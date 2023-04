Les smartphones pliables bien partis pour s’imposer, mais c’est loin d’être gagné d’avance

La croissance des ventes des smartphones pliants est en force hausse : elle serait de 50 % en 2023 par rapport à l'année 2022, selon les prévisions du cabinet IDC. Si ces modèles tendent à se démocratiser, il leur faudrait tout de même un bon nombre d'années avant de s'imposer sur le marché.

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont les références en matière de smartphones pliables à ce jour. Mais ce serait mettre de côté l’Oppo Find N2 Flip qui a obtenu un succès critique, pour son premier modèle pliant en France. Le cabinet d’analyse IDC a rendu un rapport sur le marché des smartphones pliables : il s’attend à plus de 48 millions d’unités expédiées en 2027, pour un marché à 42 milliards de dollars.

Quand le marché est en baisse, les smartphones pliants se portent bien

Ce n’est pas un secret : en 2022, les ventes de smartphones ont reculé de 11 %. Pour preuve, tous les grands constructeurs ont vu leurs ventes baisser. Mais pour le cabinet IDC, ce n’est pas le cas des modèles pliants, selon lui, ce succès met « en évidence une demande saine pour ces smartphones en pleine expansion. » Ce alors même que ces téléphones particuliers voient leur prix baisser de plus en plus. Si les derniers modèles sont tous affichés à plus de 1000 euros, on peut trouver des versions précédentes à des tarifs de plus en plus attractifs.

De plus, IDC a conclu que le prix moyen de vente a baissé de 6,8 % en 2022. Le cabinet dit avoir constaté « de vastes améliorations en matière de durabilité et de construction, tandis que l’expérience globale de l’utilisateur a été améliorée grâce aux progrès réalisés en matière de logiciels et de matériel par tous les fournisseurs. » En 2023, ce seraient pas moins de 21,4 millions d’unités qui seraient vendues.

Combien de smartphones pliables vendus dans 5 ans ?

Ce qui devrait donner un coup de pouce au marché des smartphones pliants, c’est la multiplication des modèles proposés. Si aujourd’hui Samsung est la référence incontournable, on attend Oppo au tournant l’année prochaine, mais aussi Honor avec son Magic Vs, le Pixel Fold, mais aussi évidemment Samsung avec ses Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

IDC prévoit une année 2023 en recul sur le marché des smartphones au global, avec une baisse de 1,1 %. Mais du côté des pliants, cela ne devrait pas être le cas : il pourrait augmenter de 50 % en un an seulement. En 2027, les smartphones pliants pourraient représenter 3,5 % du marché total, avec 48,1 millions d’unités vendues. Un pourcentage qui reste donc faible par rapport au marché total.

