Acer renouvelle ses ordinateurs portables : OLED 120 Hz, RTX 4070 et Intel Core Ultra

Acer profite du CES 2024 pour dévoiler ses nouveaux lancements d'ordinateurs portables. Ici, on profite surtout des nouveaux Intel Core Ultra avec des écrans assez impressionnants.

Voilà, Acer a fait ses annonces du CES 2024. Et, ils ont renouvelé leur gamme de PC portables Swift sous Windows 11. Commençons par le Swift X 14. C’est une bête de course relativement fine.

Du costaud

Comme expliqué en introduction, ce laptop est équipé d’un processeur Intel Core Ultra (comme Dell), qui se décline en versions 7 et 5 de la série H. Normalement, vous aurez une base solide pour divers usages.

Côté affichage, le Swift X 14 ne fait aucun compromis. Vous pourrez choisir entre un écran OLED en définition 2880 x 1880 pixels ou un écran IPS 2560 x 1600 pixels, tous deux bénéficiant d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Les deux font 14,5 pouces de diagonale.

La mémoire et le stockage, c’est du classique, avec des options jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage. Et pour ceux qui cherchent le top en termes de graphisme, le Swift X 14 propose une carte graphique dédiée (dGPU) Nvidia GeForce RTX 4070, avec des options inférieures incluant les RTX 4060, 4050 et 3050.

Pour ce qui est… dommage. Notez que la webcam n’est qu’en 1080p, alors que celle qui équipe les deux PC portables suivants est en 1440p avec un système pour les désactiver manuellement.

Swift Go 14 et 16 : performance à un prix plus doux

Pour ceux qui cherchent une alternative plus économique, les Swift Go 14 et 16 offrent des performances, mais avec un prix plus doux.

Ces modèles plus accessibles sont disponibles avec des écrans OLED 120 Hz (mais également en IPS LCD 60 Hz, tactile et non tactile), des puces Core Ultra série H ou U (jusqu’en Intel Core Ultra 9 185H ou Intel Core Ultra 7 155U), et des configurations allant jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage. La principale différence réside dans les cartes graphiques, où il n’y a que le GPU intégré, à savoir l’Intel Arc.

Le Swift X est attendu en février, tandis que les Swift Go 14 et 16 feront leur entrée en février et mars, respectivement.

Pour aller plus loin

Et… on oubliait. Oui, ils sont équipés de la touche dédiée Copilot.