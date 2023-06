Starfield, l’étoile montante de Bethesda, nécessitera un SSD et 16 Go de RAM minimum

Il semblerait que l'arrivée de Starfield soit le moment idéal pour offrir à votre PC une upgrade bien méritée. Pensez à enrichir sa configuration avec une barrette de RAM supplémentaire et un SSD véloce.

Hier soir, la toute dernière présentation Xbox Showcase a dévoilé un invité de marque : Starfield. Ce jeu très ambitieux est en cours de développement par le studio Bethesda, reconnu pour ses créations précédentes : les légendaires Skyrim et Fallout 4. Avec Starfield, l’équipe derrière ces succès propose un jeu de rôle spatial gigantesque où l’on peut rejoindre de multiples factions et fouler le sol d’un millier de planètes différentes.

Starfield : un gigantesque jeu de rôle dans l’espace

Starfield se présente comme un jeu de rôle d’une envergure impressionnante se déroulant dans l’espace. Les joueurs pourront intégrer de multiples factions et explorer un millier de planètes différentes. Cette promesse de liberté et d’aventure infinie suscite déjà un vif engouement parmi les fans de jeux de rôle. En tant que propriété de Microsoft, Bethesda n’a pas hésité à affirmer que Starfield est leur projet le plus ambitieux à ce jour, ce qui renforce encore plus l’excitation autour de sa sortie.

La démonstration de 45 minutes de gameplay diffusée lors de l’événement a mis en lumière l’incroyable travail effectué par Bethesda. On y découvre un système d’illumination globale impressionnant, avec de nouvelles animations en vue à la troisième personne, mais aussi à la première personne pour une immersion encore plus totale. Les joueurs ont pu explorer la majestueuse cité de New Atlantis, décrite par Bethesda comme la plus ambitieuse jamais réalisée en termes de quêtes, de taille et de population.

Mais cette cité n’est qu’une infime partie de l’expérience Starfield. Le jeu offrira une richesse de contenu sans précédent, incluant une vaste gamme d’armes, un système de construction d’avant-postes, des compagnons d’aventure, et un système de progression basé sur les compétences du personnage. Et ce n’est pas tout : la création et la personnalisation du personnage comportent plus de 40 réglages différents, sans parler de l’exploration de la galaxie avec plus de 1000 planètes différentes, toutes dotées d’une faune et d’une flore uniques. Le pilotage et les combats spatiaux, ainsi que la personnalisation de votre vaisseau, promettent une expérience de jeu immersive et variée.

Les exigences minimales pour la version PC de Starfield

Bethesda a également dévoilé les exigences minimales pour la version PC de Starfield. Tout d’abord, il est impératif de disposer d’un SSD (Solid-State Drive) offrant une lecture et une écriture rapides. Oubliez le disque dur traditionnel : il vous faudra 125 Go d’espace disponible sur votre SSD. En ce qui concerne la mémoire vive, un minimum de 16 Go est requis, bien que Bethesda déconseille fortement de faire fonctionner le jeu avec moins.

Dans l’ensemble, Starfield n’exige pas un matériel particulièrement puissant. Un processeur AMD Ryzen 5 2600X ou un Intel Core i7-6800K sont recommandés. Des modèles plus anciens tels que l’AMD Radeon RX 5700 et la Nvidia GeForce 1070 Ti sont mentionnés comme des références pour la carte graphique. Bethesda recommande également les processeurs AMD Ryzen 5 3600X et Intel Core i5-10600K. Pour les cartes graphiques, ils citent l’AMD Radeon RX 6800 XT et la Nvidia GeForce RTX 2080 comme exemples, avec DirectX-12.

Des performances optimisées sur les consoles

Sur les consoles, Starfield tournera à une fréquence d’images de 30 ips (images par seconde), contrairement à la plupart des autres jeux actuels qui visent les 60 ips. Le jeu sera disponible en 4K sur Xbox Series X et en 1440p (QHD) sur Xbox Series S.

Pour ceux qui ont déjà hâte de plonger dans l’univers de Starfield, la date de sortie a été annoncée : le 6 septembre sur Xbox Series et PC. Les fans de jeux de rôle et de science-fiction peuvent désormais marquer cette date dans leur calendrier et se préparer à une aventure épique dans les confins de l’espace.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.