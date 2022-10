L’iPhone 15 arriverait avec une puce 5G boostée… mais toujours pas signée Apple

Quelques prémisses de rumeurs émergent déjà au sujet de l’iPhone 15. On apprend notamment que l’appareil compterait sur une nouvelle puce modem pour améliorer sa connectivité 5G. Cette puce serait toutefois fabriquée par Qualcomm, une fois de plus.

Depuis son rachat de la division modem d’Intel en 2019, Apple travaille à la conception d’une puce modem 5G bien à lui, qui viendrait s’installer dans ses iPhone et iPad cellulaires, entre autres. Le jour de ce changement de paradigme est toutefois loin d’arriver. Si l’on en croit les informations rapportées par TechRadar, le passage à ces modems fabriqués en interne par le géant de Cupertino n’interviendrait pas avant 2025 au moins.

En attendant, Apple continuera d’équiper ses appareils avec les modems provenant de son sous-traitant et rival Qualcomm, avec lequel il a par le passé été en procès. On apprend ainsi que l’iPhone 15 serait armé l’année prochaine d’une puce Snapdragon X70, en lieu et place du modem Snapdragon X65 actuellement logé sur les circuits des iPhone 14 et 14 Pro.

Une 5G plus efficace l’année prochaine… mais toujours pas signée Apple

Cette information nous vient de Jeff Pu, analyste pour Haitong International Securities cité par MacRumors. L’intéressé estime que l’iPhone 15 s’équiperait donc d’une puce modem Snapdragon X70 qui lui permettrait de booster sa connectivité 5G en 2023. Annoncé en mai dernier, le Snapdragon X70 est un concentré de technologie. Ce nouveau modem offre notamment une latence plus faible tout en consommant moins d’énergie. Il profite par ailleurs de nombreuses optimisations et d’une IA renforcée par rapport à son prédécesseur pour permettre de meilleurs débits et une réception plus fiable.

Toujours selon Jeff Pu, Apple serait contraint d’utiliser les puces modem conçues par Qualcomm jusqu’en 2024 avec l’iPhone 16. L’appareil s’appuierait alors potentiellement sur un Snapdragon X75. D’après l’analyste, Apple commencerait à adopter ses propres modems à grande échelle courant 2025. Nous serons alors rendus aux iPhone 17.

Certaines rumeurs avaient ces derniers mois laissé entendre que les puces modems d’Apple seraient prêtes à l’horizon 2023… mais compte tenu des avancées plus lentes que prévu d’Apple sur ce terrain, cette piste nous paraît désormais difficile à prendre au sérieux.

