Xiaomi annonce le Redmi Note 12T Pro, très prometteur

Xiaomi vient de dévoiler le Redmi Note 12T Pro, un smartphone milieu de gamme qui pourrait bien apporter de la puissance sur son segement. Ce nouveau modèle s'appuie sur un design minimaliste, hérité du Redmi Note 12 Pro, mais se distingue par une série de caractéristiques impressionnantes pour sa gamme de prix. Il est doté d'un écran LCD Full HD+ de 144 Hz, un appareil photo principal de 64 mégapixels, et est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra.

Le dernier bijou dans le catalogue de Xiaomi, le Redmi Note 12T Pro, est en route pour changer la donne dans le monde des smartphones milieu de gamme. Au lieu de se contenter de moins, Xiaomi a misé gros sur cet appareil, ce qui promet de ravir les utilisateurs exigeants à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

Visuellement, le Redmi Note 12T Pro est un digne héritier du Redmi Note 12 Pro, reprenant son esthétique minimaliste mais recherchée. L’écran plat, les bordures discrètes et le menton légèrement plus épais composent un écran qui ne réflète pas le prix de l’appareil, tandis que le module de caméra rectangulaire renferme un trio d’objectifs, dont un appareil photo principal de 64 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en 4K.

L’écran LCD Full HD+ de 144 Hz est là où le Redmi Note 12T Pro devrait offrir un bon compromis. C’est vrai, on aurait pu s’attendre à de l’OLED à 144 Hz, mais pas dans cette gamme de prix encore.

Né du partenariat entre MediaTek et Xiaomi

Passons maintenant au cœur de la bête : le processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra né d’un partenariat entre Xiaomi et MediaTek. Cette puce associe quatre cœurs de performance ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 3,1 GHz et quatre cœurs dits d’efficacité, des Cortex-A55 à 2,0 GHz. Les chiffres du benchmark AnTuTu avancent un score impressionnant de plus de 900 000 points. C’est très prometteur pour ce segment. Il est également Wi-Fi 6 et 5G.

Niveau stockage, le Redmi Note 12T Pro ne déçoit pas non plus. Avec des options allant jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage flash, et une batterie de 5 080 mAh avec une recharge par USB-C allant jusqu’à 67 watts.

La grande question restante est celle du prix et de sa disponibilité. Xiaomi n’a pas encore annoncé les chiffres, mais avec le lancement imminent des préventes en Chine le 30 mai, nous nous attendons à ce que les détails sur le prix et la disponibilité globale soient révélés sous peu. En Inde, Xiaomi a annoncé un prix d’environ 210 euros dans une configuration 8 + 128 Go.

Quoi qu’il en soit, le Redmi Note 12T Pro semble être un smartphone milieu de gamme qui pourrait bien faire des adeptes. Notez qu’au même moment, un autre constructeur chinois a dévoilé le Honor 90 Pro, très prometteur également, et par ailleurs beaucoup plus cher.

