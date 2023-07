Revolut devient votre meilleur ami pour gérer le programme de vos vacances

Loin d'être les derniers côté innovation dans la fintech, la banque en ligne Revolut annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de son application : réserver des « expériences » partout en Europe. Qu'est-ce que cela signifie ?

Suite au lancement du tant attendu du crédit à la consommation et à l’arrivée de son offre Ultra au sein de ses produits bancaires, la banque en ligne Revolut annonce sans prévenir une nouvelle fonctionnalité accessible directement depuis son application. Celle-ci est baptisée « Expérience » et permet aux utilisateurs de profiter de visites, d’activités et d’attractions dans le monde entier. D’après la banque, il en existe déjà plus de 300 000.

L’équation est simple : avec 30 millions de clients dans le monde, cela fait un marché touristique immense que nombre de partenaires spécialisés dans les activités touristiques rêveraient d’atteindre. Revolut fait évoluer son écosystème de « Super-App » bancaire avec cette nouvelle fonctionnalité. Concrètement, « Expérience » se veut être une plateforme de réservation d’activités, de visites ou d’attraction au sein d’un hub prévu à cet effet. Quelques exemples en vrac : visiter le London Eye, traverser le désert marocain à dos de chameau ou faire un plongeon relaxant dans les thermes Széchenyi de Budapest.

Cette fonctionnalité vient compléter l’offre extra-bancaire de Revolut, un peu à l’image de la réservation d’hôtel ou de lieu de vacances déjà mis en avant directement depuis l’application.

Et comme Revolut ne fait pas les choses à moitié, « Expérience » est aussi sujet au programme de cashback de la banque avec, d’après le communiqué officiel, jusqu’à 10 % de retour sur investissement suivant les activités et réservation.

Antoine Le Nel, VP Global Growth chez Revolut, se targue carrément de « révolutionner le voyage ».

Expériences rejoint notre gamme de produits de voyage, tandis que nous continuons en permanence à proposer des innovations à nos clients pour améliorer leurs expériences autour du monde — notamment sur la location de maisons de vacances et d’hôtels, l’assurance et le change de devises. Nous continuons à révolutionner le voyage, et offrons à nos clients de nouvelles manières transparentes de découvrir le monde tout en améliorant leur pouvoir d’achat.