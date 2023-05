Honor 90 Pro dévoilé : un smartphone Android qui frappe fort

Le Honor 90 Pro, nouvellement dévoilé en Chine, est un smartphone de milieu de gamme doté de caractéristiques impressionnantes. Avec un appareil photo principal de 200 mégapixels, un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un écran AMOLED courbé de 6,78 pouces, le Honor 90 Pro promet de belles performances.

Le Honor 90 Pro, un smartphone de milieu de gamme, a été officiellement annoncé en Chine. Il succède au Honor 80, dévoilé il y a seulement six mois. Doté d’un appareil photo principal de 200 mégapixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, et d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, ce nouveau smartphone suscite déjà un intérêt. Cependant, l’annonce officielle du Honor 90 Pro en France est encore attendue.

C’est un nouveau départ pour la marque Honor qui, jusqu’à récemment, était une filiale de Huawei. Suite à la séparation de Huawei en 2020, Honor a désormais la possibilité d’offrir des fonctionnalités telles que la 5G et les services Google sur ses appareils. En effet, suite aux restrictions imposées à Huawei par le gouvernement américain, Huawei et Honor étaient dans l’impossibilité d’offrir ces fonctionnalités sur leurs appareils.

Sa fiche technique est très solide

L’écran du Honor 90 Pro est un dalle AMOLED de 6,78 pouces qui se courbe à gauche et à droite. Offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 600 nits et une définition de 2 700 x 1 224 pixels, cet écran est prometteur. Le smartphone intègre également un capteur d’empreintes digitales directement sur l’écran.

L’appareil photo est sans conteste l’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Honor 90 Pro. Il s’agit d’une configuration à triple caméra, avec un capteur principal de 200 mégapixels f/1.9, un ultra grand-angle de 12 mégapixels f/2.2 avec fonction macro et un téléobjectif de 32 mégapixels f/2.4 avec stabilisation optique de l’image (OIS).

Ce dernier est idéal pour la prise de portraits grâce à son zoom optique 2,5x. À l’avant, le smartphone dispose d’une caméra selfie de 50 mégapixels f/2.4, intégrée dans un orifice en forme de pilule avec un capteur de profondeur. Toutes ces caméras sont capables d’enregistrer des vidéos en définition 4K.

Le Honor 90 Pro est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui est appuyé par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire flash. Avec une batterie de 5 000 mAh, le Honor 90 Pro pourrait offrir une bonne autonomie. De plus, grâce à la charge rapide de 90 watts fournie avec l’adaptateur secteur, le temps de recharge devrait être court. Enfin, le Honor 90 Pro est livré avec l’interface MagicOS 7.1, basée sur Android 13.

En Chine, le Honor 90 Pro est proposé en deux variantes : avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire flash pour 3 299 yuans (environ 435 euros), ou avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 3 899 yuans (environ 514 euros).

Sans oublier le Honor 90

Enfin, il y a également le Honor 90. Il est moins puissant que le Pro, avec un SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, il partage néanmoins une grosse partie des caractéristiques dont le capteur de 200 mégapixels.

Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de ces deux smartphones sur le marché européen pour en connaître le prix. L’annonce de ces tarifs sera cruciale pour déterminer leur compétitivité face à la concurrence.

