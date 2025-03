Pourquoi cet aspirateur robot pourrait devenir la nouvelle référence face aux marques haut de gamme

Mova, spin-off de Dreame, se positionne comme une marque premium et lance son nouveau modèle porte-étendard, avec un concentré d’innovations et une garantie de 3 ans. Voyons comment il se différencie de la concurrence.

Après un lancement plus ou moins réussi à l’IFA 2024, Mova revient à la charge avec une nouvelle gamme dévoilée au CES. Contrairement à son premier positionnement, la marque ne se positionne plus comme une filiale de Dreame, mais véritablement une marque premium à part entière, avec sa propre gamme de robots aspirateurs, balais laveurs et même sèche-cheveux et brosses à dents. Parmi ces produits, on compte le P50 Pro Ultra, le modèle le plus abouti de la marque.

Un robot aspirateur laveur tout-en-un

Le P50 Pro Ultra est un produit complet, doté à la fois de capacités d’aspiration et de lavage des sols. On y retrouve ainsi une puissance d’aspiration de 19 000 Pa, épaulée par une brosse latérale robotisée, à l’image des Dreame X40 Ultra et Roborock S8 MaxV Ultra. Le rouleau-brosse est, quant à lui, doté d’un système anti-enchevêtrement qui coupe les poils d’animaux et cheveux avant qu’ils ne s’enroulent autour du rouleau.

Pour le nettoyage humide, le robot fait appel à deux serpillières rotatives, dont une peut s’étendre pour mieux nettoyer les coins et le long des plinthes. Les deux peuvent se relever pour ne pas mouiller les tapis ou les zones qu’elles traversent. En tant que produit premium, le P50 Pro Ultra dispose naturellement du lavage des serpillières à l’eau chaude, ainsi que du séchage à air chaud. La station dispose également d’un réservoir de détergent, permettant l’ajout automatique de solution de nettoyage.

Une vision précise

En plus de son nettoyage précis, le nouveau Mova P50 Pro Ultra bénéficie de plusieurs technologies pour se repérer, mais aussi de détecter les obstacles et même la saleté. Il utilise notamment un capteur LiDAR situé sur la partie supérieure pour cartographier son environnement, tandis qu’une caméra à l’avant lui permet de détecter les obstacles et la saleté.

Prix et disponibilité

Le Mova P50 Pro Ultra est d’ores et déjà disponible pour un tarif de 999 euros. Une offre de lancement permet de bénéficier d’une remise supplémentaire de 100 euros.

C’est un tarif relativement compétitif, en tenant toutefois compte que le robot est légèrement moins évolué que les dernières nouveautés présentées au CES, notamment le Dreame X50 Ultra qui bénéficie de petites jambes lui permettant de gravir des obstacles et d’un double rouleau-brosse pour un nettoyage en profondeur.