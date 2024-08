Les nouvelles ne sont pas toujours mauvaises dans la filière du vélo : la preuve avec cet important revendeur en ligne

Alors que l’année 2023 a été difficile pour l’univers du vélo, les bonnes nouvelles commencent doucement mais sûrement à pointer le bout de son nez. C’est par exemple le cas avec l’importante boutique en ligne Bike24, qui a retrouvé le chemin de la croissance au second trimestre 2024. Et ce, dans des marchés où l’on observe une reprise progressive.

Au second trimestre, Bike24 va mieux // Source : Bike24

On ne cesse de le répéter, la filière du vélo a été frappée de plein fouet par une profonde crise en 2023, la faute à plusieurs facteurs clés (inflation, baisse de la demande, surstockage, incertitudes géopolitiques). L’impact sur les entreprises a été considérable, au point d’entraîner des faillites en cascade.

Le début d’année 2024 n’est pas tout rose non plus, mais des signes de reprise nous donnent de l’espoir pour la suite. C’est notamment le cas des marchés allemand et néerlandais, qui ont enregistré des chiffres prometteurs au cours des premiers mois du millésime. Bonne nouvelle : d’autres signaux positifs sont là.

Bike24 respire

Le cas de Bike24 en fait clairement partie. Cette importante boutique en ligne notamment spécialisée dans la vente de vélos électriques, vélos mécaniques, pièces détachées et autres accessoires, a repris des couleurs au second trimestre, avec une croissance de 1,5 % et un chiffre d’affaires de 62,8 millions d’euros, nous apprend le site spécialisé BikeEU.

Plus spécifiquement, ses bons chiffres sont à mettre en corrélation avec… la belle forme des marchés allemand, autrichiens et suisse, explique par ailleurs un communiqué officiel. Le premier est le plus important des trois : Bike24 a vu ses ventes bondir de 5,7 % (36,14 millions d’euros) outre-Rhin, contre 21,9 % (8,18 millions d’euros) pour les deux autres combinés.

Il est intéressant de noter que les vélos mécaniques et les vélos électriques demeurent la locomotive de cette croissance, avec des ventes en hausse de 9,6 % (12,29 millions d’euros). Les pièces détachées, le textile et les accessoires ont quant à eux tendance à stagner : – 0,3 % (51,54 millions d’euros).

Des réductions de stocks

Il n’empêche, Bike24 n’est pas complètement sorti de l’auberge : son activité dans le reste de l’Espace économique européen rencontre encore des difficultés avec un recul de 7,3 % (18,01 millions d’euros), toujours sur le second trimestre 2024. Quand ses ventes recensées dans le reste du monde se sont contractées de 41,8 % (1,5 million d’euros).

Certaines problématiques commencent néanmoins à être solutionnées, à commencer par le niveau de stock, qui a été réduit de 20,6 %. Aussi, la marge bénéficiaire par client a elle augmenté de 28,5 %. En clair : Bike24 est sur la bonne voie, et s’attend même à une croissance du chiffre d’affaires de 1 à 5 % en 2024 – même si son CA a baissé de 4,3 % au premier semestre.