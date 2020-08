OnePlus Nord vs Xiaomi Mi 10 Lite 5G : lequel est le meilleur smartphone ?

Voici un comparatif entre le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite afin de déterminer lequel de ces deux smartphones milieu de gamme correspondra le plus à vos besoins.

Les récentes semaines ont été marquées par de belles annonces sur le segment milieu de gamme. Deux appareils retiennent notamment l’attention : le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Deux marques très appréciées par leurs fans et qui ont su attirer les regards avec les produits évoqués ici. Avec l’envie de proposer le meilleur rapport qualité/prix, ces deux appareils s’affrontent aujourd’hui dans ce versus.

Voici notre comparatif des OnePlus Nord et Xiaomi Mi 10 Lite afin de savoir lequel des deux est le meilleur smartphone à acheter.

Fiches techniques des OnePlus Nord et Xiaomi Mi 10 Lite

Modèle OnePlus Nord Xiaomi Mi 10 Lite Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS MIUI Taille d'écran 6.44 pouces 6.57 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 408 ppp 392 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Snapdragon 765G Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 6 Go, 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) Capteur 1 : 32 MPX

Capteur 2 : 8 MPX 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Inconnu Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4115 mAh 4160 mAh Dimensions 73.3 x 158.3 x 8.2mm 74.8 x 163.7 x 7.9mm Poids 184 grammes 192 grammes Couleurs Noir, Bleu Noir, Blanc, Bleu Prix 399€ 379€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Bulle contre encoche

Évacuons d’ores et déjà ce point. Ni le OnePlus Nord ni le Xiaomi Mi 10 Lite ne cherchent à être audacieux sur leurs designs. Les deux smartphones utilisent simplement des formules ayant déjà fait leurs preuves. C’est maîtrisé et agréable en main à chaque fois. Le premier est cependant plus léger de 8 grammes (184 grammes) et plus petit, mais aussi un tout petit peu plus épais que le second.

Le OnePlus Nord vu de face // Source : Frandroid Xiaomi Mi 10 Lite 5G de face // Source : Frandroid

En façade, le OnePlus Nord embrasse une esthétique plus dans l’air du temps avec son écran percé par une double bulle — pour un double capteur photo frontal. Cependant, ce choix peut s’avérer plus gênant pour l’immersion en visionnage que la petite encoche en goutte d’eau, moins à la mode, mais finalement plus discrète, du Xiaomi Mi 10 Lite. Pas de courbures particulières sur l’un ou l’autre des appareils : les zones d’affichage sont à chaque fois bien plates, rien de très étonnant sur le milieu de gamme.

Le double poinçon du OnePlus Nord // Source : Frandroid Les coins de l’écran du Xiaomi Mi 10 Lite 5G sont très incurvés // Source : Frandroid

L’originalité n’est pas non plus ce qui étouffe les deux adversaires du jour lorsqu’on analyse leurs faces arrière, mais on apprécie le toucher procuré par le revêtement en verre. Le Nord voit son quadruple module photo se ranger dans le sens de la longueur en haut à gauche, le Mi 10 Lite, lui, opte pour une configuration en domino toujours avec quatre capteurs. Sachez cependant que le cadre du OnePlus Nord est en plastique contre de l’aluminium sur le Mi 10 Lite.

Dans les deux cas, le lecteur d’empreintes est situé dans l’écran, mais seul le Mi 10 Lite dispose d’une prise jack 3,5 mm. Côté boutons physiques, le OnePlus Nord est le seul à en intégrer de chaque côté — alors que son concurrent range tout à droite — et dispose même d’un loquet Alert Slider permettant de passer rapidement entre les modes silencieux, sonnerie et vibreur.

La face arrière du OnePlus Nord // Source : Frandroid Xiaomi Mi 10 Lite 5G de dos // Source : Frandroid

Sur ce premier affrontement, il reste difficile de déterminer un véritable gagnant et finalement tout sera une histoire de goût, comme souvent. Finalement, nous vous recommanderons surtout de savoir quelle taille de smartphone vous souhaitez, c’est sans doute la différence principale à ce niveau.

