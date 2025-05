Le géant chinois des batteries pour véhicules électriques, CATL, n’entend pas en rester là. L’entreprise vient de dévoiler un système de stockage d’énergie à la capacité démesurée, qui pourrait se révéler très utile pour le secteur industriel et les énergies renouvelables !

CATL TENER Stack // Source : CATL

On connaît CATL pour sa contribution dans le domaine des véhicules électriques. La société chinoise occupe une part de marché importante, plus de 38 %, pour les batteries de véhicules électriques. Mais il va falloir compter sur CATL aussi pour le stockage d’énergie de grande envergure, nécessaire dans l’industrie, les centres de données pilotés par l’IA et les services publics. Le CATL TENER Stack a été présenté au salon ESS Europe 2025 de Munich.

Jusqu’à 9 MWh de stockage électrique

Avec le TENER Stack, CATL a présenté une unité de stockage électrique (une batterie) d’une capacité de 9 MWh ! À titre de comparaison, le Megapack 2 XL de Tesla propose « seulement » 3,9 MWh. Pour autant, le produit de CATL n’est pas deux fois plus grand.

En effet, le CATL TENER Stack utilise un format de type conteneur de transport, soit 6 m de long et 2,44 m de large, avec deux unités empilées l’une sur l’autre. Le Megapack 2 XL de Tesla mesure 8,8 m de long, 2,78 m de large et 1,65 m de haut. Les deux unités de stockage d’énergie ont des dimensions différentes, mais restent comparables en termes d’emprise au sol. Le choix de ce format type conteneur permet d’utiliser des méthodes d’expédition classiques.

Le TENER Stack utilise les dernières générations de cellules de batterie de CATL, dotées d’une technologie sans dégradation pendant 5 ans, ce qui devrait rassurer les investisseurs à la recherche de ce type de produit. Surtout, l’utilisation de ces cellules à haute densité énergétique permet une amélioration de 45 % de l’utilisation du volume et une augmentation de 50 % de la densité énergétique projetée par rapport à un autre système utilisant deux volumes de conteneurs.

Si 9 MWh vous semble difficile à imaginer, cela suffit pour recharger 150 véhicules électriques, ou alimenter un foyer allemand moyen en électricité pendant six ans, annonce CATL dans son communiqué de presse.

Parfait pour régler le plus gros problèmes des énergies renouvelables ?

Savez-vous pourquoi le tarif de l’électricité est parfois plus avantageux en journée ? Cela correspond aux pics de production des énergies renouvelables, que l’on ne peut malheureusement pas encore stocker. L’énergie électrique renouvelable non consommée est alors perdue. Mais avec un système tel que celui de CATL, on peut envisager de stocker l’énergie renouvelable pour différer son utilisation.

Si CATL évoque dans son communiqué de presse des applications industrielles pour le TENER Stack, on y décèle aussi une mission d’utilité publique. On pourrait imaginer que les producteurs et fournisseurs d’électricité investissent dans plusieurs TENER Stack pour stocker l’énergie solaire et éolienne, afin d’en différer la consommation. Cela contribuerait à une meilleure décarbonation de la mobilité électrique, notamment dans les pays encore fortement dépendants des centrales à charbon.

CATL has launched CATL TENER Stack, the world’s first 9MWh ultra-large capacity energy storage system solution, set for mass production. With a 50% increase in energy density compared to conventional 20-foot container systems, CATL TENER Stack provides up to 9MWh of… pic.twitter.com/jMbwiRMJEy — CATL (@catl_official) May 7, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Dans ce sens, CATL se félicite d’avoir réussi une optimisation spatiale significative. Dans le cas d’une unité de stockage de 800 MWh, l’utilisation du CATL TENER Stack nécessite un tiers de conteneurs en moins qu’un système conventionnel en 6 MWh. Cela permettrait de réduire de 40 % le nombre d’unités PCS, ainsi que les coûts liés au surdimensionnement de l’espace de stockage. Les développeurs peuvent espérer, selon CATL, jusqu’à 20 % de réduction sur le coût de développement d’une station.

Et par l’utilisation d’une architectures PCS (Power Conversion System), le CATL TENER Stack pourra convertir le courant alternatif vers du courant continu et inversement. Le système peut donc stocker de l’énergie mais aussi la renvoyer au réseau, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

Un produit sûr et silencieux

Dans le but de sécuriser l’installation, le CATL TENER Stack peut résister à des ouragans de niveau 5, à des séismes allant jusqu’à une magnitude de 9 (selon les normes sismiques IEEE693) et offre une résistance au feu de deux heures. La stabilité thermique des batteries LFP utilisées y contribue également.

Pour pouvoir être intégré facilement en zone urbaine, le CATL TENER Stack bénéficie d’un système de contrôle thermique à conception TMS optimisée, limitant le bruit à 65 dB à une distance d’un mètre. Un avantage qui s’ajoute à la réduction des coûts d’entretien.