Activision travaille sur une version mobile de Call of Duty : Warzone

Activision embauche pour la création d'une version mobile de son battle royale à succès, Call of Duty : Warzone.

Sur smartphones, si l’on souhaite disputer une petite partie de Battle Royale, on peut se tourner vers Fortnite, après quelques manipulations ou la version mobile du célèbre jeu PUBG, qui a lancé cette mode en 2017. En revanche, Call of Duty : Warzone, l’un des plus fervents défenseurs du genre (environ 75 millions de joueurs) n’a pas encore sa variante mobile. Cela ne saurait durer.

En effet, Activision, dont le rachat par Microsoft est encore en cours, a publié une annonce de recrutement qui invite les candidats à créer « Call of Duty : Warzone pour mobile ». A priori, les joueurs mobiles évolueront dans leur propre instance, puisque l’annonce évoquer la création d’« une toute nouvelle expérience mobile AAA qui apportera l’action palpitante, fluide et à grande échelle de « Call of Duty : Warzone » aux joueurs en déplacement. »

Plus loin dans l’annonce, Activision évoque une « expérience de battle royale à grande échelle » et « construite nativement pour le mobile ».

S’il suit la voie de COD : Mobile, ce sera du tout bon

Si Activision fournit un travail aussi impeccable que sur Call of Duty Mobile, souvent pris en modèle de fluidité et d’optimisation en matière de jeu 3D sur mobile, on peut s’attendre à un très bon cru.

C’est d’ailleurs peut-être ce qui explique que la version mobile sortent aussi longtemps après celle PC et console, notoirement instable dans ses premiers mois d’existence.

Une chose est sûre : la grande ruée vers le mobile des FPS à succès est donc définitivement sonnée. Apex Legends Mobile est en bêta fermée, Riot Games travaille à Valorant Mobile. Il ne manquait plus que la célèbre franchise d’Activision.

Pour rappel, Call of Duty : Warzone reprend les codes des précédents épisodes de la série en les mixant avec ceux du Battle Royale. Cela donne un titre très dynamique avec une direction artistique diamétralement opposée à l’inévitable Fortnite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.