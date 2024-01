Vous souhaitez ouvrir un compte chez Ma French Bank, mais vous cherchez à mieux connaître les tarifs et les frais éventuels ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Ma French Bank est une banque appartenant au groupe La Poste (La Banque Postale) et qui propose une gamme de services bancaires ciblant principalement les jeunes adultes souhaitant un compte en ligne accessible simplement depuis leur smartphone. Ma French Bank se veut être le penchant français d’un N26 ou d’un Revolut. Le support de la Banque Postale tel que la gestion simplifiée des comptes et les conseils financiers personnalisés ont contribué à sa popularité croissante en France. La banque se distingue également par des tarifs compétitifs et une interface utilisateur très simplifiée, renforçant sa position sur le marché des banques en ligne.

Bien que différente de la manière dont une néobanque fonctionne (et dont elle se revendique), Ma French Bank propose l’ouverture d’un compte depuis l’application, mais renvoie automatiquement vers une page navigateur et non depuis un processus prévu dans l’application.

La création du compte est plutôt rapide et, en quelques minutes, le compte est ouvert après avoir fourni les documents d’usage et renseigné les informations habituelles. Cependant, son activation définitive nécessite quelques jours supplémentaires, le temps de recevoir la carte par courrier à votre domicile. L’ouverture de compte se fait de deux manières, soit en ligne, soit en se rendant auprès d’un guichet de la Banque Postale.

Cela dit, les informations demandées lors de l’inscription en ligne sont communes à toutes les néobanques françaises, y compris un justificatif d’identité valide (pièce d’identité, passeport ou titre de séjour), un second justificatif d’identité (carte vitale, permis de conduire, carte d’étudiant…) et un RIB à votre nom d’une banque française ou de l’UE.

Ma French Bank : les cartes et leurs tarifs

Compte idéal Compte Original WeStart (12-17 ans) Prix 6,90€/mois 2,90€/mois 2,00€/mois Dépôt initial 50€ 50€ 0€ Type de débit immédiat ou différé immédiat ou différé immédiat ou différé Conditions de revenus aucune aucune aucune Paiement à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Retraits à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Plafond de paiement 5000€ sur 1 mois 3000€ sur 1 mois 500€ sur 1 mois Plafond de retrait 1000€ sur 1 semaine 1000€ sur 1 semaine 500€ sur une semaine Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

Ma French Bank ne demande aucuns frais sur les paiements et les retraits à l’étranger, quel que soit le compte choisi, même hors zone euro, ce qui est assez rare pour être souligné. Il est aussi possible d’ouvrir un compte sans aucune garantie de revenu. C’est donc une option bien pratique pour l’ouverture d’un compte secondaire prévu pour ce type d’usage.

Ma French Bank : les frais bancaires sur les opérations courantes

Ma French Bank étant une offre dédiée aux jeunes actifs avec une philosophie « zéro frais bancaires », utiliser un compte ne donne pas lieu à des frais aussi élevés et nombreux qu’une banque traditionnelle. Il existe toutefois quelques frais d’usages plus ou moins courants à connaître.

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement : 24 euros par an.

Frais de virement (zone SEPA) : 5 euros si supérieur à 3000 euros.

Frais d’annulation de virement (zone SEPA) : 5 euros.

Mise en place d’un virement permanent externe : 5 euros.

Frais de retrait en France hors DAB de Banque Postale avec la carte du Compte Original : 0,90 euro par retrait.

Vous pouvez également vous référer à la brochure tarifaire complète de Ma French Bank.

Ma French Bank : les frais en cas de découvert

Ma French Bank demande un dépôt initial de 50 euros pour l’ouverture d’un compte. Il est possible de transférer cet argent depuis un autre compte courant ouvert à son nom. Dommage sur ce point, car d’autres banques en lignes ne réclament pas de dépôt initial.

Il est impossible qu’un compte MFB se retrouve en négatif, et donc à découvert. Les paiements sont systématiquement refusés en cas de manque de fonds. Même si l’utilisation classique est gratuite (retrait, virement SEPA…), attention aux incidents de paiement. Un rejet de prélèvement coûte 16,50 euros par opération.

