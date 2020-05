LG OLED48CX : la plus petite TV OLED arrive enfin sur le marché

Comme nous l'avions vu en début d'année, la gamme LG CX vise à combler une lacune dans les gammes de téléviseurs OLED 4K de LG ces dernières années : des écrans plus petits. Le modèle LG OLED48CX arrive enfin sur le marché.

Les formats 55 pouces et 65 pouces sont désormais très populaires, mais vous n’avez peut-être pas suffisamment d’espace pour les accueillir, sans oublier que vous devez asseoir à une distance décente pour obtenir la meilleure expérience. Comme nous le précisons dans ce guide, pour connaître la distance idéale entre l’écran et l’œil, il faut multiplier la diagonale de l’écran par 1,2 à 1,6. Pour vous simplifier la vie, voici quelques calculs sur les tailles d’écran les plus populaires.

Distance minimale "cinéma" Distance minimale "normal" 43" 1,30 m 1,75 m 48" 1,45 m 1,9 m 50" 1,50 m 2 m 55" 1,70 m 2,20 m 65" 2 m 2,65 m 75" 2,30 m 3,05 m 85" 2,60 m 3,45 m

Identique à la série C9

Lors du CES 2020, LG a dévoilé son modèle LG OLED48CX. Une TV OLED de 48 pouces de diagonale en définition 4K UHD. Cette gamme semble pratiquement identique à la série C9. Un plus petit écran ne signifie donc pas nécessairement un design au rabais avec des bordures d’écran moins fines.

À l’arrière du CX, vous retrouvez toujours le panneau en plastique qui contient les haut-parleurs et toutes les prises, y compris quatre entrées HDMI, prises USB et connexions satellites. Les entrées HDMI du CX sont entièrement certifiées HDMI 2.1, ce qui signifie qu’elles sont compatibles avec eARC (Enhanced Audio Return Channel) et VRR (Variable Refresh Rate). Donc oui, l’OLED48CX prend en charge la technologie G-Sync de Nvidia. D’ailleurs dans le visuel ci-dessus, LG a illustré sa TV comme un moniteur de gaming.

Du côté de l’image, c’est le nouveau processeur Alpha 9 Gen 3 de LG qui alimente tous ses nouveaux téléviseurs OLED, et donc le CX également. On a d’ailleurs noté qu’AI Picture Pro, des technologies de traitement d’image de LG, a fait son retour avec une amélioration de l’image pour réduire le bruit et augmenter la netteté, en particulier pour les visages. Enfin, Dolby Vision IQ fait également son apparition sur ce modèle. Sans oublier, webOS, qui est toujours l’OS des TV LG.

Ce format 48 pouces OLED est donc le premier du genre, le raisonnement derrière sa fabrication est assez simple : la demande est là. Tout le monde ne peut pas accueillir un téléviseur de 55 pouces ou de 65 pouces, donc pouvoir bénéficier des avantages de la technologie OLED dans un format plus petit est très logique.

Le prix est également relativement élevé, OLED oblige. Ce modèle de TV est référencé chez les premiers revendeurs à environ 1 600 euros, il faudra attendre au mois de juin pour une disponibilité plus large.