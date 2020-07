Xiaomi Mi 10 Lite vs Realme 6 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Le Xiaomi Mi 10 Lite et le Realme 6 Pro sont à l'heure actuelle parmi les meilleurs smartphones à moins de 400 euros. Mais des deux téléphones, lequel est le meilleur ? C'est ce qu'on va voir dans ce comparatif complet.

À moins de 400 euros, on peut trouver tous types de smartphones, des moyens comme de très bons modèles. Récemment, ce sont deux téléphones qui se sont démarqués aussi bien pour les performances que pour leur autonomie, leur qualité photo ou leur écran : le Xiaomi Mi 10 Lite et le Realme 6 Pro.

Alors, quel est le meilleur smartphone entre le Xiaomi Mi 10 Lite et le Realme 6 Pro ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif point par point.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2020 – Comparatif

Fiches techniques des Xiaomi Mi 10 Lite et Realme 6 Pro

Modèle Xiaomi Mi 10 Lite Realme 6 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI other Taille d'écran 6.57 pouces 6.6 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 392 ppp 399 ppp Technologie AMOLED LCD SoC Snapdragon 765G Snapdragon 720G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Capteur 1 : 16 MPX

Capteur 2 : 8 MPX Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3) NFC Inconnu Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4160 mAh 4300 mAh DAS N/C 1.19 Dimensions 74.8 x 163.7 x 7.9mm 75.8 x 163.8 x 8.9mm Poids 192 grammes 202 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Rouge, Bleu, Orange Prix 377€ 349€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux approches différentes pour le design

Au niveau du design, ce sont deux approches bien différentes qui ont été prises par Realme et Xiaomi. Sur le Xiaomi Mi 10 Lite, on va avoir droit à un format plutôt classique qui n’est pas sans rappeler l’esthétique des smartphones de l’an dernier.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G de face // Source : Frandroid Xiaomi Mi 10 Lite 5G de dos // Source : Frandroid

En façade, le Xiaomi Mi 10 Lite arbore donc un écran de 6,57 pouces avec une fine encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure. Les bordures sont plutôt fines et les angles de l’écran sont particulièrement arrondis. C’est au dos que le Mi 10 Lite fait le plus preuve de modernité. On retrouve en effet un module photo avec quatre capteurs et une forme de domino qui n’est pas sans rappeler ce que propose Samsung cette année sur l’ensemble de sa gamme. L’ensemble est plutôt convaincant et on va retrouver une prise casque sur la tranche supérieure, une prise USB-C en bas. Le capteur d’empreintes est quant à lui positionné au sein même de l’écran. Notons néanmoins qu’il n’est pas possible d’étendre le stockage du Xiaomi Mi 10 Lite.

Le Realme 6 Pro // Source : Frandroid Le dos du Realme 6 Pro // Source : Frandroid

En face, le Realme 6 Pro propose une approche un peu plus moderne. En façade, on va ainsi retrouver un écran de 6,6 pouces découpé non pas par une encoche, mais par un double poinçon positionné en haut à gauche. Là aussi les bordures ont le mérite d’être relativement fines. Au dos, les quatre appareils photo sont positionnés cette fois à la verticale, dans l’angle supérieur gauche. Enfin, en plus des touches de volume, positionnées sur la tranche gauche, on va avoir droit à un bouton de mise en veille qui sert également de capteur d’empreintes sur la tranche droite. Le téléphone profite également d’une prise USB-C et d’une prise casque en bas. Il est possible d’étendre le stockage du Realme 6 Pro grâce à une carte microSD.

Dans l’ensemble, on préférera néanmoins le design du Xiaomi Mi 10 Lite, certes plus conservateur, mais qui a le mérite d’intégrer un lecteur d’empreintes dans l’écran. Surtout, le smartphone de Xiaomi est moins glissant que celui de Realme.

Écran LCD 90 Hz ou Oled 60 Hz

Concernant l’écran, le Xiaomi Mi 10 Lite est équipé d’un écran Oled de 6,57 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. De son côté, le Realme 6 Pro profite d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels.

Sur le téléphone de Xiaomi, on pourra noter une luminosité maximale particulièrement élevée pour un smartphone milieu de gamme, puisqu’elle peut monter à 610 cd/². En revanche, la fidélité des couleurs est assez faible avec un delta E par défaut de 8,25. La température des blancs est quant à elle de 4684K, soit bien plus bleue que la valeur attendue, à 6500 K. Notons également que le smartphone est limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Heureusement, le Xiaomi Mi 10 Lite compense par un contraste infini, en raison de la technologie Oled, et la possibilité de régler finement la calibration de l’écran dans les paramètres d’affichage de l’interface logicielle.

