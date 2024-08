Recharger un camion électrique plus vite qu’une voiture, c’est désormais une réalité

Le constructeur allemand MAN s’est associé à l’Université de Munich afin de recharger un camion électrique à une puissance de 1 000 kW. À terme, il sera possible de remplir la batterie en seulement 15 minutes, plus rapidement que pour une voiture électrique.

Aujourd’hui, recharger une voiture électrique, ce n’est plus vraiment un problème. Certes, les automobilistes ont encore des craintes, mais ces dernières sont de moins en moins justifiées, puisque les bornes sont de plus en plus nombreuses et puissantes.

Une charge ultra-rapide

Mais si la charge des autos particulières n’est donc plus problématique, un autre domaine ne cesse non plus de s’améliorer. Il s’agit de celui des poids lourds, qui se tournent eux aussi vers une électrification de plus en plus grande. On ne compte désormais plus les constructeurs qui proposent des camions électriques dans leur gamme, à l’image de Tesla avec son Semi, mais également de Volvo et Renault Trucks, sans parler de MAN. La firme allemande commercialise en effet son eTGX, que nous avions pu essayer quelques mois plus tôt.

Ce dernier affiche une très grande autonomie, mais peut également se recharger très rapidement, puisqu’il peut encaisser jusqu’à 750 kW en courant continu. Pour l’heure, aucune station en France ne peut cependant atteindre cette puissance, alors que celle récemment inaugurée en Normandie culmine pour l’instant à 400 kW. Mais cela est tout doucement en train de changer. Et pour cause, MAN vient tout juste d’annoncer avoir franchi un nouveau cap dans la recharge rapide pour poids-lourds.

Dans un communiqué tout juste publié, la firme indique s’être associée avec l’Université de Munich ainsi que d’autres partenaires. Une alliance qui a engendré la création du programme Nefton, financé par le ministère de l’Écologie allemand, et qui a pour but de rendre la recharge des camions encore plus rapide. Le pari est déjà réussi, puisque les équipes ont réussi à faire la démonstration d’une recharge publique à plus de 1 000 kW et 1 500 ampères.

Une véritable prouesse, qui permet en théorie de faire gagner pas moins de 400 kilomètres d’autonomie en seulement 30 minutes. Actuellement, la voiture qui se recharge la plus rapidement en France est la nouvelle Porsche Taycan, qui demande 18 minutes pour passer de 5 à 80 % à une puissance de 320 kW. Mais MAN veut aller encore plus loin, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. Car la puissance maximale devrait encore être améliorée au fil des années.

Seulement 15 minutes pour remplir la batterie

En effet, le programme Nefton veut poursuivre ses efforts et ses recherches, afin d’offrir une recharge encore plus rapide aux poids lourds dans le futur. Des puissances allant jusqu’à 3 000 kW, soit 3 mégawatts, sont envisagées par les équipes en charge du projet. Ce qui permettrait aux camions qui en bénéficieraient de pouvoir se recharger en seulement 15 minutes.

Aujourd’hui, seules quelques voitures électriques chinoises arrivent à ce temps, comme la Li Auto Mega, qui se recharge de 10 à 80 % en 10 minutes et 30 secondes grâce une puissance maximale de 520 kW permise par sa batterie Qilin CTP 3.0 de CATL.

Par ailleurs, la charge bidirectionnelle, qui permet d’alimenter des objets électriques via la prise de charge du véhicule, est également étudiée. Cette dernière pourrait également permettre aux poids lourds de jouer le rôle d’unité de stockage d’énergie, qui pourrait ensuite être réinjectée dans le réseau ou être utilisée pour alimenter un bâtiment. Ce qui permet de réduire la facture d’électricité, comme le promet notamment le Volvo EX90 mais également la nouvelle Renault 5 E-Tech.

Cette volonté d’offrir une charge plus rapide s’inscrit dans un objectif plus global d’améliorer les infrastructures pour les poids lourds. Et ce alors que l’Union Européenne veut rendre obligatoire l’installation d’au moins une borne de charge rapide tous les 120 kilomètres sur les principales autoroutes du territoire. Récemment, Milence a testé une prise capable de délivrer jusqu’à 1,1 MWh, tandis qu’aux États-Unis, des bornes allant jusqu’à 2 et 3 000 kWh ont été testées.