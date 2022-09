Netflix : arrivée imminente de l’abonnement moins cher avec publicité en France

Selon les très sérieux Wall Street Journal et Variety, l'abonnement intégrant de la publicité arriverait sur le service de streaming plut tôt que prévu, afin de devancer Disney+.

On sait que Netflix travaille activement à son abonnement intégrant de la publicité, afin de le rendre moins cher et donc plus attractif. Ceci dans le but de récupérer une partie des clients qui sont partis suite aux hausses de prix successives. Les premières informations indiquaient une arrivée pour le début de l’année 2023. Mais il faudrait finalement tabler sur une disponibilité en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis pour le 1er novembre 2022.

C’est en tout cas ce qu’annoncent les deux médias Wall Street Journal et Variety. Citant des sources de l’industrie ayant eu accès aux informations sur cet abonnement, ces derniers nous apprennent que Netflix a déjà commencé à rechercher activement des annonceurs.

Un nouvel abonnement moins cher

L’objectif serait de couper l’herbe sous le pied à Disney+ qui va lancer un abonnement intégrant de la publicité dès le 8 décembre prochain. Pour le moment, Disney+ vise uniquement les États-Unis avec ce futur abonnement.

Netflix espèrerait recruter 500 000 nouveaux clients d’ici à la fin de l’année sur cet abonnement intégrant de la publicité, qui serait bien entendu proposé moins cher que les forfaits actuels démarrant à 8,99 euros en France. Les rumeurs avancent un tarif mensuel de 7 à 9 dollars par mois (hors taxes) pour les Américains, sachant que leur forfait le plus abordable commence actuellement à 9,99 dollars (hors taxes) par mois. On peut donc s’attendre à une baisse de 2 à 3 euros sur l’abonnement en France.

Quatre minutes toutes les heures

Le géant américain du streaming souhaiterait imposer une pause publicitaire de quatre minutes pour une heure de visionnage de série. Pour les films, cela serait légèrement différent, avec des publicités en pré-roll (avant le lancement du film).

On pourrait craindre que cet abonnement rende fou et rappelle à certains d’entre nous la fameuse publicité de 1998 du pansement des héros qui semblait se répéter à l’infini. Mais Netflix exigerait une limite différente de ce qui se fait outre-atlantique puisqu’une même publicité ne pourrait pas être diffusée chez un même client plus d’une fois par heure et plus de trois fois par jours.

En partenariat avec Microsoft

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter quelques jours ou quelques semaines afin que Netflix ne dévoile cet abonnement. Mais tout porte à croire que celui-ci verra bien le jour dès le 1er novembre prochain puisque l’entreprise américaine parait avoir déjà bien avancé les négociations avec les différents annonceurs en ouvrant sa propre plateforme d’enchères, créée main dans la main avec Microsoft.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.