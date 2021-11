Netflix : les nouvelles séries et les films à ne pas manquer en novembre

Novembre est en approche et c’est le moment choisi par Netflix pour dévoiler un catalogue de nouveautés riches en stars et en programmes attendus. Le service de streaming dégaine ses exclusivités avec son trio de choc Dwayne Johnson-Ryan Reynolds-Gal Gadot, mais aussi Idris Elba en méchant d’un western atypique. Côté séries, Cowboy Bebop s’annonce en version « live action ».

C’est la piste aux étoiles qui attend les abonnés à Netflix en novembre. Entre les séries et les films inédits, toute une galerie de stars s’apprête à fouler le tapis rouge du catalogue des nouveautés. Idris Elba (The Harder they fall), Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds (Red Notice) ou encore Andrew Garfield, Tayc et Camille Lou, ainsi que toute la clique de Cowboy Bebop et celles de la série à succès Riverdale sont annoncés.

Les sorties séries sur Netflix en novembre 2021

Ce fut une série d’animation japonaise à succès. Netflix en fait une nouvelle série originale reprenant les mêmes personnages, mais cette fois en prise de vues réelles (avec de vrais acteurs en somme). Cowbow Bebop raconte l’histoire d’une équipe de chasseurs de primes (Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine et Ed) qui veut sauver le monde en débarrassant la galaxie des pires criminels, mais si la récompense en vaut la peine !

C’est drôle, rythmé, avec un côté décalé très années 1960-70. À ne pas manquer dès le 17 novembre. Et si vous n’étiez pas familier avec l’univers de l’anime, vous pouvez binge-watcher la série initiale depuis le 21 octobre sur Netflix.

Si vous aimez l’ambiance du jeu League of Legends, vous allez adorer la série d’animation Arcane que l’on doit aux mêmes créateurs. L’histoire se déroule dans la région de Piltover et les profondeurs du district de Zaun. Deux sœurs, championnes de leurs villes rivales, se battent dans une guerre technologique sans merci. Premier round le 6 novembre pour les trois premiers épisodes (puis chaque semaine).

Les fans ont sans doute déjà coché la case sur leur calendrier. Riverdale est de retour pour une 6e saison dès le 17 novembre (1 épisode par semaine). Les barons de la drogue de Narcos : Mexico refont également parler d’eux pour une saison 3 qui débarque le 5 novembre. Alors qu’ils se disputent le pouvoir, ils doivent faire face à des journalistes bien curieux et des autorités faciles à corrompre. Et si vous êtes plutôt série à la française, Camille Lou, Tayc ou encore Shirine Boutella jouent la magie de Noël dans Christmas Flow où un rappeur et une journaliste que tout oppose s’éprennent l’un de l’autre.

À venir :

2 novembre : Ridley Jones La protectrice du musée (saison 2)

Ridley Jones La protectrice du musée (saison 2) 5 novembre : Narcos : Mexico (saison 3) Gloria (saison 1) L’Improbable assassin d’Olof Palme Big Mouth (saison 5) The Club

6 novembre : Arcane (3 épisodes par semaine jusqu’au 20 novembre)

Arcane (3 épisodes par semaine jusqu’au 20 novembre) 9 novembre : Swap Shop : La Radio des bonnes affaires (saison 1)

Swap Shop : La Radio des bonnes affaires (saison 1) 10 novembre : Gentefield (saison 2)

Gentefield (saison 2) 11 novembre : L’Amour Cash (saison 1 – téléréalité)

L’Amour Cash (saison 1 – téléréalité) 15 novembre : Mentiras

Mentiras 17 novembre : Christmas Flow Riverdale (saison 6 – 1 épisode par semaine) A découper suivant les pointillés (saison 1) La Reina del Flow (saison 2)

18 novembre : Les Chiens dans l’espace (saison 1)

Les Chiens dans l’espace (saison 1) 19 novembre : Cowboy Bebop (saison 1) Hellbound Reflection of you En verre et contre tous : spécial Noël (saison 1)

20 novembre : New World

New World 23 novembre : Les Maîtres de l’univers : Révélation (Partie 2)

