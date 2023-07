Les serrures Nuki vous aide à ne plus vous enfermer dehors

Nuki met à jour son application iOS et Android, sans pourtant se limiter à quelques changements esthétiques. Une profonde refonte de sa structure qui devrait faciliter le quotidien et surtout une meilleure mise en avant de la batterie, le point d’inquiétude le plus récurent chez les utilisateurs de serrures connectées.

Leader du marché de la serrure connectée, Nuki dispose d’une application de qualité qui offre en plus une interface assez agréable. Toutefois, la richesse des fonctionnalités peut parfois nous perdre et c’est pourquoi le constructeur lance une refonte profonde de son application, avec en ligne de mire une meilleure information sur la batterie.

Un affichage plus clair pour une vie numérique plus sereine

Nuki a donc refondu la structure de son application pour la rendre plus intuitive et surtout faciliter l’usage de ceux qui ont plusieurs serrures sous leur contrôle.

Nuki Smart Lock Télécharger Nuki Smart Lock gratuitement APK

Par exemple, il devient très facile de passer rapidement de « Favoris » à « Tous les appareils » en appuyant simplement sur le logo Nuki. Mais l’une des remarques les plus récurrentes chez ses clients Nuki était l’absence d’indicateur de batterie rapidement accessible. Il fallait impérativement passer par le menu Paramètres pour avoir cette information.

Après la mise à jour, l’état de charge des piles ou du Nuki Power Pack s’affiche maintenant directement en bas de l’écran dans la vue principale. Si vous gérez plusieurs appareils, il suffit d’appuyer sur le nom de la serrure de votre choix pour visualiser l’indicateur graphique du niveau de la batterie.

Ainsi, vous pouvez utiliser vos produits Nuki avec beaucoup moins d’inquiétude sur les questions d’autonomie. Ce qui est surtout psychologique, car l’appli nous envoie une notification quand le niveau d’énergie est trop bas. Notez que cette mise à jour est fonctionnelle sur la Nuki 3.0 Pro, mais également la Nuki 2.0 et la première génération.