Au Nord, les 90 Hz

Affichage AMOLED de chaque côté avec une définition Full HD+. Le OnePlus Nord profite d’une diagonale de 6,44 pouces quand celle du Xiaomi Mi 10 Lite monte jusqu’à 6,57 pouces. La qualité est au rendez-vous à chaque fois pour le confort de vos yeux : grâce à d’excellents contrastes, et à une grande luminosité maximale.

Le OnePlus Nord tenu à l’horizontale // Source : Frandroid Fortnite tourne bien sur le Xiaomi Mi 10 Lite 5G // Source : Frandroid

Or, sur la bataille des dalles, le OnePlus Nord a deux avantages : il est mieux calibré au niveau de la colorimétrie et il offre un mode 90 Hz permettant une bien meilleure fluidité à l’usage. Malgré ses beaux atouts, le Xiaomi Mi 10 Lite partait avec peu de chance de gagner, car son adversaire dispose d’un écran de très haute volée dans ce segment de prix.

Deux interfaces, deux expériences

D’après un petit sondage soumis à notre lectorat, OxygenOS de OnePlus semble séduire davantage de monde que MIUI de Xiaomi. On rappellera que les deux interfaces proposent une flopée de personnalisations. Les expériences logicielles proposées ici ne se ressemblent pas par contre.

Pour aller plus loin

La moitié d’entre vous craquent pour les interfaces de Samsung et OnePlus

Du côté d’OxygenOS, on garde une certaine fidélité à l’Android tel que pensé par Google avec un design à la sauce OnePlus et quelques ajouts par-ci, par-là. Pour sa part, MIUI assume beaucoup plus sa différence avec la philosophie de Mountain View et, si vous n’êtes pas familier avec cette expérience, il faudra un léger temps d’adaptation avant de trouver pleinement vos marques.

Chez Frandroid, on a plutôt tendance à préférer OxygenOS que l’on trouve un peu plus sobre et intuitif, quand MIUI s’embarrasse encore d’un soi-disant scanner antivirus qui affiche de la publicité lorsque vous téléchargez une application, même quand elle vient du Play Store — pensez à le désactiver.

L’interface du Mi 10 Lite est propre Plusieurs applications « doublon » Xiaomi vient avec ses propres outils

Toutefois, l’interface de Xiaomi est plus riche en fonctionnalités en tout genre qui vous permettront vraiment d’activer ou de désactiver certains éléments de manière très granuleuse, au risque malheureusement d’être parfois trop fouillis. Il faut aussi composer avec pléthore d’applications préinstallées. En face, OxygenOS n’offre pas de mode d’utilisation à une main et son mode sombre est un peu moins simple d’accès.

Photo : la nuit sourit à Xiaomi

En photo, les deux téléphones se ressemblent beaucoup puisqu’ils ont tous les deux un capteur principal au dos de 48 mégapixels auquel s’ajoutent un ultra grand-angle, un capteur de profondeur et un capteur avec objectif macro.

L’appareil photo du OnePlus Nord // Source : Frandroid Module photo du Xiaomi Mi 10 Lite 5G // Source : Frandroid

De jour, les performances photo des deux appareils sont assez similaires, sans surprise. Les rendus sont détaillés dans l’ensemble et profitent d’une dynamique très correcte.

Photo prise avec le OnePlus Nord

Photo prise avec le Xiaomi Mi 10 Lite

C’est plutôt la nuit que l’on observera quelques différences. Le Xiaomi Mi 10 Lite lisse un peu trop les images, mais cela permet d’éviter de voir trop de grain sur le cliché. Chose qu’arrive moins bien à faire le OnePlus, assez rapidement mis en difficulté quand la luminosité faiblit.

Photo de nuit avec le OnePlus Nord

Photo de nuit avec le Xiaomi Mi 10 Lite

Ce tout petit avantage Xiaomi sur OnePlus se ressent aussi sur le mode nuit d’ailleurs. La fonctionnalité dénature les scènes sur les deux téléphones, mais le rendu est plus agréable à l’œil sur le Mi 10 Lite.

Le OnePlus Nord réussit cependant à faire un peu mieux que son concurrent sur les prises de vue en ultra grand-angle, mais ne vous emballez pas non plus, la qualité reste forcément moindre que sur le capteur principal de meilleure facture.