Sur le Realme 6 Pro, on a certes une dalle LCD, mais proposant un bon contraste pour ce type de technologie, avec 1524:1. En revanche, la luminosité est bien plus faible que sur le modèle de Xiaomi, avec un pic à 464 cd/m². Cela reste suffisant pour utiliser le smartphone en plein soleil, mais on pourra avoir un peu de gêne. Le mode de calibration du Realme 6 Pro, fixé sur couleurs vives, affiche quant à lui un delta E moyen de 4,58, bien meilleur que sur le smartphone de Xiaomi. On notera également une température à 7020K bien meilleure que chez son concurrent. Mais ce qui va le plus démarquer le Realme 6 Pro est son taux de rafraîchissement variable à 90 Hz, pour des images et des animations plus fluides.

Dans l’ensemble, les deux smartphones ont leur qualité : la luminosité et le contraste pour le Xiaomi Mi 10 Lite, et le taux de rafraîchissement et la fidélité des couleurs pour le Realme 6 Pro. On privilégiera cependant le modèle de Xiaomi pour l’écran lumineux et que le fait que les utilisateurs pourront toujours modifier la calibration a posteriori.

MIUI 11 face à Realme UI

Du côté du logiciel, on va retrouver deux interfaces assez différentes sur les deux téléphones, même si tous deux sont fournis avec Android en version 10.

Sur le Mi 10 Lite, Xiaomi a intégré son interface MIUI 11. Une interface qui a ses aficionados, mais aussi ses détracteurs. Si le logiciel est particulièrement complet avec de très nombreuses options de personnalisation — navigation gestuelle, raccourcis gestuels, thème sombre — elle peut également être déroutante pour certains. Parmi les principaux griefs, le nombre de logiciels préinstallés et de jeux suggérés, ou l’antivirus lors du téléchargement des applications, heureusement désactivable.

L’interface du Mi 10 Lite est propre Plusieurs applications « doublon » Une application au nom chinois au premier démarrage

En face, le Realme 6 Pro profite de l’interface Realme UI. Il s’agit en fait d’un logiciel très proche de ColorOS 7 d’Oppo, dont est issue la marque Realme. L’interface a fait de gros progrès par rapport aux précédentes versions et s’avère à la fois hautement personnalisable — notamment pour la navigation ou la forme des icônes. On pourra cependant regretter encore une organisation des paramètres qui là aussi peut être déroutante pour certains. Malgré tout, il s’agit d’une interface plutôt réussie.

L’écran d’accueil par défaut du Realme 6 Pro Les raccourcis du Realme 6 Pro Les paramètres du Realme 6 Pro

Dans l’ensemble, on va donc favoriser le Realme 6 Pro pour son interface. Si elle a quelques soucis d’organisation dans les paramètres, c’est également le cas de MIUI 11 qui en plus a la fâcheuse tendance d’intégrer nombre de bloatwares.

Quatre appareils photo de chaque côté

Des deux côtés, on va retrouver un module photo arrière avec quatre appareils. Sur le Xiaomi Mi 10 Lite, on a ainsi droit à :

Un appareil grand-angle de 48 mégapixels (f/1,79)

Un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Un appareil macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Un appareil pour le mode portrait de 2 mégapixels

De son côté, le Realme 6 Pro jouit d’une configuration un peu plus avancée :

Un appareil grand-angle de 64 mégapixels (f/1,8)

Un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,3)

Un appareil avec téléobjectif de 12 mégapixels (f/2,5)

Un appareil macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Si le Xiaomi Mi 10 Lite est doté d’un appareil dédié au mode portrait — dont l’usage n’est pas toujours nécessaire — le Realme 6 Pro profite quant à lui d’un module bien plus utile avec un téléobjectif permettant un zoom optique x2.

Photos du Xiaomi Mi 10 Lite :

Photos du Realme 6 Pro :

C’est surtout la plage focale du Realme 6 Pro qui va le détacher de son concurrent du jour, avec la possibilité de passer facilement d’un ultra grand-angle à un zoom optique x2 :

Mode normal Zoom x2 Zoom x5

Dans l’ensemble, les deux smartphones s’en sortent bien avec des clichés bien exposés, une bonne gestion de la plage dynamique. Le mode macro n’apporte dans les deux cas pas grand-chose compte tenu de la faible définition de ce capteur, mais on apprécie également la qualité des appareils en basse lumière.

C’est cependant le Realme 6 Pro qui remporte cette manche, en raison de sa plus grande polyvalence, possible grâce à son troisième appareil pour le zoom optique x2 à l’aide d’un téléobjectif.

Un Xiaomi Mi 10 Lite plus puissant

Sur les deux smartphones, on va retrouver une puce Qualcomm Snapdragon de la série 7, plutôt centrée sur le milieu, voire le début du haut de gamme. Il s’agit cependant de deux puces différentes.

