En photo : vous préférez le Samsung Galaxy S20 au Huawei P40, sauf la nuit

Nous vous proposons ici un comparatif photo entre le Huawei P40 et le Samsung Galaxy S20. Nous avons pris diverses scènes en photo avec les deux smartphones avant de solliciter vos votes pour départager les deux téléphones sans indiquer quel appareil avait pris quel cliché. Voici les résultats.

La série des Huawei P40 a été tout récemment dévoilée. Les performances photo sont particulièrement mises à l’honneur sur ce téléphone. Le P qui devance les chiffres fait justement référence à la première lettre du mot « photo ».

Or, malgré le confinement imposé pour lutter contre la propagation du Covid-19, j’ai sous la main un Samsung Galaxy S20 que je peux opposer au Huawei P40 dans un comparatif photo. J’ai donc vaillamment exploré la cour de mon immeuble pour immortaliser quelques clichés avec les deux smartphones tout en prenant soin également d’immortaliser quelques scènes depuis les fenêtres de mon appartement.

Je vous ai donc soumis à un test à l’aveugle. Certes, le terme ne colle pas vraiment avec l’analyse de photos, qui nécessite une certaine acuité visuelle, mais ce que j’entends par là, c’est que j’ai effacé les métadonnées des photos pour ne pas que vous puissiez deviner quel téléphone a pris quelle photo.

Cela permet d’éviter les potentiels biais. Vous avez voté et il est l’heure d’annoncer le gagnant de ce duel.

NB : Cet article a été d’abord publié le 28 mars pour soumettre les photos aux votes des lecteurs et lectrices avant d’être mis à jour le 3 avril avec les résultats.

Les règles du jeu

Pour chaque scène, vous deviez choisir l’image que vous aimiez le plus en indiquant si vous préfériez la 1 ou la 2. À chaque fois la photo 1 était celle de gauche et la photo 2 celle de droite comme dans le schéma qui suit.

Évidemment, j’ai pris soin de varier un peu et de ne pas toujours mettre les photos d’un smartphone toujours du même côté. Passons aux résultats des votes.

Sur les toits

La scène photographiée ici est assez classique. On profite de bonnes conditions de prise de vue en capturant ces toits. Le traitement colorimétrique, la température, le niveau de détails seront les points essentiels pour faire la petite différence. Finalement, il fallait surtout indiquer quelle image proposait l’atmosphère qui vous inspirait le plus.

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 qui obtient 52,1 % des voix.

C’est donc la photo 1 qui remporte le duel ici.

La rue avec un coucher de soleil

Le rendu de cette rue avec le soleil qui va progressivement se coucher à l’horizon n’est pas du tout le même entre le Huawei P40 et le Samsung Galaxy S20. En effet, on voit une photo très saturée quand l’autre semble plus éclaircie mise sur des tonalités plus naturelles. À noter que le mode HDR était activé sur les deux clichés.

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 avec une écrasante majorité de 77,5 %.

C’était encore une fois la photo 1 qui correspondait au Galaxy S20 sur cette scène.

L’horloge

Une scène un peu plus sombre s’offre à nous avec cette horloge. Dans quelle image avez-vous vu le plus de détails et la meilleure netteté ?

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 avec une très confortable avance (79 % des votes récoltés).

C’est la photo 2 ici qui attiré vos faveurs ici.

La fleur

Cette fleur jaune pose un certain challenge à la fois pour le traitement colorimétrique et pour l’effet bokeh que le téléphone doit créer. Bon à savoir : j’ai utilisé le mode de prise de vue classique pour ces photos, je me suis simplement rapproché des pétales.

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 avec une courte avance en obtenant 53 % des voix.

La photo 1 est celle prise par le Galaxy S20.

Mode portrait

On s’essaie ensuite au mode portrait des deux téléphones tout en sachant qu’aucun des deux appareils ne dispose pas d’un capteur TOF pour gérer la profondeur de champ. Tout se fait donc via un traitement logiciel.

Vainqueur : première victoire in extremis du Huawei P40 qui s’arroge 50,2 % des voix.

Le portrait réalisé avec le Huawei P40 est la photo 2.

Selfie

Restez encore un peu avec moi et ma trombine pour évaluer la qualité des selfies.

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 a pris le meilleur selfie selon 56,3 % des sondés.

La photo 2 est l’égoportrait issu du Galaxy S20.

Le zoom x3

Le fonctionnement du zoom n’est pas le même entre le Samsung Galaxy S20 et le Huawei P40. Le premier utilise en effet son capteur de 64 mégapixels pour proposer un zoom numérique et promet notamment un grossissement x3 sans perte. Le second profite d’un téléobjectif au zoom optique x3.

Vainqueur : le Samsung Galaxy S20 propose la meilleure qualité de zoom x3 d’après 60,6 % des participants.

Les sondés ont donc surtout voté pour la photo 1.

De nuit en mode auto

Voici une scène de nuit pour que vous puissiez indiquer quel cliché vous plaît le plus en faible luminosité.

Vainqueur : le Huawei P40 domine son adversaire de la tête et des épaules dans cet exercice (90,8 % des votes).

Vous avez massivement voté pour la photo 1 prise par le téléphone de Huawei.

Mode nuit

Enfin, voici la même scène nocturne, mais capturée avec le mode nuit activé.

Vainqueur : le Huawei P40 reste le maître de la nuit sur cette scène selon 72,9 % des sondés.

Là encore, c’est la photo 1 qui a été prise avec le Huawei P40.

Vive la saturation de Samsung

Nous vivons bel et bien à l’ère d’Instagram où les images saturées, peu fidèles à la réalité mais agréables à regarder et attirant les yeux, gagnent souvent la préférence des utilisateurs et utilisatrices. À ce petit jeu, les téléphones de Samsung sont très forts et ont toujours nourri un goût particulièrement prononcé pour les clichés très contrastés sublimant le réel.

On remarquera toutefois que le Huawei P40 est considéré comme étant largement plus efficace en faible luminosité. Ce dernier semble en effet bien mieux voir dans la nuit que le Samsung Galaxy S20.

Merci d’avoir participé à ce petit comparatif photo. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à retrouver notre test complet du Galaxy S20 et notre prise en main du Huawei P40.