, a dévoilé son nouvel aspirateur haut de gamme, le Eufy S1 Pro, anciennement connu sous le nom de Mach R1. Le fabricant chinois a pour objectif de résoudre un problème spécifique : les robots aspirateurs et laveurs ont tendance à répandre la saleté plutôt qu’à la nettoyer, car les serpillères fonctionnent en quelque sorte dans leur propre jus, même si de l’eau fraîche est fournie.

Avec le S1 Pro, la brosse est nettoyée pendant le processus de nettoyage, ce qui garantirait un nettoyage exclusivement à l’eau douce. Le fabricant a même fourni une photo prise sous lumière UV pour prouver l’efficacité de son système.

Ce n’est pas le seul à annoncer ça, l’Eureka J20 tout juste annoncé fait la même chose. Au lieu d’une serpillière vibrante ou de patins rotatifs, il utilise une serpillière « roulante ». Cette dernière est placée autour de deux rouleaux qui l’entraînent dans un mouvement continu. Lorsque la serpillière passe sous le robot, elle frotte le sol. Elle est ensuite rincée grâce à des réservoirs d’eau propre et d’eau sale installés à l’arrière du robot avant de ressortir. Ce système, appelé RollRenew, n’est pas complètement nouveau, mais il est encore peu répandu.

Roborock

Roborock continue également d’être prolifique : il a présenté deux nouveaux robots aspirateurs et laveurs conçus pour offrir un nettoyage sec et humide. Chacun de ces robots est équipé d’une station d’aspiration : l’une avec un réservoir d’eau, l’autre avec un raccordement pour l’eau douce et les eaux usées. Le nettoyage à sec est assuré par deux rouleaux qui éliminent la poussière profondément incrustée. La puissance d’aspiration du robot est de 11 000 Pa, ce qui devrait garantir un nettoyage en profondeur. Le P10S Pro est également équipé d’une brosse latérale pour nettoyer facilement les coins et d’une serpillière rotative.

L’autonettoyage des serpillères est assuré par de l’eau chauffée à 60 °C, ce qui permet d’éliminer les résidus selon le fabricant chinois. Les serpillères sont ensuite séchées à l’air chaud pour éviter les odeurs désagréables, en particulier si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Ce sont globalement des robots très complets, ils ont toutes les fonctions modernes, dont le Lidar qu’on ne peut pas manquer.

Creatulize

Le Creatulize X1 est un nouveau robot aspirateur d’un nouveau type : ce robot est spécialement conçu pour être utilisé sur un lit et est capable d’aspirer les acariens, même ceux qui sont coincés ou accrochés.

Ce Creatulize X1 utilise un système de vibration avec 15 000 oscillations par minute pour capturer efficacement les acariens. La puissance d’aspiration du robot est de 14 watts d’air. Le robot est également équipé d’un traitement UV, avec quatre lampes UV-C qui élimineraient 99,99 % des acariens et des bactéries. La longueur d’onde est de 270 Nm et l’efficacité de la méthode aurait été confirmée par un organisme indépendant.

Le Creatulize X1 peut se déplacer de manière autonome sur un lit et est équipé de capteurs pour éviter les chutes. Cependant, il peut également être utilisé comme appareil portable pour nettoyer des coussins ou le dossier d’un canapé. Le robot est équipé d’un système de filtre spécial qui empêche la poussière emprisonnée d’être rejetée dans l’air ambiant. Le robot est actuellement disponible dans le cadre d’une campagne Kickstarter déjà financée avec succès, au prix de 139 euros. Cependant, nous vous recommandons d’attendre la version finale du produit avant d’investir.