Royole annonce son nouvel écran pliable et évoque le FlexPai 2 avec Snapdragon 865 et 5G

Royole a annoncé sa troisième génération d'écrans pliables et se prépare à lancer le FlexPai 2. L'entreprise chinoise a profité de l'événement pour annoncer sa collaboration avec un grand groupe chinois, ZTE.

Ni Samsung, ni Huawei, ni Xiaomi… le premier constructeur à nous montrer un téléphone à écran flexible a été Royole, une petite marque chinoise spécialisée dans les technologies d’affichage qui, avec l’essor de cette tendance, a profité de l’occasion pour dévoiler le premier smartphone pliant commercialisé au monde.

Le premier FlexPai avait une multitude de problèmes, mais c’était un appareil fonctionnel. Un exploit en quelque sorte. Samsung et Huawei ont dégainé peu après avec les Galaxy Fold, Galaxy Z Flip ou Mate Xs.

Royole n’a pas dévoilé le FlexPai 2, mais la technologie d’écran que l’on trouvera dessus. Le FlexPai 2, quant à lui, arrivera au cours du deuxième trimestre de l’année.

Cet écran pliable de troisième génération nommé « Cicada Wing » est une dalle OLED flexible avec un rayon de courbure beaucoup plus faible. Ce qui permet de « fermer » le téléphone qui sera plus plat et plus compact. C’est l’amélioration majeure de cet écran, alors que la génération précédente proposait un rayon de courbure de 3 mm, il est désormais réduit à 1 millimètre. Autrement dit, un niveau similaire à celui désormais proposé par des smartphones comme le Huawei Mate Xs.

Royole a également amélioré le contraste et la luminosité de sa dalle (a priori de plus de 50 %). Quant à la durabilité, la marque de Shenzhen annonce que son écran continuera à se plier facilement après 200 000 plis. Pour y parvenir, l’entreprise chinoise a utilisé une technique propriétaire basée sur la technologie ULT-NSSP (Ultra Low Temperature Non-Silicon Semiconductor Process).

Le Royole FlexPai 2 aura un SoC Snapdragon 865 avec de la 5G

Royole a profité de l’événement pour évoquer le FlexPai 2. Ce smartphone pliant sera un téléphone haut de gamme avec un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et une compatibilité avec la 5G. Il offrira une diagonale d’écran de 7,8 pouces avec un rapport d’affichage de 4:3 et intégrera la nouvelle charnière 3S Hinge plus robuste.

Royole s’est d’ailleurs entouré d’un nouveau partenaire, ZTE. Le grand groupe chinois, qui n’est plus présent en France, utilisera la technologie de Royole dans son premier smartphone pliable. Pour rappel, ZTE n’a pas encore dévoilé d’appareil de ce type, mais le groupe chinois a commercialisé le ZTE Axon M avec deux écrans liés par une charnière.