Cette offre VPN du Black Friday est à la fois l’une des moins chères et des plus complètes

Si vous hésitez encore à craquer pour un VPN, le moment est peut-être venu de franchir le pas. Pour le Black Friday, Surfshark vous propose en effet son abonnement de deux ans à prix réduit ainsi que des réductions sur les autres produits de son écosystème.

Plus que jamais, la cybersécurité est l’affaire de tous. De plus en plus de services et entreprises sont la cible de cyberattaques dans le but de voler les données de leurs utilisateurs, mettant en danger la vie privée de ces derniers. S’il est nécessaire d’adopter une hygiène numérique irréprochable, de nombreux outils permettent aussi d’assurer la protection de ses données personnelles au quotidien.

Parmi eux, le plus simple et l’un des plus efficaces reste sans conteste le VPN, un outil aussi simple qu’efficace. Surfshark, acteur bien connu sur le marché des VPN, propose même de nombreux services supplémentaires pour pousser cette protection un peu plus loin. À l’occasion du Black Friday, Surfshark vous propose d’ailleurs de découvrir son écosystème à prix réduit, comme l’abonnement VPN deux ans pour 51,41 euros en tout.

Pourquoi choisir Surfshark comme solution VPN ?

Choisir Surfshark, c’est choisir un VPN qui ne se repose pas sur ses acquis, et cherche en permanence à faire évoluer son offre et son infrastructure. Ces derniers mois, la société a très largement augmenté son implantation autour du globe pour atteindre une présence sur plus de 100 pays. Une liste extrêmement fournie qui comprend désormais des pays tels que le Ghana, Porto Rico ou encore l’Arabie Saoudite.

Depuis l’année dernière, Surfshark a aussi entrepris d’améliorer son infrastructure par le biais d’une campagne de remplacement de ses serveurs. De plus en plus de localisations possèdent maintenant des serveurs 10 Gb/s en lieu et place de serveur 1 Gb/s, assurant de facto des débits plus importants lorsque l’on s’y connecte.

Enfin, Surfshark propose très régulièrement des nouveautés afin d’améliorer la protection des données de ses utilisateurs. L’une des dernières en date, Surfshark Nexus (qui permet d’utiliser tout le parc de serveurs de Surfshark pour augmenter la stabilité et la protection de votre connexion) a ainsi obtenu le titre de “Solution VPN de l’année” à l’occasion de la sixième édition des Cybersecurity Breakthrough Awards.

Que propose l’abonnement VPN de Surfshark ?

L’atout principal de Surfshark par rapport à ses concurrents réside incontestablement dans l’importance qu’il accorde à la vie privée de ses utilisateurs. La société pratique en effet une politique stricte de non-journalisation des données (pas logs de connexion, d’IP, d’historique ou autre), possible grâce à son implantation sur les îles vierges britanniques d’une part et l’utilisation de serveurs 100 % RAM d’autre part. Cette politique est d’ailleurs régulièrement soumise à des audits externes, qui ont été passés avec succès jusqu’à présent.

Afin de proposer une protection la plus efficace possible, Surfshark met à disposition de ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités très utiles telles que :

Clean Web, qui permet de bloquer publicités, bannières et autres trackers utilisés par les sites visités ;

MultiHop, un service permettant de se connecter simultanément à deux serveurs distants pour limiter les risques de suivi ;

un bloqueur de pop-up et de cookies, qui masquera ces derniers sur votre écran pour une navigation sereine ;

un rotateur d’IP qui, comme son nom l’indique, change régulièrement votre adresse IP sans que vous ayez besoin de vous déconnecter.

Pour le reste, Surfshark c’est toujours :

plus de 3200 serveurs disséminés dans 100 pays ;

un contournement des géoblocages très efficace ;

la possibilité d’utiliser les services de Surfshark sur tous vos appareils sans restriction ;

un cryptage des données AES 256 ;

une authentification à deux facteurs ;

l’assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de problème.

Quelles sont les offres du Black Friday de Surfshark ?

En ce moment, et jusqu’au Cyber Monday, Surfshark vous propose de découvrir son abonnement VPN à prix réduit. En souscrivant à l’offre deux ans, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel et ne paierez que 51,41 euros pour l’ensemble de la période. Vous obtiendrez aussi deux mois d’abonnement gratuit, poussant la période de protection à 26 mois au total.

Au-delà de son offre VPN, Surfshark vous propose aussi deux autres offres à prix réduit :

Incogni : le service de lutte contre la transmission de vos données personnelles par des compagnies tierces est proposé à 53,40 euros en utilisant le code de réduction INCOGNI60 ;

le service de lutte contre la transmission de vos données personnelles par des compagnies tierces est proposé à 53,40 euros en utilisant le code de réduction INCOGNI60 ; Antivirus : l’antivirus Surfshark bénéficie actuellement d’une baisse de prix qui fait tomber l’abonnement un an à 28,77 euros.

Et si vous hésitez encore, sachez enfin que Surfshark pratique une garantie Satisfait ou Remboursé de 30 jours sur ses services. Une période suffisamment longue pour savoir si votre abonnement vous convient ou non.