Pour Netflix, aimer un film n’est pas suffisant, il vous propose de l’adorer

Pour affiner ses recommandations sans perturber la lisibilité et la compréhension pour le spectateur, Netflix ajoute une nouvelle graduation d'appréciation d'un contenu : le double pouce. Deux pouces en l'air et cela signifie que vous avez adoré. De quoi enrichir plus précisément l'algorithme de la plateforme pour éviter les mauvaises surprises.

« J’ai beaucoup aimé ce film… » « Ohlala, mais moi, j’ai carrément adoré, tu veux dire ! » Qui n’a jamais eu cet échange au sujet du dernier contenu regardé sur Netflix ou ailleurs, avec un proche ou à la machine à café ? Plus qu’une surenchère dans l’appréciation, cela en dit long sur la différence de perception de chacun et sur la graduation de l’intérêt exprimé. Sauf que sur Netflix, si l’on vous demandait votre avis, tout le monde aimait de la même manière et entraînait derrière un algorithme identique alors que les goûts étaient fondamentalement différents.

Pour aller plus loin

Comment les plateformes de streaming ont fini par faire plier les Oscars

Cela sera bientôt du passé. À compter de ce lundi, le service de streaming vidéo déploie une nouvelle fonction pour affiner votre perception d’un film ou d’une série en proposant un nouveau niveau de la satisfaction. Entendez par là que vous n’aurez plus seulement le choix entre J’aime bien ce titre et Pas pour moi, version aimable du Je n’ai pas du tout aimé (soyons honnêtes, peu de gens vont le mettre en pensant tout d’abord à aider l’algorithme à faire le tri dans vos goûts). Un troisième point arrive pour renforcer vos goûts en matière cinématographique.

J’adore, c’est mieux que j’aime !

Un double pouce va désormais apparaître sur toutes les fiches de Netflix, sur la version en ligne comme les applications, pour signifier « J’adore ce titre ! ». Ce petit ajout peut sembler anecdotique, mais il peut avoir de grandes conséquences dans les recommandations de contenu qui vous sont faites par la suite. Dans l’ordre des préférences, si vous avez mis « J’adore » à deux films de Quentin Tarantino et trois « J’aime bien » à des films de Martin Scorsese, il y a de fortes chances que le prochain film de Tarantino disponible, ou des séries et productions dans la même veine, s’immisce plus facilement et automatiquement dans vos recommandations que le prochain Scorsese ou qu’une comédie romantique.

Car c’est bien là le but de la manœuvre : mieux affiner vos informations, vos goûts et personnaliser au maximum votre profil pour répondre à vos attentes en termes de films et séries à regarder parmi le très large catalogue enrichi chaque mois. Netflix a multiplié ces derniers mois les outils pour vous aider à affiner vos choix comme la consultation du Top 10 par pays, l’accès aux coulisses des contenus vedettes avec Tudum, ou encore Lancer un titre, la fonction qui fait votre programmation en mode aléatoire.

Cette nouvelle modularité d’appréciation va permettre de mieux préciser ses affinités. « Mais nous avons appris avec le temps que l’on pouvait nuancer les goûts davantage », explique Netflix. « Vous donner la possibilité de nous dire que vous adorez un titre nous permettra de vous offrir des recommandations encore plus proches de vos goûts. »

Le « J’adore » n’est cependant pas un remplaçant au « J’aime bien » et ne doit pas être pris comme tel , sous peine de perturber l’algorithme qui ne saura plus ce qu’il doit vraiment vous pousser comme recommandations principales. Et ce serait alors le retour à la case départ plutôt qu’un pas en avant pour s’éviter des contenus complètement à côté de vos goûts.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.