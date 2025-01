Remises immédiates, bonus de reprise : l’iPhone 15 est l’objet de toutes les réductions pendant les soldes d’hiver

Bouygues Telecom vient de lancer les soldes d’hiver sur sa boutique en ligne de smartphones. Tous les iPhone d’Apple bénéficient de promotions ou remises diverses. Mais le plus intéressant reste encore l’iPhone 15, qui a droit à tous les types de remises possibles.

L’iPhone 15 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les iPhone ont la réputation de rarement voir leur prix baisser avec le temps. Une réputation d’autant plus tenace lorsque le modèle en question est sorti récemment. Alors quand on voit le prix de l’iPhone 15 fondre pendant les soldes d’hiver, on vous le conseille.

Tous les derniers iPhone en promotion sur la boutique de Bouygues Telecom

La boutique en ligne de Bouygues Telecom affiche, en effet, en ce moment de grosses promotions sur les dernières générations d’iPhone, de l’iPhone 12 jusqu’au tout dernier iPhone 16. Voici la liste des promotions les plus intéressantes sur les iPhone vendus chez Bouygues Telecom actuellement.

L’iPhone 15 est à 199,90 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go grâce à une remise immédiate de 50 euros.

(+ 8 €/mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go grâce à une remise immédiate de 50 euros. L’iPhone 16 est à 289,90 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go.

(+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go. L’iPhone 16 Pro est à 589,90 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go.

(+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go. L’iPhone 14 est à 119,90 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go.

(+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go. L’iPhone 13 est à 29,90 euros (+ 8 € / mois pendant 24 mois), associé à un forfait 5G 200 Go.

Notez qu’en fonction de l’iPhone que vous choisissez, Bouygues Telecom offre en plus un bonus de reprise de votre ancien smartphone s’élevant de 50 à 100 euros. Il est donc facilement possible de faire chuter le prix de ces iPhone encore plus si votre smartphone actuel n’est pas trop ancien.

iPhone 15 : l’iPhone de la maturité

Lors de sa sortie en 2023, l’iPhone 15 était l’iPhone le moins cher de la nouvelle gamme de smartphones d’Apple. Il a pourtant hérité de toutes les avancées pratiques de l’iPhone 14 Pro de 2022 : fin de l’encoche sur l’écran et intégration de la fameuse pilule Dynamic Island, des bordures d’écrans affinées et surtout il supporte enfin l’USB Type-C en lieu et place du port Lightning.

L’iPhone 15 est en fait l’iPhone « de base » qui dispose du design et des fonctionnalités les plus proches des iPhone Pro, plus haut de gamme. Et c’est ce qui explique pourquoi c’est encore l’un des meilleurs choix que l’on conseille actuellement.

Il embarque une puce A16 Bionic, encore capable de tenir la dragée haute aux smartphones haut de gamme de 2025. Associée à la généreuse politique de suivi des mises à jour d’Apple (environ 6 ans), c’est l’assurance d’acheter un smartphone qui va durer longtemps.

L’iPhone 15 de dos // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté photo, enfin, l’iPhone 15 n’est doté « que » de deux capteurs dans son dos. Le premier est un capteur grand-angle de 48 mégapixels et le second un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le résultat est digne de ce que l’on attend d’un iPhone. Le rendu semble toujours très naturel : les couleurs sont toujours vives, mais jamais de façon exagérée. La netteté des photos semble toujours très proche de la réalité. Apple maîtrise parfaitement son sujet et l’iPhone 15 est toujours une valeur sûre dans ce domaine. Voici quelques exemples de photos prises avec son appareil photo :

Lancé en septembre 2023, l’iPhone 15 était vendu 969 euros. Quinze mois après, son prix a fondu. Sur la boutique de Bouygues Telecom, il est actuellement affiché au prix de 199,90 euros (+ 8 €/mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait 5G de 200 Go de Bouygues Telecom. Un prix possible grâce à une réduction immédiate de 50 euros.

La boutique de Bouygues Telecom le propose d’ailleurs dans tous les coloris disponibles : Noir, Bleu, Rose, Vert et Jaune.