Demon Slayer, The Mother, Nouvelle École, Fantastic Mr Fox… Le mois de mai 2023 s'annonce chaud sur Netflix. On vous fait la liste des contenus qui ont retenu notre attention.

Le mois de mai vient de débuter tout autant que les premiers rayons de soleil. Quoi de mieux que de rester bien au chaud (au frais ?) chez soi pour visionner une bonne partie des nouveaux contenus du catalogue Netflix ? Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y en a pour tous les goûts sur la plateforme SVoD : drame, humour, classiques et animes.

Les sorties séries sur Netflix en mai 2023

Demon Slayer : Le quartier des plaisirs (saison 2, partie 2)

Très attendu par les fans de l’anime, la seconde partie de la saison 2 de Demon Slayer arrive enfin sur Netflix. Neuf nouveaux épisodes dans lesquels ont y retrouve Tanjiro, Nezuko, Inusoke et Zenitsu qui doivent partir à la chasse au démon dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara dans lequel ils vont devoir se travestir pour infiltrer l’endroit et découvrir quel démon s’en prend aux courtisanes. Forcément, on y retrouve très vite l’humour typique de la série, les runnings gags, mais aussi et surtout les combats savamment chorégraphiés et ultra-graphiques que le studio ufotable maitrise à la perfection. C’est d’ores et déjà disponible sur Netflix depuis le 1er mai.

Nouvelle École (saison 2)

Un peu moins d’un an après le succès de la première saison de Nouvelle école, la première émission/compétition consacrée au rap francophone revient pour une seconde saison avec évidemment de nouveaux candidats, de nouvelles destinations, et de nouveaux artistes coach : SCH, Shay et Niska. La compétition reprend toujours le concept de battle façon The Voice mais entièrement tournée autour du rap et des cultures musicales urbaines. La bande-annonce laisse également entrevoir d’autres guest à l’image de Médine, Alonzo, Kalash et Landy. Sortie prévue pour le 17 mai.

Sanctuary

Voilà une nouvelle série dramatique qui nous vient tout droit du Japon et qui explore le monde méconnu du sumo professionnel. On suit donc le périple de Saruzakura, un ancien artiste martial professionnel dont les motivations sont davantage tournées vers l’argent que le sport lui-même. Pour incarner les lutteurs de sumo, les acteurs ont suivi une formation physique intense d’environ un an sous la supervision d’experts hollywoodiens et d’un coach nutritionnel pour athlètes olympiques. Pendant plus de six mois, ils se sont entraînés au sumo pour rendre justice à la réalité du sport. Côté casting, on retrouve par ailleurs le célèbre Pierre Taki que les amateurs de ciné nippon connaissent bien. Arrivé sur Netflix prévue pour le 4 mai.

Les films à voir absolument sur Netflix en mai 2023

The Mother

The Mother est un nouveau long-Métrage d’action produit par Netflix lui-même avec une production pour le moins ambitieuse puisque l’on retrouve au casting une certaine Jennifer Lopez qui incarne le personnage principal. Cette dernière incarne une ancienne tueuse qui va devoir retrouver la trace de sa fille kidnappée qu’elle n’a jamais connue, qu’elle a dû abandonner à cause de ses activités passées et ne reculera devant rien pour sauver celle qu’elle n’a pas eu la chance de voir grandir. Que ce soit par la bande-annonce ou par le synopsis, tout fait penser à un certain Kill-Bill, à voir si cela se révèlera aussi culte. Disponible le 12 mai.

Fantastic Mr. Fox

Classique débarqué il y a maintenant plus de 10 ans, Fantastic Mr Fox est la première incursion d’un certain Wes Anderson dans l’univers de l’animation, 8 ans avant le non moins fantastique (vous l’avez ?) l’île aux chiens. Celui-ci raconte l’histoire de M. Fox, sa femme, son fils, un cousin et de tous les autres animaux de la forêt qui vont devoir défier trois odieux fermiers. Le tout est animé en stop motion façons Wallace et Gromit avec une esthétique très singulière, mais avec une mise en scène et des thèmes abordés qui mettent tout le monde d’accord, petits et grands. Sortie le 15 mai.

Toutes les nouveautés Netflix en mai 2023

1er mai : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, le quartier des plaisirs Kung Fu Panda 3

2 mai : Love Village Le Tailleur

3 mai : Jewish Matchmaking Victimes/Suspectes Les Sirènes de la discorde Wanda Sykes: I’m an Entertainer

4 mai : Sanctuary La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton : Mini-série Larva Family

10 mai : Royalteen : Princesse Margrethe ULTRAMAN (Saison 3)

12 mai : Black Knight Mulligan : Partie 1 Queer Eye (Saison 7) The Mother

15 mai : Les Demoiselles de Rochefort Peau d’âne Les Parapluies de Cherbourg Paris, Texas Les ailes du désir Fantastic Mr.Fox

16 mai : Celle que vous croyez connaître : Anna Nicole Smith

17 mai : Doctor Cha Nouvelle École (Saison 2) Fanfiction Double vice Working : Passer sa vie à la gagner : Mini-série McGregor Forever

18 mai : XO, Kitty Kitti Katz Yakitori: Soldiers of Misfortune

19 mai : El silencio Selling Sunset (Saison 6) Young, Famous & African (Saison 2) Kathal : Des fruits mal défendus

20 mai : Une mauvaise mère ?

22 mai : Les Enquêtes sauvages : Chapitre 3

24 mai : Nouvelle École (Saison 2) Ultimatum : Queer Love Ils ne pensent vraiment qu’à ça La Chair de sa chair

25 mai : FUBAR

26 mai : Pêche interdite Barbecue Showdown : Le grand défi (Saison 2) Blood & Gold Tin & Tina

30 mai : I Think You Should Leave with Tim Robinson (Saison 3)

31 mai : Mixed by Erry





