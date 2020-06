iPhone X à 438 euros, Galaxy S10 à 549 euros : c’est les soldes avant l’heure chez Cdiscount

Pour célébrer l’arrivée de l’été, Cdiscount vient de lancer une vague de promotion sur son site. Du ventilateur au PC gamer, il y a de très nombreuses affaires à réaliser. Voici notre sélection des meilleurs bons plans du moment

Jusqu’au 30 juin, Cdiscount propose de nombreux produits en promotion. Pour cette sélection, nous avons choisi de bonnes affaires à réaliser sur les smartphones, les trottinettes, mais également sur le jeu vidéo avec des PC gamer en promotion.

Tous les articles présentés ici ont toutefois un point commun : ils bénéficient tous du service Cdiscount à volonté. Il s’agit d’un abonnement annuel qui permet de se faire livrer gratuitement les produits achetés en ligne très rapidement. Cet abonnement peut-être testé gratuitement les 6 premiers jours, puis ne coûte ensuite que 29 euros à l’année, soit moins de 2,50 euros par mois.

Le Galaxy S10 à 549 euros, le S10+ à 649 euros, le Galaxy S10e à 479 euros seulement

Faut-il encore vous présenter le Galaxy S10 ? C’était l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de l’année dernière et ses multiples baisses de prix, c’est devenu l’une des meilleures affaires de 2020. Il dispose d’une fiche technique encore très musclée, d’un excellent appareil photo avec un triple capteur (capteur principal, zoom ×2 et ultra grand-angle) et il embarque 128 Go d’espace de stockage. Ajoutez à cela un design premium et un format relativement compact et vous tenez-là un smartphone fait pour vous durer quelques années.

Le Galaxy S10 est actuellement au plus bas prix observé ces dernières semaines chez Cdiscount. Comptez 549 euros pour le Galaxy S10 dans n’importe quel coloris (blanc, noir, vert ou rouge), 649 euros pour le Galaxy S10+ et 479 euros pour le Galaxy S10e, là encore dans toutes les couleurs.

L’iPhone X 64 Go (reconditionné) à 424 euros

L’iPhone X, malgré ses 3 ans d’âge est toujours un smartphone que l’on peut vous recommander si vous recherchez un bon iPhone à moins de 500 euros et qu’il est hors de question pour vous de subir la surface d’affichage réduite de l’iPhone SE. Non seulement il est encore très puissant pour son âge (merci la puce A11 Bionic d’Apple), mais en plus il bénéficie d’un excellent écran et d’un appareil photo très convaincant en 2020.

L’iPhone X est aujourd’hui disponible à 424 euros en version 64 Go et 487 euros en version 256 Go sur Cdiscount. Il s’agit d’une version reconditionnée « comme neuf ». L’appareil a donc potentiellement déjà été utilisé. Mais les nombreux commentaires accompagnant la fiche de cet iPhone X sur Cdiscount ne tarissent pas d’éloges sur l’état du téléphone. À moins de 500 euros, c’est une affaire.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro à 389 euros

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro est aujourd’hui une valeur sûre du genre. Elle dispose ainsi du même design que la M365 classique (châssis en alliage aluminium et certification IP54), mais embarque un écran LCD avec des informations basiques (vitesse, état de la batterie) et surtout une batterie bien plus endurante. Celle-ci permet de rouler pendant 45 km à une vitesse de pointe de 25 km/h.

Habituellement vendue aux alentours de 499 euros, la Xiaomi M365 Pro se retrouve aujourd’hui à 349 euros avec le code promo XIAOMI40. C’est le meilleur prix que l’on trouve actuellement pour cet appareil.

Découvrir la Xiaomi M365 Pro à 349 euros sur Cdiscount XIAOMI40

La trottinette électrique GoRide 80 Pro à 199 euros

Si la trottinette de Xiaomi vous semble hors budget, il reste toujours la GoRide 80 Pro. Nous avons déjà parlé en détail par le passé de cette très bonne trottinette à moins de 200 euros qui permet là encore de monter jusqu’à 25 km/h en vitesse de pointe sur une distance maximum de 25 km. Elle est solide, très complète avec son écran LCD, son klaxon et ses pneus increvables et elle dispose même d’un régulateur de vitesse.

À 199 euros actuellement, il est très difficile de trouver un produit moins cher dans le monde de la trottinette électrique. Idéal pour essayer un appareil de ce genre.

Le PC portable gamer Acer Nitro 5 : écran de 15,6 pouces et carte graphique GTX 1660Ti 6Go à 799 euros

Cette version de l’Acer Nitro 5 est l’un des PC que Frandroid conseille dans son guide d’achat des PC portable gamers. Il faut dire que c’est un excellent PC de jeu à moins de 1000 euros. Il embarque un écran Full HD de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5 de génération 9, 8 Go de RAM et surtout la carte graphique parfaite pour jouer en Full HD, une Nvidia GTX 1660Ti. Ce PC est toutefois installé sous Linux par défaut. Il vous faudra donc trouver une clé Windows 10 pour profiter vraiment des jeux vidéo.

Alors que son prix frôlait les 1000 euros il y a encore deux mois, voici qu’il tombe aujourd’hui à 799 euros. Une excellente machine de jeu, qui est capable de faire tourner n’importe quel jeu du moment à 60 FPS.

Un ventilateur sur pied Oceanic à 44,99 euros

Il va falloir s’y habituer, les canicules seront de plus en plus fréquentes dans les prochaines années. Et plutôt que d’attendre le dernier moment pour en acheter un, autant profiter des réductions offertes par Cdiscount actuellement. Ce ventilateur d’un diamètre de 40 cm est non seulement puissant (35 Watts), mais il est en plus peu bruyant et possède une fonctionnalité oscillation / inclinaison.

Que demander de plus ? Un bon prix ? Il est actuellement à moitié prix : 44,99 euros au lieu de 90 euros.