Le mode macro, lui, ne sert à rien sur les deux téléphones.

Performances : match serré

C’est un Snapdragon 765G que l’on retrouve sur les deux smartphones et les performances sont très clairement au rendez-vous. Sur les jeux 3D, même gourmands, vous pourrez profiter d’un haut niveau de graphismes et de sessions bien fluides.

Que vous optiez pour le OnePlus Nord ou pour le Xiaomi Mi 10 Lite, vous ne serez pas déçu sur ce point.

OnePlus Nord Xiaomi Mi 10 Lite SoC S765G S765G AnTuTu 8 332 107 320 464 PCMark 2.0 9 270 7 743 3DMark Slingshot Extreme 3 324 3 339 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3 292 3 301 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 441 3 479 GFXBench Aztec Vulkan High 13 / 8,5 FPS 12 / 8,5 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 19 / 21 FPS 17 / 21 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 50 / 56 FPS n/c Lecture / écriture séquentielle 960 / 475 Mo/s 938 / 469 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 36,4k / 33,9k IOPS 40,2k / 35,4k IOPS

On notera une petite domination du OnePlus Nord sur les benchmarks ci-dessus, mais nous parlons ici de puissance brute. Dans la vie de tous les jours, cette différence ne se sautera clairement pas aux yeux.

Autonomie : bon contre très bon

Sur le plan de l’autonomie, la victoire revient au Mi 10 Lite et à sa batterie de 4160 mAh, mais pas de beaucoup. S’il jouit d’une grosse endurance, son adversaire du jour, le OnePlus Nord n’est pas non plus à la traîne, il est simplement un peu moins bon dans cet exercice tout en restant très satisfaisant cela dit avec son accumulateur de 4115 mAh.

Le port USB-C du OnePlus Nord // Source : Frandroid Le seul haut-parleur sur la tranche inférieure du Xiaomi Mi 10 Lite 5G // Source : Frandroid

Le OnePlus Nord marque même quelques points avec son chargeur rapide permettant de récupérer 100 % de batterie en 1 heure contre 1 heure et 20 minutes sur le Mi 10 Lite.

La 5 G pour les deux

Les deux smartphones ne posent pas de problème sur le réseau 4G en France et ils sont également prêts à fonctionner avec la 5G. Ce n’est pas ici que nous les départagerons.

Lequel choisir entre le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite ?

C’est une course au coude à coude qui se joue entre le OnePlus Nord et le Xiaomi Mi 10 Lite. Le premier profite d’un design un peu plus moderne et d’un meilleur écran — notamment grâce au mode 90 Hz, mais pas seulement. Son adversaire jouit d’une meilleure autonomie — mais se recharge un peu plus lentement — et fait de meilleures photos de nuit.

Côté performances, les nombres donnent l’avantage au OnePlus Nord, mais l’expérience au quotidien remet les deux téléphones à égalité. La compatibilité 5G n’est pas non plus un argument, puisque les deux en profitent. Finalement, c’est surtout l’expérience logicielle qui fera la différence. MIUI est en effet à la fois la force et la faiblesse du Xiaomi Mi 10 Lite. Force, car l’interface déborde de possibilités. Faiblesse, car elle n’est pas évidente à prendre en main et souffre de quelques éléments agaçants (antivirus avec pub, apps préinstallées…).

Finalement, le OnePlus Nord se révèle être le meilleur choix pour le grand public, mais pour les « power user », les grands amateurs de la tech à la recherche d’un bon téléphone à prix abordable, le Xiaomi Mi 10 Lite est peut-être une solution plus attirante.

Pour aller plus loin, retrouvez nos avis complets des deux smartphones sur Frandroid :

Prix et disponibilité des OnePlus Nord et Xiaomi Mi 10 Lite 5G ?

Le OnePlus Nord 8/128 Go se vend à 399 euros, mais il faut monter jusqu’à 499 euros pour le modèle 12/256 Go.

Le Xiaomi Mi 10 Lite coûte quant à lui 380 euros pour la variante 6/64. Comptez 399 euros pour profiter de 128 Go de stockage.