La Dacia Spring se prépare à changer de look : faut-il espérer une meilleure autonomie ?

Deux ans après son arrivée sur le marché, la Dacia Spring 100 % électrique s'apprête à s'offrir un petit restylage. Mais ce n'est pas tout, car la citadine électrique low-cost va aussi faire ses premiers pas sur le marché britannique, ce qui devrait l'aider à faire grimper ses ventes.

Il y a quelques années encore, trouver une voiture électrique abordable était quasiment impossible. Mais au fil du temps, les technologies ont évolué et le coût du lithium a chuté, permettant de réduire les coûts de production. Et donc rendant possible la commercialisation de modèles moins chers. On pense à la Tesla Model 3 par exemple, ou encore à la MG4, mais pas seulement.

Une nouvelle version à venir

Impossible de ne pas évoquer la Dacia Spring, qui est actuellement l’une des voitures électriques les moins chères du marché. Pour mémoire, la citadine est en effet affichée à partir de 15 800 euros, bonus écologique de 5 000 euros déduit. Ce qui pourrait ne pas durer, car le gouvernement veut réserver cette aide aux voitures assemblées dans l’Union européenne. Or, la Spring est fabriquée en Chine.

Depuis deux ans, cette dernière connaît un grand succès, puisqu’elle fut écoulée à près de 2 000 exemplaires au mois de mai en France. Elle était même la voiture la plus vendue sur le territoire reste encore un frein important à l’achat, tout comme l’autonomie. Sur ce point, elle a tout de même encore un peu de chemin à faire.

Mais si la citadine électrique plaît beaucoup, il semblerait que l’heure du restylage soit tout de même arrivée. Un délai très court, puisqu’elle est arrivée dans le catalogue au premier semestre 2021. Or, la plupart des liftings de mi-carrière interviennent au bout de trois à quatre ans environ. Selon le site britannique Autocar, la Dacia Spring sera renouvelée d’ici à l’année prochaine, soit 2024.

Pour le moment, le constructeur n’a pas souhaité donner la moindre petite information sur ce restylage, qui devrait principalement se concentrer sur le design de la citadine. Le patron du design de la marque, David Durand affirme en effet que celle-ci manque un peu de modernité et qu’elle aurait besoin d’être repensée afin de mieux laisser transparaître sa motorisation électrique.

Un nouveau marché à conquérir

Le directeur du style de Dacia laisse cependant entendre que les évolutions ne seront pas forcément très importantes. Il explique en effet que « la recette générale de la Spring est bonne » et que la nouvelle version ne devrait pas trop s’éloigner de la philosophie de l’actuelle.

La citadine devrait notamment toujours conserver ses attributs inspirés de l’univers des SUV, avec sa garde au sol légèrement surélevée et ses protections de carrosserie. Elle pourrait en revanche s’offrir une nouvelle signature lumineuse ainsi que d’autres teintes de carrosserie, afin de se rapprocher du reste de la gamme.

Pourquoi l’autonomie ne devrait pas bouger

À bord, quelques évolutions pourraient arriver aussi, avec notamment de nouvelles fonctionnalités et des matériaux inédits. En revanche, on ne sait pas du tout si le constructeur va faire évoluer la motorisation de sa Spring. Pour mémoire, celle-ci offre de 44 à 65 chevaux selon les versions et propose une batterie de 27,4 kWh lui permettant d’afficher une autonomie de 230 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le patron de Dacia, Denis Le Vot affirme cependant que « si nous faisions [la Spring] à nouveau, je réduirais la batterie de moitié« . Et pour cause, les client de la citadine parcourent en moyenne seulement 16 kilomètres par jour. Un plus petit accumulateur permettrait de réduire son prix. Mais la version restylée devrait conserver l’actuelle batterie.

Enfin, elle fera pour la première fois le chemin jusqu’en Grande-Bretagne, alors qu’elle n’avait jusqu’à présent jamais été vendue là-bas. De quoi la faire encore grimper dans le classement des voitures les plus vendues…

