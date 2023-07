SVoD : cet outsider a surclassé Disney+ aux États-Unis

Les dernières données de JustWatch nous éclairent sur la popularité des différents services de SVoD outre-Atlantique, où l'arrivée de la nouvelle plateforme Warner « Max » semble rebattre les cartes.

Spécialisé dans l’analyse des services de streaming, JustWatch a publié une version réactualisée de son classement des plateformes de SVoD les plus populaires aux États-Unis. On apprend ainsi que, sur le deuxième trimestre 2023, un seul service a réellement gagné des parts de marché outre-Atlantique au détriment de ses concurrents : « Max », la nouvelle plateforme de la Warner lancée en avril dernier pour remplacer « HBO Max ».

La montée dans le classement de cette nouvelle plateforme, au fond pas si nouvelle, est le seul élément marquant des derniers Streaming Charts publiés par JustWatch. Max est en effet la seule plateforme à se démarquer sur le deuxième trimestre. Sur cette période, elle a notamment réussi à devancer légèrement Disney+ pour lui ravir sa troisième marche au podium.

Un classement américain qui, globalement, évolue peu…

Désormais, Max se classe donc troisième aux États-Unis, derrière Amazon Prime Video et Netflix, qui se maintiennent respectivement en première et deuxième place. Disney+, lui, chute en quatrième place, suivi par Hulu, puis par Paramount+ et Apple TV+, qui occupent toujours les deux dernières marches du classement parmi ces grands acteurs.

Comme le souligne 9to5Mac, Apple TV+ avait, pendant un temps, réussi à se hisser en sixième place l’année dernière… avant d’être rattrapé puis légèrement dépassé par Paramount+, lancé en mars 2021 outre-Atlantique. Depuis, rien n’a tellement changé pour la plateforme d’Apple ou pour les services concurrents, signe d’un marché américain du streaming ayant atteint une certaine maturité, et donc relativement stabilisé.

Quoi qu’il en soit, voici les parts de marché estimées par JustWatch aux États-Unis pour le second trimestre 2023 :

Amazon Prime Video : 21 %

Netflix : 20 %

Max : 15 %

Disney+ : 13 %

Hulu : 11 %

Paramount+ : 7 %

Apple TV+ : 6 %

Autres : 7 %

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.