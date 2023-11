Voici la décote des voitures électriques d’occasion en France

Si l'on sait que certaines voitures électriques perdent plus de valeur que leurs équivalents thermiques, quels sont les modèles les plus touchés ? Les journalistes du site Caradisiac ont mené leur enquête, et voici le résultat pour les Tesla Model Y, Dacia Spring, Peugeot e-208, Fiat 500e et Renault Mégane E-Tech.

On le sait, les voitures électriques coûtent encore et toujours plus cher que leurs équivalents thermiques. Cependant, cela pourrait bientôt finir par changer, en commençant d’abord par les petites voitures. Mais en regardant de plus près, on voit que rouler en zéro-émission (à l’échappement) est en fait plus avantageux financièrement. Ce qui explique entre autres l’engouement pour ce type de motorisation.

Une forte décote

En effet, le prix de la recharge est plus bas qu’un plein d’essence ou de diesel, de même que celui de l’entretien et de l’assurance. Et cela devrait se poursuivre l’an prochain. C’est aussi pour cela qu’il est judicieux de jeter un œil aux modèles d’occasion, bien plus abordables qu’en neuf. Et ce même si certaines autos sont aussi très intéressantes, comme la Dacia Spring ou encore la MG 4.

Et pour cause, la décote des électriques d’occasion serait assez forte. Selon une récente étude américaine, elle serait même plus importante que pour des voitures thermiques équivalentes. Et pour cause, la Tesla Model 3 perdrait 42,9 % de sa valeur sur 5 ans en moyenne sur le marché américain. Ce qui est déjà très correct.

Mais qu’en est-il en France ? Et bien rassurez-vous si vous possédez une voiture électrique, la chute serait largement moins vertigineuse.

Mais attention, elle reste tout de même parfois assez élevée selon les modèles. C’est ce qui ressort de la récente enquête réalisée par les journalistes de Caradisiac, qui ont établi un classement des modèles qui enregistrent la plus forte décote en occasion. Pour cela, ces derniers ont écumé les petites annonces des 10 modèles les plus vendus sur le marché français afin d’établir un classement en fonction de la décote sur un, deux ou trois ans, voire plus.

Et globalement, il en ressort que la décote des voitures électriques reste assez lente, bien plus qu’aux États-Unis. Il faut en effet également tenir compte du bonus écologique, qui peut atteindre les 7 000 euros dans certains cas pour les automobilistes les plus modestes. À noter que ce dernier pourrait passer à 8 000 euros en 2024. Il faut également savoir que les exemplaires ayant des kilométrages trop extrêmes ont été écartés du calcul.

Tesla en tête

D’après l’étude, c’est la Peugeot e-208 qui arrive en tête du classement des voitures qui décotent le plus, avec une moyenne à -38 % pour les exemplaires de 2019 en version Allure (pour 4 ans d’ancienneté donc). Une grande partie de la gamme de la citadine électrique, récemment resylée est au-dessus des 20 % de décote. Logiquement, les modèles lancés cette année ont moins perdu, avec une version Like d’entrée de gamme qui n’affiche même aucune baisse.

En 2ème position, on retrouve la Tesla Model Y, et notamment la version Dual Motor Long Range de 2021, qui perd en moyenne 19,5 %, pour un prix moyen constaté de 48 300 euros. En revanche, la décote la plus basse concerne la version Standard de 2023, qui ne perd que 9 % et qui affiche un prix moyen assez bas de 45 500 euros. Une chute globalement faible, puisqu’elle devrait plutôt tourner autour des 30 %.

La Fiat 500e, qui rencontre également un fort succès connaît une décote assez raisonnable, de l’ordre de 15 % en moyenne pour les versions sorties en 2021 et descendant jusqu’à 10 % pour les modèles lancés cette année. Cependant, en regardant dans le détail, on note une perte allant jusqu’à 34 % pour la version La Prima 42 kWh, affichée en moyenne à 24 500 euros. Il faut dire que c’est aussi l’une des plus chères ! De son côté, la Renault Mégane E-Tech perd jusqu’à 15,5 % dans ses versions 2022 et seulement 2,5 % pour les exemplaires livrés cette année.

Mais la palme de la voiture qui décote le moins est attribuée à la Dacia Spring, qui ne perd absolument rien, quelle que soit la version. Sauf bien sûr dans certains cas, en fonction des exemplaires et de leur kilométrage. À tel point que la citadine se revend plus cher qu’en neuf ! Un vrai tour de force pour celle qui reste la voiture électrique la moins onéreuse du marché français.

Au final, il semblerait donc que les voitures électriques décotent moins que les voitures thermiques. Il est généralement admis qu’une voiture perd environ 50 % de sa valeur entre sa 4ème et sa 5ème année d’immatriculation.