Microsoft bloque les VPN sur le Xbox Store et ça a plus de conséquences qu’on ne pourrait l’imaginer

Après avoir dévoilé des résultats financiers bons, mais pas assez, Microsoft fait la chasse aux petites combines des joueurs et une de ses décisions fait pas mal grincer des dents. Désormais, il n’est plus possible d’utiliser un VPN sur le Xbox Store, voici pourquoi.

L’astuce qui permet de payer ses billets d’avion moins chers grâce à un VPN, vous la connaissez ? Sachez qu’elle peut également s’appliquer sur le Xbox Store afin d’acheter des jeux vidéo pour moins chers. Au lieu de payer entre 70 et 80 euros pour le dernier titre AAA, vous en avez pour 10 à 15 euros en vous connectant sur un serveur turc ou argentin à l’aide d’un VPN. Mais Microsoft a annoncé mettre fin à ce contournement.

Le VPN est indispensable pour certains joueurs

Acheter des jeux vidéo dans une devise étrangère grâce à un VPN est une pratique connue chez les gamers. La plateforme Steam en avait déjà fait les frais et avait recommandé aux éditeurs d’augmenter les prix de leurs jeux, parfois à plus de 400 %, dans ces pays où la monnaie est faible. De son côté, Microsoft a contre-attaqué en modifiant ses conditions d’utilisation. Les VPN sont désormais interdits et quiconque contourne le géoblocage pourrait perdre son compte et ses achats.

Cette décision part de l’intention de préserver un certain équilibre dans l’industrie du jeu vidéo en pratiquant des prix justes pour les joueurs autant que pour les développeurs. Pourtant, elle n’a pas tardé à recevoir un torrent d’indignation des gamers.

Les questions de vie privée et de protection numérique sont évidemment soulevées. Certains streameurs utilisent un VPN pour protéger leur identité et leurs données personnelles, et cette protection est mise à mal.

C’est aussi un problème pour les joueurs qui n’ont pas d’accès au Xbox Store dans leur pays. Celui-ci est effectivement disponible dans 42 pays seulement et un VPN est pour ces joueurs la seule manière d’y accéder. Sans VPN, le marché du jeu dématérialisé leur est impossible d’accès, à moins d’opter pour un abonnement au Game Pass. Mais là aussi, le service de jeu en ligne de Microsoft n’est pas disponible partout.

