Samsung Galaxy S25 Edge : cette offre de précommande diminue déjà son prix

Tout juste officialisé par Samsung, le Galaxy S25 Edge profite déjà d’une belle remise de 54 % chez Boulanger. Voici comment obtenir smartphone ultra-fin à seulement 625,99 euros.

Sur le marché des smartphones, compacité et performances vont rarement de pair. Pourtant, Samsung est parvenu à rassembler le meilleur des deux mondes avec son nouveau Galaxy S25 Edge. Considéré comme le plus fin de sa catégorie, c’est aussi l’un des plus puissants et des plus robustes du secteur.

Et pour se l’offrir, pas question de se ruiner. Pendant quelques jours, Boulanger le propose en précommande avec une belle remise de 54 %, ramenant son prix de 1371,99 euros à 625,99 euros. On vous explique comment l’obtenir à un tarif aussi contenu.

Sous son apparente finesse, une redoutable puissance

Si vous appréciez le design des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, vous ne serez pas déçu du nouveau Galaxy S25 Edge. Le dernier-né de Samsung profite d’une conception encore plus premium que ses grands frères avec son magnifique cadre en titane, son dos en verre mat et sa surprenante finesse, de seulement 5,8 mm. Une véritable prouesse sachant que même les smartphones les plus fins du marché excèdent les 7 mm d’épaisseur.

Le Galaxy S25 Edge // Source : Samsung

Mais ne vous fiez pas à son apparente délicatesse et à son poids plume de 163 g, car le Galaxy S25 Edge s’avère plutôt robuste. Samsung a recouvert son écran Amoled QHD+ de 6,7 pouces d’un solide verre Gorilla Glass Ceramic 2 et garantit en prime une résistance à l’eau et à la poussière (certification IP68). Pratique pour l’utiliser en toute sérénité au bord de la piscine.

Et sous ses lignes chics et raffinées, le Galaxy S25 Edge abrite une remarquable puissance. Samsung l’a doté de la performante puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, renforcée par 12 Go de RAM. De quoi faire tourner tous les jeux mobiles du moment, les applications les plus exigeantes (retouche photo, montage vidéo, productivité), ainsi que toutes les fonctionnalités d’IA embarquées.

Précommander le Galaxy S25 Edge à prix réduit chez Boulanger BUDSEDGE

L’IA pour gagner du temps au quotidien et sublimer ses photos

Les Galaxy S25 lancés en février dernier sont reconnus pour être dopés à l’IA et sur ce point, la nouvelle variante Edge ne fait pas figure d’exception. La suite d’outils Galaxy AI s’impose comme l’une des plus complètes et des plus abouties du marché. Elle comprend notamment :

une aide à la prise de notes ;

la retranscription écrite de conversations téléphoniques ou de notes audio ;

la traduction instantanée de pages web, de documents et d’appels vidéo ;

la recherche visuelle et gestuelle ;

la génération d’images.

Pour vous faciliter encore plus la vie, Samsung a également intégré deux widgets pratiques à son Galaxy S25 Edge : le Now Bar pour contrôler ses applications préférées depuis l’écran de verrouillage et le Now Brief pour afficher une synthèse personnalisée des notifications les plus importantes à vos yeux.

Source : Samsung

Mais l’un des plus grands apports de l’IA concerne la partie photo. Le Galaxy S25 Edge se charge de sublimer automatiquement tous les clichés pris avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement et son capteur de 12 mégapixels adossé à un objectif à ultra grand-angle. Résultat, vos photos ressortent nettes et lumineuses, même si vous les avez capturées à la tombée de la nuit ou dans la pénombre.

Galaxy AI est aussi d’une aide précieuse pour retoucher photos et vidéos. Un clic suffit à déplacer ou supprimer un élément indésirable dans le décor et à apporter plus de profondeur à ses clichés et de réalisme à ses portraits. Mieux, le smartphone prend systématiquement une série de captures et retient la meilleure version pour vos selfies et vos photos de groupe, afin que chacun puisse apparaître sous son meilleur jour.

Une offre de précommande des plus attractives

Pour sa sortie, Boulanger réserve au Galaxy S25 Edge une belle offre de précommande et vous permet de l’obtenir dans sa version 512 Go à partir de 625,99 euros au lieu de 1371,99 euros, cette remise de 746 euros comprenant :

120 euros de remise immédiate ;

100 euros de remise fidélité (Club, Club+, Infinity) ;

100 euros de bonus rachat ;

426 euros si ce rachat concerne un Galaxy S24 Ultra de 512 Go ;

une paire de Galaxy Buds3 offerte avec le code BUDSEDGE.