Apple perd du terrain : le nouveau paysage du marché PC en 2024

Apple dégringole, Asus grimpe en flèche, et l’IA se fait attendre.

Après des années de croissance, pendant le Covid, puis une crise profonde, après le Covid, le marché des PC traverse encore une période charnière.

Alors que l’économie mondiale montre des signes de reprise, les ventes d’ordinateurs peinent encore à décoller. Selon les dernières données d’IDC (International Data Corporation), les expéditions mondiales de PC ont reculé de 2,4 % au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023.

Mais derrière ce chiffre global se cachent des réalités contrastées qui méritent qu’on s’y intéresse.

Apple : la chute inattendue

La surprise de ce trimestre vient sans conteste d’Apple. Le géant de Cupertino a vu ses ventes de Mac s’effondrer de 24,2 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, Apple était en croissance.

Comment expliquer une telle dégringolade ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D’abord, la conjoncture économique pousse les consommateurs vers des machines moins onéreuses, ce qui ne joue pas en faveur d’Apple.

Ensuite, le cycle de renouvellement des MacBook Pro pourrait avoir un impact : le modèle M3 ayant été présenté en octobre 2023, certains acheteurs potentiels attendent certainement la sortie du M4, prévue pour octobre 2024.

Cette chute brutale fait passer Apple de la quatrième à la cinquième place du classement mondial des fabricants de PC. Un coup dur pour la marque à la pomme.

Lenovo et Asus : les bons élèves

À l’inverse d’Apple, certains constructeurs tirent leur épingle du jeu. Lenovo confirme sa place de leader mondial avec 24 % de parts de marché et une légère croissance de 3 % par rapport à l’année précédente. Mais la véritable surprise vient d’Asus, qui enregistre une croissance impressionnante de 10 %. Le constructeur taïwanais se hisse ainsi à la quatrième place du classement, ex æquo avec Apple.

Cette performance d’Asus est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de marché globalement morose.

L’IA : le grand espoir du marché

Si le marché du PC peine encore à retrouver une croissance solide, tous les regards se tournent vers l’intelligence artificielle. Les analystes d’IDC voient dans l’IA un moteur de croissance potentiel pour les années à venir.

Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez IDC, estime que « les nouveaux PC IA tels que les PC Copilot+ de Qualcomm ainsi que les puces équivalentes d’Intel et d’AMD, ainsi que les Mac basés sur M4 d’Apple, devraient stimuler le segment haut de gamme dans les mois à venir. »

Toutefois, il faudra être patient. Linn Huang, vice-président de la recherche en charge des appareils et des écrans chez IDC, tempère cet enthousiasme : « Nous nous attendons à ce que l’intelligence artificielle devienne omniprésente à la fin de la décennie, mais la commercialisation massive de ces produits prendra plus de temps que prévu, jusqu’en 2026.« .

L’année 2025 sera donc importante pour le développement de logiciels et de cas d’usage concrets pour ces PC boostés à l’IA. De notre côté, on partage cet avis, on a du mal à identifier l’IA comme un must-have en 2024. La hype autour des PC Copilot+ s’est effritée depuis le lancement en juin dernier.

Le renouvellement des flottes professionnelles

Si le marché grand public reste atone, le segment professionnel offre des perspectives plus encourageantes. De nombreuses entreprises ont commencé à renouveler leur parc informatique en prévision de la fin du support de Windows 10. Ce mouvement, déjà bien amorcé au Japon qui a enregistré une croissance à deux chiffres au T3 2024, devrait se propager à d’autres marchés dans les prochains trimestres.

Cette dynamique pourrait bien être le moteur dont le marché a besoin pour retrouver une croissance positive.

Bryan Ma, vice-président de Worldwide Device Trackers chez IDC, se montre prudemment optimiste : « Après deux trimestres de croissance modérée, le marché fait une pause avant d’entrer dans la période d’achats de fin d’année. Des risques de baisse subsistent dans l’environnement géopolitique actuel, mais nous pensons qu’il y a suffisamment de potentiel de hausse pour l’année prochaine pour porter le marché vers une croissance modeste à un chiffre.« .

