Article sponsorisé par Rakuten

Ce dimanche, Rakuten propose deux codes promo, d'une valeur respective de 5 et 30 euros. Découvrez comment en profiter, ainsi que notre sélection de produits pour réaliser les meilleurs bons plans possibles dans laquelle on retrouve : un OnePlus 7, un Xiaomi Mi 9T Pro, un Bose Heapdhones 700 ainsi qu'un Samsung Galaxy Note 9.

Depuis minuit, et jusqu’à 23h59 ce soir, Rakuten propose deux codes promo :

RAKUTEN5 : 5 euros offerts pour toute commande de 29 euros minimum (limité aux 3000 premières utilisations)

: 5 euros offerts pour toute commande de 29 euros minimum (limité aux 3000 premières utilisations) RAKUTEN30 : 30 euros offerts pour toute commande de 299 euros minimum (limité aux 700 premières utilisations)

C’est ce dernier qui va particulièrement nous intéresser, puisqu’il est possible d’en profiter pour des achats importants tels que des smartphones ou des casques audio Bluetooth. Pour rappel, Rakuten offre également des Super Points pour chaque achat. Concrètement, lors d’un achat, un certain pourcentage de la commande est transformé en Super Points, qui sont ensuite utilisables comme des bons d’achat sur le site. Nous avons d’ailleurs un article explicatif à ce sujet.

Découvrez maintenant notre sélection des meilleures offres qu’il est possible de réaliser durant cette journée un peu spéciale.

OnePlus 7 256 Go à 354 euros

Bien qu’il partage beaucoup de points communs avec le 6T, notamment une autonomie irréprochable (tout comme la recharge) et un design maîtrisé, le OnePlus 7 n’est pas exempt d’améliorations. Des progrès ont été faits vis-à-vis de son écran (AMOLED Full HD+ de 6,41 pouces), bien plus lumineux que celui de son prédécesseur… Alors qu’il s’agit de la même dalle ! Son Snapdragon 855 couplé à ses 8 Go de mémoire vive et son optimisation logicielle au poil font du OnePlus 7 un téléphone fluide en toute circonstance. Comme nous l’avions remarqué lors de notre test, l’expérience audio s’est améliorée drastiquement grâce à l’intégration de haut-parleurs stéréo.

Vendu habituellement 609 euros, le OnePlus 7 (256 Go) affiche chez Rakuten un prix de 354 euros si vous utilisez le code RAKUTEN30 au moment de payer. Et comme si cela ne suffisait pas, la commande d’un OnePlus 7 vous rapportera 19,27 euros en Supers Points à dépenser lors de votre prochain achat.

OnePlus 256 Go à 354 euros

RAKUTEN30

Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 318 euros

Avec la hausse des prix de ses smartphones ces dernières années, OnePlus a perdu depuis longtemps son statut de flagship killer. Le véritable détenteur du titre en 2019 est sans conteste le Xiaomi Mi 9T Pro. Il remplit tous les critères du bon smartphone haut de gamme de 2019 : écran AMOLED sans aucune encoche (merci la caméra pop-up), autonomie de deux jours grâce à sa batterie de 4000 mAh et surtout performances au rendez-vous avec son Snapdragon 855 associé à ses 6 Go de RAM (la spécificité de cette version « Pro »).

La seule concession à faire est sur la photo de nuit. En plein jour, quand la luminosité est bonne, le Mi 9T Pro s’en tire avec les honneurs, mais il a tendance à produire des clichés très bruités quand la nuit tombe.

Malgré tout, vous ne trouverez pas de smartphone plus puissant pour le prix actuellement affiché chez Rakuten. En utilisant le code RAKUTEN30 au moment de payer, il est en effet possible de faire passer le prix du Xiaomi MI 9 T Pro à 318,99 euros. Ajoutez également 31,90 euros remboursés sous forme de bons d’achat en Super Point et vous avez le meilleur rapport qualité-prix de l’année.

Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 318 euros

RAKUTEN30

Casque Bose Headphones 700 à 288 euros

Le Bose Headphones 700 est le nouveau flagship du secteur des casques audio Bluetooth haut de gamme. On pourrait le résumer en quelques mots : c’est un QC35 II dont tous les principaux défauts ont été corrigés. Il dispose d’une réduction de bruit bluffante, de micros excellents (c’était le principal défaut du QC35) et surtout d’un son particulièrement riche.

Pour l’occasion Bose a entièrement retravaillé le design de son casque. Exit les doubles bras et place à un ingénieux un système de pivot. Exit également les boutons physiques et place au tout tactile, sur l’oreille droite. Il suffit de glisser vers le haut ou le bas pour régler le volume ou réaliser une double tape pour arrêter la musique. Seul point faible de ce (joli) casque : il n’est plus pliable et donc moins facilement transportable.

Sorti l’été dernier en France, le Bose Headphones 700 est officiellement vendu 399 euros. Si on peut parfois le trouver aux alentours de 370 euros, son prix sur Rakuten est aujourd’hui le plus bas jamais observé depuis sa sortie. En utilisant le code RAKUTEN30 au moment de payer, son tarif descend en effet à 288 euros, auquel il faut ajouter 28,90 euros remboursés sous forme de bons d’achat en Super Point. Pour la livraison, comptez entre 8 et 12 jours environ.

Bose Headphones 700 à 288 euros

RAKUTEN30

Samsung Galaxy Note 9 128 Go à 519 euros

Le Samsung Galaxy Note 9 a été l’un des téléphones qui nous a été le plus difficile de noter en 2018. En effet, Samsung est parvenu à livrer un téléphone haut de gamme. Très haut de gamme. Son écran irréprochable sur tous les points, ses performances plus que musclées (Exynos 9810 et 6 Go de RAM), son design aux finitions impeccables, son autonomie très confortable ont fait du Galaxy Note 9 un incontournable de sa génération. Mais son prix de lancement calé à 1 009 euros le rendait moins attirant que certains de ses concurrents. Un unique défaut que vient de corriger Rakuten.

Ainsi, le Samsung Galaxy Note 9 (128 Go) noir est vendu 559,99 euros sur Rakuten. Si ce smartphone qui flirte avec la perfection se pare déjà d’un prix attractif, vous pouvez réduire la facture à 519 euros grâce au code RAKUTEN30. L’achat d’un Galaxy Note 9 vous permettra également de bénéficier de 28 euros de Super Points.

Samsung Galaxy Note 9 128 Go à 519 euros

RAKUTEN30