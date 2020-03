Plus de 100 euros de remise sur l’iPhone 11 durant l’Happy Hour de Rakuten de ce soir

L'Happy Hour commence chez Rakuten. Dès ce soir, à partir de 18 heures, et jusqu'à minuit seulement, le site marchand multiplie le nombre de Super Points offerts sur une sélection de produits high-tech. De quoi faire de très bonnes affaires sur des smartphones haut de gamme avec des prix en forte baisse. Comme l'iPhone 11 à 699 euros ou le OnePlus 7T à 469 euros.

Pour vous aider à faire des économies, Rakuten mise sur deux choses : des promotions régulières et ses Super Points distribués à l’occasion d’un achat sur sa place de marché virtuelle. En effet, Rakuten vous rembourse une partie de votre commande en Super Points qui se transforment ensuite en bons d’achat dès lors que vous vous inscrivez gratuitement au Club R de Rakuten. Et à compter d’aujourd’hui, l’e-commerçant a décidé d’augmenter drastiquement le solde de Super Points offerts pour tout achat dans les catégories « High-tech » et « Maison ». Hâtez-vous cependant, car cet avantage ne dure que de 18 heures jusqu’à minuit.

Parmi les produits concernés, on trouve aussi bien des montres connectées que des disques SSD, en passant même par des smartphones haut de gamme. On pense notamment à l’excellent iPhone 11, dont le prix n’excède pas les 700 euros.

L’iPhone 11 à 699 euros

L’iPhone 11 est le meilleur iPhone de 2019. Apple a su trouver les bons compromis afin de prendre le meilleur de l’iPhone 11 Pro et faire quelques concessions pour obtenir un prix plus accessible. Ainsi, l’iPhone 11 est équipé de la puce la plus puissante du marché, l’A13 Bionic, qui lui promet de longues années de fonctionnement sans crainte de mal vieillir. D’autant plus qu’Apple est reconnu pour mettre à jour ses appareils pendant de nombreuses années. La partie photo est aussi très convaincante. Apple continue de proposer un traitement de l’image proche de la réalité, ce qui peut surprendre. Enfin, l’iPhone 11 est aussi un excellent smartphone lorsqu’il s’agit de capturer des vidéos, jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Lancé à 809 euros l’année dernière, l’iPhone 11 est le smartphone « abordable » d’Apple. Il devient encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion. Sur Rakuten, il est proposé à 699 euros avec, en plus, 104 euros remboursés en Super Points. Presque de quoi acheter une paire d’Airpods en promotion.

Apple Watch Series 5 (44 mm) à 399 euros

Et quoi de mieux pour accompagner un iPhone qu’une Apple Watch ? Il faut dire qu’Apple a beaucoup d’avance sur la concurrence à ce sujet. En plus d’être un très bel outil pour consulter ses notifications depuis son poignet, l’Apple Watch Series 5 est aussi un excellent appareil pour suivre sa santé. Elle embarque des capteurs spécifiquement destinés au suivi des activités sportives et l’Apple Watch Series 5 est capable d’enregistrer un électrocardiogramme. De quoi capter un évènement cardiaque soudain et le partager ensuite à votre médecin.

L’Apple Watch Series 5 est une montre connectée qui coûte très cher, puisqu’elle est proposée à 479 euros dans sa version 44 mm. Aujourd’hui sur Rakuten, cette même version devient plus accessible en passant à 399 euros avec 59 euros remboursés en Super Points durant l’Happy Hour.

Le OnePlus 7T à 469 euros

Quand le OnePlus 7T est sorti, son but était double : faire oublier la sensation de redite laissée par le OnePlus 7, et faire mieux que le OnePlus 7 Pro. Des objectifs qui ont été remplis sans peine grâce à toute une série de petites améliorations. Le design, pour commencer, bénéficie de finitions soignées, ce qui permet au smartphone d’être agréable à prendre en main. Pour ce qui est de l’écran, OnePlus mise une fois encore sur une dalle AMOLED de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Non content d’avoir des contrastes infinis et une forte luminosité, cet écran est parfaitement calibré. Côté performance, le OnePlus 7T reste fluide quel que soit l’usage. Une prouesse rendue possible grâce au SoC Snapdragon 855+ et les 8 Go de mémoire vive. Enfin, le OnePlus 7T jouit d’une bonne autonomie, grâce à une batterie de 3 800 mAh.

Le OnePlus 7T bleu dans sa configuration 8 + 256 Go est vendu dès aujourd’hui au prix de 469 euros sur Rakuten. Vous obtiendrez également 70,35 euros en Super Points à utiliser sur le site.

Le SSD Samsung 860 EVO 2 To à 249 euros

En matière de rapport qualité-prix, le Samsung 860 Evo 2 To est le meilleur choix vers lequel se tourner lorsque l’on cherche un disque SSD. En effet, la gamme 860 EVO reste apprécié des joueurs, car elle est fiable et bénéficie d’une bonne vitesse de lecture (550 Mo/s) et d’écriture (520 Mo/s). Autre avantage, les SSD Samsung 860 Evo bénéficient d’une garantie constructeur de 5 ans.

Habituellement vendu autour de 300 euros, le SSD Samsung 860 EVO 2 To affiche un prix de 249 euros sur Rakuten. Lors de la commande, vous récupérerez 37,35 euros en Super Points Rakuten.