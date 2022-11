L’iPhone 14 Pro est le plus rapide en 5G… mais pas grâce à Apple

L'iPhone 14 Pro arrive dans la majorité des cas en tête d'un classement des meilleures vitesses 5G, sur smartphones, dans 10 pays. Une performance qu'Apple ne doit pas à ses seules compétences.

Les iPhone 14 Pro sont méchamment rapides grâce à leur puce A16 Bionic, conçue en interne, mais ils vont aussi très vite en 5G… cette fois grâce aux puces modem de Qualcomm. Un classement réalisé par Ookla (spécialiste dans l’évaluation de performances sur les réseaux mobiles et fixes) dans les 10 pays disposant du plus grand nombre d’appareils mobiles connectés en 5G selon la GSMA, place le dernier flagship d’Apple en tête dans la plupart des territoires testés.

Ce classement (qui comprend le Brésil, la Chine, l’Allemagne, le Japon, les Philippines, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Vietnam), se concentre par contre seulement sur les cinq appareils 5G les plus vendus dans chacun de ces pays. Il permet néanmoins de comparer les performances de certains des appareils les plus populaires du marché sur le troisième trimestre 2022.

Une 5G musclée pour les iPhone 14 Pro

Parmi les pays où les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max arrivent en tête : les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. Outre-Atlantique les deux appareils obtiennent une vitesse médiane en téléchargement 5G de 177,21 Mbps et 175,08 Mbps respectivement. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 4 affiche sur place quelque 162,50 Mbps, tandis que le Galaxy S21+ 5G et le Galaxy S22 Ultra montent respectivement à 140,06 Mbps et 137,42 Mbps.

Même dynamique chez nos voisins britanniques, où les iPhone 13 mini / 13 Pro et 14 Pro / 14 Pro Max monopolisent littéralement le classement. Au Royaume-Uni, l’iPhone 14 Pro Max obtient ainsi une vitesse de téléchargement 5G médiane de 171,24 Mbps, contre 165,49 Mbps pour l’iPhone 13 Pro Max, en seconde position. L’iPhone 14 Pro, un peu moins rapide outre-Manche, grimpe pour sa part à 158,24 Mbps.

Source : Ookla

En Allemagne, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max occupent respectivement la première et la seconde marche du podium (avec 181,09 Mbps et 177,98 Mbps), tandis qu’un seul concurrent d’Apple se hisse dans le top 5 : le OnePlus 9 Pro 5G avec 140,93 Mbps. On note enfin que dans la majorité des pays retenus pour ce classement, un ou plusieurs modèle d’iPhone arrivent en tête ou, a minima, en bonnes positions. Deux exceptions à la règle : la Chine et les Philippines, où aucun iPhone n’atteint le top 5 des smartphones 5G les plus véloces.

