OPPO Reno6 Pro : comment profiter des 239 euros d’accessoires offerts gratuitement ?

OPPO vient de dévoiler ce matin les deux nouveaux smartphones de la gamme Reno : le Reno6 et le Reno6 Pro. Deux produits performants qui se démarquent notamment par un processeur dernier cri, une autonomie plus grande et un module photo amélioré. Ils sont dorénavant disponibles à la Fnac sous la barre des 800 euros et bénéficient de deux belles offres de lancement.

Écran AMOLED 90 Hz, processeurs de dernière génération, charge rapide SuperVOOC 2.0 et batterie gonflée à bloc, c’est une petite partie de la fiche technique des derniers OPPO Reno6 Series. Le constructeur met cette année l’accent sur l’image en proposant des produits très orientés sur la prise de vue.

À l’achat, l’OPPO Reno6 est disponible à la Fnac au prix de 499 € et le Reno6 Pro est lancé au prix de 799 €.

Surtout, OPPO propose une offre de lancement plutôt alléchante qui vous permettra de vous équiper gratuitement en accessoires connectés signés OPPO, et ce jusqu’au 30 septembre. En fonction du modèle vers lequel vous vous dirigerez, des écouteurs OPPO Enco Free2, des Band Style, des OPPO EncoX ou encore des coques adaptées seront envoyés gratuitement si vous en faites la demande auprès d’OPPO. Pour en profiter, il suffit de remplir le bulletin hébergé à cette adresse.

La photographie au cœur de la gamme Reno6

Cette année, c’est la photographie et la vidéo qui ont été mises à l’honneur sur l’OPPO Reno6 et l’OPPO Reno6 Pro. Les deux smartphones ont été équipés d’un mode portrait Pro et du focus tracking sur la vidéo. Un très bon point quand on sait que l’un des principaux écueils des smartphones est de perdre facilement la mise au point sur le sujet.

Côté OPPO Reno6, le smartphone intègre un triple capteur arrière avec un capteur principal à 64 mégapixels. Celui-ci est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels co-développé avec Sony et un objectif macro de 2 mégapixels.

Sur ce modèle, le constructeur a intégré un mode portrait couleur IA (qui fonctionne en photo et en vidéo). Il permet de désaturer l’arrière-plan et de ne conserver que le sujet en couleur. Le Reno6 possède également un mode vidéo super ralenti pouvant aller jusqu’à 960 FPS en 720p.

L’OPPO Reno6 Pro propose quant à lui un quadruple capteur arrière avec un principal de 50 mégapixels lui aussi co-développé avec Sony, auquel on ajoute un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il bénéficie également d’un mode exclusif Vidéo Portrait Pro qui permet d’obtenir un bel effet bokeh autour du sujet, pour le détacher de la scène.

Deux configurations qui devraient faire leurs preuves notamment pour les modes grand-angles, déjà éprouvés sur les OPPO Reno de précédente génération.

Une charge SuperVOOC 2.0 65 W améliorée

La photo n’est pas la seule partie à bénéficier d’une évolution. La batterie, elle aussi, voit sa capacité augmenter. On passe ainsi de 4000 à 4500 mAh pour l’OPPO Reno6 Pro et de 4000 à 4300 mAh pour le Reno6.

Si les capacités augmentent d’une génération à l’autre, on notera également qu’OPPO a diminué le temps de charge du SuperVOOC 2.0 65 W. Sur la gamme Reno6, la charge complète s’effectue en seulement 28 minutes. Précédemment, il fallait attendre 35 minutes pour atteindre les 100 % de batterie. OPPO reste ainsi l’un des leaders sur le marché et propose l’un des temps de charge les plus courts.

Un design qui n’est pas en reste

Jusqu’ici, l’apparence des smartphones de la gamme Reno est restée classique, mais efficace. Sur la nouvelle génération de Reno6, le modèle Pro conserve un design très similaire à celui du Find X3 Neo. L’OPPO Reno6 en revanche, change de style et voit ses bords devenir plus anguleux.

Les diagonales d’écran restent quant à elles très confortables avec une dalle de 6,55 pouces pour le Reno6 Pro et 6,43 pouces pour le Reno6. Bonne nouvelle, les deux smartphones possèdent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend la navigation bien plus fluide. On notera également que l’OPPO Reno6 Pro est certifié HDR10+, un must pour les consommateurs de vidéos sur smartphone.

Une fiche technique premium

La puissance est également au rendez-vous puisque chacun sur leur segment de prix, les Reno6 s’équipent des meilleurs chipsets disponibles. L’OPPO Reno6 Pro se voit donc équipé d’un Snapdragon 870 5G et le Reno6 d’un MediaTek Dimensity 900. Deux très bons processeurs optimisés pour la 5G et la photographie.

Pour la configuration, l’OPPO Reno6 Pro dispose de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. L’OPPO Reno6 quant à lui est équipé de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Aucun slot pour carte microSD n’est en revanche disponible.

Les deux smartphones tournent enfin sur Android 11 couplé à l’interface ColorOS11, la plus aboutie du constructeur et l’une des plus performantes sur le marché. Elle propose notamment des menus de personnalisation très poussés qui permettent de changer l’aspect esthétique des icônes, mais également d’optimiser l’utilisation de la batterie.

Il est aussi possible de configurer des phases durant lesquelles le smartphone se met en veille ou encore de définir un menu de lancement rapide contenant les applications les plus fréquemment utilisées. Un vrai couteau suisse qui devrait plaire à ceux qui ne veulent pas avoir le même smartphone que leur voisin.

Deux packs d’accessoires en offre de lancement

Pour le lancement de la gamme Reno6 Series, OPPO et la Fnac proposent deux packs d’accessoires offerts en fonction du modèle choisi.

Si vous tombez sous le charme du OPPO Reno6 Pro, une paire d’écouteurs true wireless EncoX, un bracelet Band Style ainsi qu’une coque vous seront envoyés. Si vous préférez vous tourner vers un OPPO Reno6, ce seront les Enco Free2 ainsi qu’une coque Luminous qui seront offerts avec votre nouveau smartphone.

Ces offres sont valables jusqu’au 30 septembre inclus, c’est donc une belle occasion de s’équiper pour cette rentrée sans y laisser un bras. Pour en profiter, il n’y a qu’à se rendre à cette adresse et suivre les instructions pour recevoir gratuitement ces accessoires.