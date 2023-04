Ce nouveau vélo électrique longtail en location a de (très) beaux atouts à faire valoir

Red-Will ajoute à son catalogue un nouveau vélo électrique disponible en location : le Family Smart 545, qui n’est autre qu’un longtail adressé aux familles. Ce modèle est lancé avec ou sans engagement.

Véligo, Swapfiets, Dance, Motto, Red-Will : les entreprises et entités spécialisées dans la location mensuelle de vélos électriques se tirent toujours plus la bourre, conscientes qu’un véritable marché s’est formé. L’heure est donc à la consolidation de leur offre, à l’image de Motto qui a récemment renouvelé son catalogue.

C’est cette fois-ci au tour de Red-Will de faire parler de lui, avec l’ajout d’un tout nouveau modèle destiné aux familles : le longtail électrique Family Smart 545, dont la structure allongée à l’arrière peut accueillir jusqu’à deux enfants notamment, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Un généreux couple

Soucieux de développer une image de marque premium, Red-Will a mis le paquet quant à la fiche technique de son longtail : il faut notamment compter sur un moteur pédalier Bosch Cargo Line, compatible avec le Smart System du fournisseur allemand. Nous avons rédigé un dossier complet au sujet de cet écosystème intelligent.

Le fait est que cette motorisation délivre un généreux couple de 85 Nm, combiné à des accélérations franches lors d’un départ arrêté. Il est important de fournir un couple suffisamment élevé sur les cargo, de par leur poids originel plus élevé et les charges qu’il est supposé transporter.

L’intégration du Smart System lui donne accès à l’application ultra complète eBike Flow. Cette dernière embarque au passage la fonction eBick Lock, qui permet de verrouiller le moteur dès que l’on s’éloigne de sa monture. Votre smartphone se transforme aussi en clé numérique pour activer l’assistance électrique.

En revanche, Red-Will ne fait aucune mention du Connect Module, qui permet de géolocaliser très précisément son VAE. Pour le reste, il faut compter sur une batterie de 545 Wh – ce n’est pas la plus généreuse de Bosch – revendiquant une autonomie de 100 km, qu’il faut toutefois tempérer, car probablement obtenu avec le mode d’assistance le plus faible. Il en existe quatre.

Prix : faites bien vos calculs

Fourche suspendue, freins à disque hydrauliques Shimano, béquille centrale, selle Royal, transmission à 10 vitesses, pneus ballon, pour les personnes mesurant de 160 à 195 cm : voici ce qu’il faut retenir des principales autres caractéristiques, même si les détails manquent pour certaines d’entre elles.

Qui dit longtail, dit forcément pléthore d’accessoires. Si deux coussins pour la structure arrière sont fournis de série, les autres équipements sont disponibles en option : siège bébé (7 €/mois), rétroviseur (5 €/mois), barres de sécurité (12 €/mois), repose-pieds (8 €/mois). Autant de petits suppléments qui font grossir la note finale.

Les prix, justement, varient selon la formule que vous choisissez : 135 euros par mois avec un engagement de 6 mois, 155 euros par mois sans engagement. Si vous souhaitez découvrir et vous familiariser avec ce type de véhicule, cela peut être une bonne solution de départ.

En revanche, si vous avez une vision plus long terme, il peut être plus intéressant d’acheter directement un modèle. Après tout, deux ans de location Red-Will via l’abonnement de 6 mois vous reviendraient à 3240 euros… sans aucun accessoire. Des longtails moins onéreux sont d’ailleurs disponibles sur le marché. Nous pensons notamment au Decathlon R500 Elec ou encore Gaya Cargo.

Plein de services annexes gratuits

Red-Will met un point d’honneur à offrir une expérience haut de gamme, avec tout un tas de services annexes gratuits : livraison à domicile, réparation à J+1 à domicile, entretien préventif, assurance casse et vol ou encore double antivol. Ses abonnements sont par ailleurs éligibles au Forfait Mobilités Durables.

Pour l’instant, Red-Will n’opère qu’à Paris, Bordeaux et Lyon (depuis avril 2023). Ses vélos sont assemblés en France.

