On le sait depuis quelques mois, OnePlus prépare son arrivée sur un nouveau marché. Après les smartphones, le constructeur chinois s’attaquera prochainement aux téléviseurs. L’un de deux patrons de la marque, Pete Lau, a déjà annoncé que le OnePlus TV sera compatible Dolby Vision.

Le tout premier téléviseur de OnePlus se rapproche. La marque communique de plus en plus sur les fonctionnalités, les caractéristiques, le design et même la télécommande de son OnePlus TV. Dernier teaser en date, la compatibilité HDR.

Sur Twitter, Pete Lau, l’un des deux cofondateurs de OnePlus, a expliqué « attendre le don du son et de la vue ». Ce message pour le moins énigmatique est accompagné d’une illustration bien plus claire : le logo du OnePlus TV aux côtés de celui de Dolby Vision.

Waiting for the gift of sound and vision #OnePlusTV 🤩 pic.twitter.com/hSEAsiyexp — Pete Lau (@PeteLau) September 10, 2019

Ce tweet vient ainsi annoncer une compatibilité Dolby Vision du premier téléviseur de OnePlus. Pour rappel, Dolby Vision est une norme HDR développée par Dolby. Elle a la particularité de quantifier les couleurs sur 12 bits, contre 10 pour le HDR10 ou le HDR10+, et donc de permettre d’afficher davantage de couleurs qu’un téléviseur doté d’une technologie concurrente. La norme est donc actuellement la plus avancée sur le segment des téléviseurs HDR.

Pour rappel, le OnePlus TV sera doté du système Android TV revue et corrigée par OnePlus, avec trois ans de mise à jour. Il sera également équipé d’un processeur d’image Gamma Color Magic conçu spécialement par la marque, d’une dalle QLED de 55 pouces et de huit haut-parleurs. Le téléviseur devrait être annoncé le 26 septembre prochain.