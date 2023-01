Apple abandonnerait les iPad cette année… pour revenir en force l’an prochain

D'après une nouvelle estimation de Ming-Chi Kuo, Apple n'apporterait aucune nouveauté à l'iPad mini en 2023. L'appareil serait par contre renouvelé début 2024.

« Il est plus probable que la production de masse du nouvel iPad mini commence sur le Q1 2024 ». C’est ce que prédit maintenant Ming-Chi Kuo dans un tweet partagé ce 30 janvier où il évoque aussi le futur iPad pliant. Souvent bien renseigné quand il s’agit d’Apple, l’analyste de TF International Securities estime qu’Apple n’aurait aucun projet particulier pour ses iPad mini en 2023.

L’iPad mini, qui avait été renouvelé de fond en comble à la rentrée 2021, ne serait donc pas remplacé avant le premier trimestre 2024, période à laquelle Ming-Chi Kuo estime qu’un nouveau modèle pourrait alors entrer en production. Cette prédiction fait toutefois office de (petite) rectification alors que l’analyste estimait il y a quelques semaines que le prochain iPad mini ferait surface soit en fin d’année 2023, soit en début d’année 2024. La seconde piste serait donc celle à privilégier désormais.

Surtout, cela signifierait qu’Apple ne compterait pas lancer du tout de nouvel iPad dans le courant de l’année 2023. La firme laisserait ainsi la place à ses concurrents sur le marché des tablettes. De quoi revenir en force dès l’an prochain avec non seulement cet iPad mini 2024, mais également avec sa toute première tablette pliante.

En l’occurrence, cette nouvelle génération d’iPad mini (la septième) n’apporterait pas de nouveauté majeure sur le plan du design. Kuo indiquait récemment que le principal changement concernerait plutôt le processeur choisi par Apple pour remplacer la puce A15 Bionic du modèle actuel. Cette puce (potentiellement l’A17 Bionic) sera vraisemblablement plus performante et plus efficace sur le plan énergétique. On conserverait pour le reste, le même châssis que l’iPad mini 6, avec un port USB-C, un lecteur d’empreintes digitales logé dans le bouton de verrouillage et une option 5G. L’écran resterait en outre basé sur la technologie LCD IPS, avec un format identique de 8,3 pouces.

(3/3)

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023