Les Maîtres de l’univers : Révélation (Partie 2) 24 novembre : La Réalité en face

La Réalité en face 25 novembre : F is for family (saison 5) Super Crooks (saison 1)

26 novembre : A l’Ecole du chocolat (saison 1) Light the night

28 novembre : Lutins

Lutins 30 novembre : Charlie au Pays des Autocollants

Charlie au Pays des Autocollants A venir : Decoupled

Les sorties films et documentaires sur Netflix en novembre 2021

Vous êtes plutôt ambiance règlement de comptes au Far West ou trio de muscles et de charme ? Vous pourrez faire les deux en novembre sur Netflix. La plateforme s’offre un casting 5* pour ses productions exclusives.

Dans Red Notice, Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, aka Wonder Woman – Deadpool – The Rock, sont contraints de collaborer pour coincer un arnaqueur extrêmement doué. Pourtant, la première est une voleuse d’art recherché par le FBI, le second son grand rival, et le dernier, l’un des meilleurs profileurs du célèbre Bureau. Un trio haut en couleur qui unit ses forces le 12 novembre

Idris Elba serait, lui, plutôt du genre cowboy (presque) solitaire dans The Harder They Fall. Il y incarne un homme qui a tué 20 ans plus tôt les parents d’un hors-la-loi sans pitié, Nat Love (Jonathan Majors). Ce dernier réunit son ancienne bande pour traquer et se venger de l’assassin de ses parents fraîchement sorti de prison. Un western produit par Jay-Z, avec un casting de premiers rôles exclusivement noir (Regina King, Zazie Beetz, Deon Cole…) à l’affiche pour cette histoire de vengeance en plein Far West. Règlement de compte dès le 3 novembre.

Si vous ne résistez pas au charme d’Andrew Garfield (The Amazing Spider-man), vous ne serez pas les seul(e)s. Il sera un jeune compositeur prometteur cherchant l’amour dans Tick, Tick… Boom ! (19 novembre).

Et si vous préférez les films d’animation du célèbre studio Ghibli, 21 sont désormais au catalogue. Et le 22e arrive le 18 novembre avec Aya et la sorcière, le tout premier en 3D du célèbre studio japonais.

À venir :

2 novembre : Camp secret : Les nazis bien gardés de l’Amérique (doc)

Camp secret : Les nazis bien gardés de l’Amérique (doc) 3 novembre : The Harder they fall Les rois de l’arnaque (doc)

4 novembre : Catching killers (doc)

Catching killers (doc) 5 novembre : Love hard Zero to hero Une Sacrée union We couldn’t become adults Yara Notre histoire policière (doc)

6 novembre : Noel avec le père

Noel avec le père 10 novembre : Clair obscur Le règne animal (doc)

11 novembre : 7 Prisonniers

7 Prisonniers 12 novembre : Red Notice

Red Notice 16 novembre : Johnny Test en quête de la recette parfaite

Johnny Test en quête de la recette parfaite 17 novembre : Au royaume des fauves (saison 2 – doc)

Au royaume des fauves (saison 2 – doc) 18 novembre : Aya et la sorcière La Princesse de Chicago : En quête de l’étoile Les Chiens dans l’espace Des vies sans toit (doc)

19 novembre : Tick, tick… boom ! Le cerveau, en bref (saison 2 – doc) Inconditionnel Dhamaka : L’effet d’une bombe Procession : L’Espoir au Bout du Chemin (doc)

22 novembre : Les Lois de la frontière

Les Lois de la frontière 23 novembre : Gaufrette et Mochi : un repas de fête L’Ombre du doute : Histoire de deux enlèvements (doc)

24 novembre : Meurtrie Ruby tombée du nid

26 novembre : Un Château pour Noël Green Snake Une Vérité enfouie : La disparition de Birgit Meier

29 novembre : 14 x 8000 : Aux sommets de l’impossible

14 x 8000 : Aux sommets de l’impossible 30 novembre : Plus on est de fous Charlie du pays des autocollants : Histoire sous la neige

A venir : Les Nouveaux chapitres du bonheur