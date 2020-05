Caméras connectées : tout savoir sur les nouveaux forfaits Nest Aware

Google Nest a revu sa formule d’abonnement mensuel Nest Aware. Désormais, les deux nouvelles options couvrent l’ensemble des caméras de surveillance Nest d’un utilisateur.

Les produits de la gamme Google Nest qui embarquent une caméra (Nest Cam, Nest Hello et Nest Hub Max) peuvent voir leurs capacités étendues par un abonnement mensuel. Appelé Nest Aware, celui-ci permet par exemple des alertes intelligentes, la détection des visages familiers, la création de zones d’activité, et surtout l’enregistrement vidéo 24h/24 et 7j/7. Cet abonnement vient d’être mis à jour, et nous vous expliquons ici ce qui a changé.

La nouvelle formule Nest Aware

La première génération d’abonnements était déclinée en trois forfaits. Ces derniers comprenaient les alertes intelligentes, des extraits et vues accélérées ainsi que la création de zones d’activité, mais ils se différenciaient au niveau de l’enregistrement vidéo. Le premier (5 euros par mois ou 50 euros par an) offrait 5 jours complets d’historique vidéo, contre 10 et 30 jours complets pour les 2 autres options — respectivement proposées à 10 euros par mois ou 100 euros par an, et 30 euros par mois ou 300 euros par an.

Chaque abonnement activait les fonctionnalités décrites sur un seul produit Nest à la fois, et s’il était possible d’économiser quelques euros sur le forfait pour chaque Nest Cam supplémentaire, posséder plusieurs produits Nest faisait rapidement grimper l’addition mensuelle. C’est principalement sur cet aspect que Nest fait table rase du passé avec sa nouvelle offre. Désormais, chacun des deux nouveaux forfaits couvre l’ensemble des caméras Nest d’un utilisateur. Une très bonne nouvelle, mais un détail vient tout de même troubler la fête.

Nest vient tout juste de revoir sa formule d’abonnement et propose désormais seulement deux forfaits. Le premier n’embarque pas d’enregistrement continu (24h/24 et 7j/7) mais « 30 jours d’historique vidéo des enregistrements ». Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que seules les séquences enregistrées après la détection d’un mouvement ou d’un son par la caméra seront disponibles à la relecture, et ce pendant 30 jours. Ainsi, si un individu passe devant votre caméra Nest, vous serez en mesure de le visionner, du moment où il pénètre le champ de vision de la caméra jusqu’à son départ, à l’unique condition que votre caméra ait bien détecté cet individu. Ce premier forfait est proposé à 5 euros par mois, ou 50 euros par an.

Pour retrouver un véritable enregistrement continu, il n’y a pas d’autre choix que de se tourner vers le deuxième forfait, qui propose 10 jours d’historique vidéo (24h/24 et 7j/7) et 60 jours d’historique vidéo des enregistrements. Ce second abonnement demande quant à lui 10 euros par mois ou 100 euros par an. Notez que les deux nouveaux forfaits proposent toujours les alertes intelligentes et la création de zones d’activité.

Devez-vous passer à la nouvelle formule ?

Avant toute chose, voici quelques précisions sur la nouvelle formule Nest Aware. Il est possible, pour les utilisateurs ayant déjà un abonnement, de rester sur la désormais ancienne formule. Attention, si vous souhaitez effectuer la bascule vers les nouveaux forfaits, il faudra impérativement avoir migré son compte Nest vers son compte Google — vous perdrez dans ce cas-là les intégrations avec des services externes, comme IFTTT. Notez que l’abonnement à l’un des deux nouveaux forfaits enclenche une période d’essai gratuite d’un mois, aussi bien pour les nouveaux abonnés que les anciens. Enfin, une migration d’un ancien forfait vers un nouveau forfait moins coûteux entraînera un remboursement correspondant à la durée restante du forfait actuel.

La nouvelle formule a ses avantages et inconvénients par rapport à la première génération d’abonnements, et les grands gagnants sont les possesseurs de plusieurs caméras Nest : un seul abonnement suffit à couvrir tous les produits, ce qui réduit fortement les dépenses. Deux critiques peuvent cependant être émises : le manque d’un véritable enregistrement continu sur le premier forfait à 5 euros par mois, et la disparition de l’option 30 jours d’enregistrement 24h/24 7j/7 — la nouvelle formule propose au maximum 10 jours d’enregistrement continu.

Un rapide calcul vous permet de savoir si vous devez ou non faire la migration. Prenons en exemple ma situation. Je paie 5 euros chaque mois pour l’abonnement Nest Aware de ma sonnette connectée Nest Hello, qui est le seul produit Google Nest à caméra que je possède. J’ai tout intérêt à rester le plus longtemps possible sur mon forfait actuel, car basculer sur le nouveau forfait à 5 euros me ferait perdre mes 5 jours d’enregistrement continu — qui est bien plus rassurant que 30 jours d’enregistrement de séquences vidéos. Je passerai logiquement au nouveau forfait à 10 euros (qui est le seul à permettre un enregistrement 24h/24 7j/7) lors d’un prochain achat de caméras Nest.