Pourquoi le prix de certaines voitures électriques (dont Tesla) pourrait grimper en flèche

L'Europe vient de lancer sa grande enquête contre les constructeurs chinois de voitures électriques. Les dernières informations en provenance de Bruxelles laissent craindre le pire pour le prix des voitures électriques produites en Chine. Ils pourraient drastiquement augmenter dans les mois à venir, que ce soit par des constructeurs chinois (BYD, MG, etc.) mais aussi européens (Volvo, Mini, etc.) ou américains (Tesla). On vous explique pourquoi.

Actuellement, les trois voitures électriques dotées du meilleur rapport qualité / prix sont les Dacia Spring, MG4 et Tesla Model 3. Leur point commun ? Une production en Chine. En France, dans les semaines à venir, leur prix va drastiquement augmenter, puisque ces trois voitures électriques devraient perdre l’éligibilité au bonus écologique de 5 000 euros, à cause de leur production délocalisée. Mais ce n’est pas tout : leur prix de vente pourrait aussi atteindre des sommets, à cause de l’Europe.

En effet, la Commission européenne a décidé de lancer une grande enquête contre les constructeurs chinois de voitures électriques. L’objectif : rétablir une certaine équité avec les constructeurs européens dans le domaine des prix. La Commission annonce avoir la preuve que les constructeurs chinois sont fortement aidés par l’État chinois, grâce à des subventions cachées et « une menace de préjudice« . Ce qui leur permettrait de baisser les prix, et d’être dans une position de concurrence déloyale.

Calculer les subventions cachées de la Chine

Pour le prouver, la Commission européenne aurait décidé, selon MLex, d’enquêter plus précisément sur trois constructeurs chinois : BYD, Saic (la maison mère de MG) et Geely (Lotus, Volvo, Polestar, Zeekr, etc.). L’objectif serait de calculer l’aide indûment accordée par le gouvernement chinois pour permettre aux constructeurs de casser les prix. Une fois ce calcul réalisé (qui serait en fait une moyenne entre les trois constructeurs), la Commissions aurait pour idée d’adopter une taxation spéciale pour toutes les voitures électriques produites en Chine afin de supprimer l’aide Étatique locale.

Mais attention, cette taxe destinée aux voitures électriques produites en Chine ne concernerait pas uniquement les modèles des constructeurs chinois. Ce serait également le cas de toutes les voitures produites localement par des entités européennes ou américaines, comme on peut le lire dans South Chine Morning Post. Et les voitures produites en Chine par des marques étrangères sont légions.

On peut citer la Dacia Spring, la Tesla Model 3, certaines Tesla Model Y, la nouvelle Mini Cooper ou encore certaines BMW. C’est aussi le cas de la nouvelle Volvo EX30 (même si elle sera produite en Europe en 2025). Elles sont ensuite exportées dans le monde entier, et notamment en Europe.

Un très fort impact sur les prix à venir ?

Une taxation sur les voitures électriques produites en Chine pourrait donc avoir un fort impact sur certains modèles vendus en Europe et notamment en France. On peut s’attendre à une très forte hausse des prix. D’une part, à cause de cette taxation spéciale, d’autre part à cause de l’évolution du bonus écologique pour 2024 qui fera virtuellement augmenter la facture de 5 000 euros.

Une contre-offensive chinoise est également possible sur le front de cette guerre économique comme le mentionne Numerama. On peut ainsi imaginer une taxe à l’exportation des batteries (massivement produites en Chine), qui ferait augmenter le prix des voitures électriques produites en Europe. Même si les constructeurs locaux commencent à ouvrir de plus en plus d’usines de production de batteries sur le sol européen.

Pour aller plus loin

Où sont fabriquées les batteries des voitures électriques en Europe ? Voici notre cartographie complète des gigafactory

Mais toutes ces informations n’ont pas encore été officiellement confirmées par la Commission européenne, ce ne sont que des bruits de couloirs. Mais l’objectif de créer une taxe d’un montant plus élevée sur les voitures électriques importées de Chine a déjà été abordé publiquement par Ursula Von der Leyen et Thierry Breton ces dernières semaines. C’est donc tout à fait probable.

La plus grande incertitude concerne le mode de calcul de cette taxation, et son application (ou non) aux constructeurs européens et américains qui produisent en Chine.