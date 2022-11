Ce vélo cargo électrique pliable dissimule un AirTag à un endroit insoupçonné

L’entreprise américaine Radio Flyer a conçu un vélo cargo électrique… pliant. Le Flyer Folding Cargo, de son nom, ne respecte cependant pas toutes les réglementations européennes en vigueur. Mais cela montre à quel point les constructeurs veulent rendre certains longtails toujours plus pratiques.

Le créneau des vélos cargo électriques a le vent en poupe. Ce mode de transport capable dans certaines situations de remplacer une voiture (transport d’enfants, de matériel ou de courses) rencontre un certain succès auprès des familles et entreprises. Pour rappel, trois principales catégories de VAE cargo existent.

La plus courante d’entre elles est le longtail, qui s’allonge à l’arrière pour accueillir un ou plusieurs passagers. Vient ensuite le biporteur – le même principe, mais à l’avant – ainsi que le triporteur, doté de deux roues avant pour accueillir des charges encore plus importantes. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est un longtail.

Léger pour un cargo

Le Flyer Folding Cargo, de son nom, est à mettre au crédit de l’entreprise américaine Radio Flyer, spécialisée dans la conception de cycles et trottinettes électriques, nous apprend Electrek. La particularité de ce modèle réside dans son système de pliage. Les vélos branchés pliables sont monnaie courante, les vélos cargo pliants, eux, le sont moins.

Cela a pour effet d’apporter toujours plus de praticité à ce type de véhicule. D’autant plus que le Flyer Folding Cargo ne revendique pas un poids démentiel pour un longtail : 24 kg, lorsque le Decathlon Longtail R500Elec en fait 38 kg, contre 36 kg pour le Moustache Lundi 20 ou encore 33 kg du côté du Tern GSD S10 LR.

Notre protagoniste du jour vient donc concurrencer le VELLO SUB et son poids similaire. Sa capacité de charge utile, elle, est limitée à 136 kg : 36 kg à l’arrière et 100 kg pour le conducteur ou la conductrice. Cela n’atteint pas les sommets, mais reste suffisant pour transporter un enfant derrière soi.

Source : Radio Flyer Source : Radio Flyer Source : Radio Flyer

Placé sur le moyeu de la roue arrière, le moteur de 350 W est capable d’épauler le cycliste jusqu’à 32 km/h. Ce n’est donc pas conforme aux lois européennes selon lesquelles un VAE doit être électroniquement limité à 25 km/h. Le Flyer Folding Cargo se dote d’un accélérateur, mais ne peut pas être considéré comme un cyclomobile léger (ou draisienne).

Certes, il respecte la puissance de cette catégorie de véhicule – inférieure ou égale à 350 W –, mais sa longueur de 170 cm dépasse la limite légale de 165 centimètres imposés pour ces deux-roues.

Pour le reste, comptez sur une batterie de 480 Wh pour une autonomie maximale de 64 km, cinq niveaux d’assistance, des freins à disque mécaniques, des feux LED, un écran LED, un port USB, une béquille centrale ou encore des garde-boue de série. Malin, le vélo se dote d’un petit emplacement caché sous la batterie capable d’accueillir un AirTag.

Un VAE cargo abordable

Ainsi, en cas de vol, votre monture électrique peut être suivie grâce au système d’Apple. Cela nous rappelle l’astucieuse sonnette Airbell Bike, qui peut, elle aussi, dissimuler un tel dispositif pour améliorer la sécurité de l’engin en toute discrétion.

Bien que le Flyer Folding Cargo ne soit pas conforme aux règles du Vieux continent, il est intéressant de voir à quel point le secteur des vélos cargo profite d’innovations intéressantes pour séduire un public toujours plus large. À l’avenir, d’autres longtail pliants pourraient débarquer sur le marché afin de consolider l’offre et, surtout, répondre à la demande.

Le Flyer Folding Cargo n’en reste pas moins une solution économique pour un cargo : 1699 dollars, lorsque le positionnement tarifaire se situe généralement bien au-delà des 2000 dollars ou euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.