Le Xiaomi Mi 10 Lite profite ainsi d’un Snapdragon 765G accompagné de 6 Go de RAM. Il s’agit d’un SoC que l’on va retrouver également sur certains smartphones lancés à 600 euros et qui suffira amplement pour l’écrasante majorité des usages. Au quotidien, le processeur s’avère très fluide dans toutes les tâches avec beaucoup de fluidité. Même sur les jeux 3D, le smartphone s’en sort sans broncher avec une qualité graphique épique sur Fortnite Mobile.

Le Realme 6 Pro est quant à lui doté du Snapdragon 720G. Là aussi, il s’agit d’une puce orientée pour le jeu mobile. Reste qu’il s’agit là aussi d’un processeur plutôt performant qui garantit une expérience fluide, épaulé par 8 Go de RAM. Sur Fortnite Mobile, le smartphone est cependant limité à une qualité graphique moyenne. Reste que dans l’écrasante majorité des cas, il suffira.

Xiaomi Mi 10 Lite Realme 6 Pro SoC Snapdragon 765G Snapdragon 720G AnTuTu 8.x 320 464 279 164 PCMark 2.0 7 743 10 303 3DMark Sling Shot Extreme 3 339 2 523 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3 301 2 380 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 479 3 198 GFXBench Aztec Vulkan High (onscreen / offscreen) 12 / 8,5 FPS 11 / 7 FPS GFX Bench Car Chase (onscreen/offscreen) 17 / 21 FPS 16 / 18 FPS Lecture / écriture séquentielle 938 / 469 Mo/s 513 / 204 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 40,2k / 35,4k 40,3k / 31,8k

Si aucun des deux smartphones n’a à rougir de ses performances, force est de constater que sur les benchmarks, c’est bel et bien le Xiaomi Mi 10 Lite qui remporte la manche. Notons également que grâce à sa puce, le smartphone est paré pour la 5G. Ce n’est pas le cas du Realme 6 Pro qui devra se contenter de la 4G lors du lancement du futur réseau mobile, dans quelques mois. Le point est donc accordé au Xiaomi Mi 10 Lite.

Une charge plus rapide sur le Realme 6 Pro

Pour l’autonomie, les deux appareils embarquent des batteries de plus de 4000 mAh. On va ainsi retrouver un accumulateur de 4160 mAh sur le Xiaomi Mi 10 Lite et de 4300 mAh sur le Realme 6 Pro.

Dans les deux cas, la batterie permet de tenir facilement la journée, voire davantage. Sur le Xiaomi Mi 10 Lite, on a même pu faire fonctionner le smartphone pendant plus d’une journée avec l’écran allumé pendant sept heures.

Du côté de la recharge, aucun des deux smartphones ne profite de la charge sans fil, mais le Xiaomi Mi 10 Lite est fourni avec un chargeur de 22,5 W, tandis que l’appareil en lui-même supporte une charge jusqu’à 20 W. Il faudra patienter environ 1 h 20 pour une charge complète. Le Realme 6 Pro fait un peu mieux avec son chargeur VOOC de 30 W lui permettant une charge complète en 50 minutes.

Si les deux smartphones profitent donc d’une grande autonomie, on va cependant accorder cette manche au Realme 6 Pro, en raison de sa charge bien plus rapide, en moins d’une heure.

Lequel choisir entre le Xiaomi Mi 10 Lite et le Realme 6 Pro ?

À la fin de ce comparatif, on arrive donc à un match nul entre les deux smartphones. Il faut dire qu’il s’agit actuellement de parmi les meilleurs rapports qualité-prix sous les 400 euros. Le Xiaomi Mi 10 Lite parvient à se distinguer tout particulièrement par ses performances, mais aussi son design et son écran Oled bien plus contrasté et lumineux. De son côté, le Realme 6 Pro remporte les manches sur la qualité photo grâce à son zoom optique x2, son interface plus simple à utiliser et sans bloatware et sa recharge plus rapide.

Dans les deux cas, il s’agit d’un excellent choix et de smartphones qui ne devraient pas vous décevoir au quotidien. Notez néanmoins que le Realme 6 Pro est disponible à un prix un peu plus accessible, à 350 euros, contre 380 euros pour le Xiaomi Mi 10 Lite. Un argument qui peut jouer en faveur du smartphone de Realme.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à découvrir nos avis complets sur ces smartphones :

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 10 Lite et Realme 6 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible au prix de 380 euros avec une configuration 6/64 Go et à 399 euros pour la version 6/128 Go.

De son côté, le Realme 6 Pro s’affiche au prix de 350 euros avec une configuration unique, à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.