Faut-il attendre pour acheter son prochain Mac ? Voici ce que l’on attend en octobre 2024 pour les MacBook et iPad

L’an dernier, Apple nous offrait une soirée d’Halloween high-tech. Cette année, pas de citrouille à l’horizon, mais un panier de nouveautés.

Source : Unsplash

Les iPhone 16 sont lancés, la Watch 10 aussi, macOS Sequoia et iOS 18 sont déployés. Maintenant que le mois d’octobre a débuté, passons au prochain événement Apple attendu.

Comme chaque année, l’automne s’annonce chargé pour Apple. La firme de Cupertino nous a habitués à un second rendez-vous dédié aux Mac et iPad. Si l’an dernier, nous avions eu droit à une soirée d’Halloween tech pour le lancement des puces M3, cette année pourrait bien marquer l’arrivée de la tant attendue M4, voire même d’une dose d' »Apple Intelligence ». La puce M4 est déjà sur l’iPad Pro, pour celles et ceux qui avaient oublié.

D’après les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source généralement bien informée, nous pourrions voir débarquer de nouveaux modèles de MacBook Pro, d’iMac et de Mac Mini. Côté tablettes, un iPad Mini mis à jour et un iPad d’entrée de gamme pourraient aussi être de la partie. Bien sûr, rien n’est gravé dans le marbre, mais ça sent bon les nouveautés.

Le M4 est attendu

Parlons d’abord de ce qui fait vibrer les geeks : les processeurs. Depuis quelques mois, on se trouve dans une situation un peu bizarre. Le dernier processeur M4 d’Apple, on peut le trouver… dans un iPad Pro ! Mais pas dans un MacBook.

Mais rassurez-vous, les choses devraient rentrer dans l’ordre. On s’attend à ce que les MacBook Pro 14 pouces héritent du même processeur M4 que l’iPad Pro. Pour les modèles 16 pouces, on parle même des versions M4 Pro et M4 Max.

Apple aurait choisi de vendre ses MacBook Pro avec 16 Go de RAM minimum. Deux autres nouveautés sont à noter. La première, c’est le passage de 8 à 10 cœurs CPU. L’autre concerne la connectique avec la mention de trois ports Thunderbolt 4 au lieu de seulement deux. Actuellement, seuls les MacBook avec puce M3 Pro en proposent trois.

L’iMac devrait lui aussi avoir droit à sa dose de M4. Par contre, si vous espériez un nouveau design pour ces machines, il faudra probablement patienter. Apple semble se concentrer sur les entrailles plutôt que sur le look cette fois-ci.

Une petite déception pour les fans du MacBook Air : pas de M4 pour lui avant l’année prochaine. Quant aux Mac Studio et Mac Pro, leur mise à jour n’est pas prévue avant 2025. Patience, patience…

Le Mac Mini fait peau neuve

Il y a bien un Mac qui pourrait changer de look : le Mac Mini. Non seulement il devrait passer au M4 (un sacré bond en avant par rapport au M2 actuel), mais en plus, les rumeurs parlent d’un design plus compact.

Petit aparté technique : j’aimerais vraiment voir Apple passer à un minimum de 16 Go de RAM pour les nouveaux MacBook Pro M4. Sérieusement, 8 Go de mémoire sur un ordinateur portable « Pro » en 2024, c’est un peu mesquin.

Du côté des iPad : le retour des petits formats

En mai dernier, Apple a fait les gros titres avec son iPad Pro surpuissant et sa puce M4. L’iPad Air a aussi eu droit à son petit lifting. Mais quid des modèles d’entrée de gamme ?

Il semblerait que ce soit leur tour de briller. On parle beaucoup d’un nouvel iPad Mini. Au programme : une puce plus performante (logique), peut-être un meilleur écran, et qui sait, une compatibilité avec le Pencil Pro ?

L’iPad « tout court » pourrait lui aussi avoir droit à sa mise à jour. La dernière génération avait apporté pas mal de nouveautés : caméra frontale en mode paysage (enfin !), design plus moderne… Que nous réserve cette nouvelle itération ?

L’IA entre en scène ?

Mais la vraie star de l’événement pourrait bien être… l’intelligence artificielle ! Apple n’a pas encore officiellement lancé ses fonctionnalités d’IA générative, Apple Intelligence, mais ça ne saurait tarder. iOS 18.1, actuellement en bêta, en contient déjà quelques-unes. Par contre, c’est toujours compliqué en Europe.

