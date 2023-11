Ces futures voitures électriques pourraient dépasser les 1 000 km d’autonomie

La marque chinoise GAC Aion annonce qu'elle équipera ses voitures électriques d'une batterie solide à partir de 2026. Une date très proche, qui devrait lui permettre de devancer tous ses rivaux s'il tient ses promesses. Au programme : une autonomie en forte hausse.

Les constructeur chinois prennent de plus en plus d’importance sur le marché, grâce notamment à l’essor de la voiture électrique. Ces derniers sont en effet nombreux à tenter leur chance sur ce créneau de plus en plus concurrentiel. On pense notamment à BYD, qui est sur le point de dépasser Tesla, mais également à Nio ou encore Xpeng qui arrivent également en Europe.

Une nouvelle batterie solide

Mais une autre marque commence également à faire parler d’elle. Il s’agit d’Aion, fondée en 2019 par le groupe chinois GAC et qui n’est pas encore présente sur le Vieux Continent, mais qui devrait débarquer prochainement. Cette dernière a récemment fait les gros titres, puisqu’elle profitait du salon de Guangzhou, en Chine, pour lever le voile sur son Hyper HT.

Un SUV électrique qui est une copie presque conforme de la Tesla Model X. Mais le jeune constructeur a également profité de l’évènement pour faire d’autres annonces concernant son avenir. Parmi elles, l’arrivée d’une toute nouvelle batterie à électrolyte solide, comme le relaie le site chinois It Home. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière s’annonce très prometteuse.

Tout d’abord, parce qu’elle sera l’une des premières à arriver sur le marché, puisque Gac Aion table sur une production en série à partir de 2026. Une date très proche, alors que les spécialistes annoncent qu’il faudra attendre la fin de la décennie pour voir arriver cette technologie dans les voitures de série. De son côté, Nissan table sur 2028, tandis que Toyota prévoit d’y arriver d’ici à 2030, mais sur un nombre limité de voitures.

Selon la marque chinoise, les modèles de la gamme Hyper seront les premiers à en profiter. Pour l’heure, cette dernière est composée de la berline Hyper GT ainsi que la sportive Hyper SSR supercar. Mais il n’est pas exclu que d’autres voitures arrivent un peu plus tard, peut-être un modèle plus compact rivalisant avec la Tesla Model Y et la nouvelle BYD Sea Lion 07 récemment présentée.

Une annonce prometteuse

Pour le moment, on ne sait pas encore tout sur les spécificités techniques de cette nouvelle batterie solide. Cependant, on sait d’ores et déjà que cette dernière affichera une très forte densité, annoncée à 400 Wh/kg. C’est environ deux fois plus que les meilleures batteries lithium-ion actuelles. De quoi proposer des autonomies de plus de 1 000 km sans problème.

De plus, elle sera également très résistante aux températures élevées ainsi qu’à la perforation. Ce qui représentera un vrai avantage et qui permettra peut-être d’éviter des mises à la casse parfois injustifiées à la suite d’un petit accrochage.

Les batteries solides possèdent de nombreux avantages, comme une densité d’énergie plus élevée. Ce qui signifie que pour une même taille et un poids identique, l’autonomie est plus grande. Cependant, cela va de pair avec une capacité qui a tendance à chuter plus vite au fil du temps, ce qui réduit sa durée de vie. Mais GAC semble avoir trouvé la solution pour contrer ce problème comme on peut le voir sur un post du réseau social local Weibo.

Le constructeur annonce que sa technologie durera 50 % plus longtemps et que sa batterie solide affichera une capacité de 90 % même après 150 cycles de charge. La firme ne précise pas s’il s’agit de recharge lente ou rapide, alors que cette dernière peut endommager prématurément les cellules dans certains cas. À titre de comparaison, une batterie lithium-ion de Tesla ne perd que 12 % de capacité après 321 800 kilomètres environ.

Par ailleurs, la firme chinoise a également profité du salon de Guangzhou pour dévoiler un concept-car de voiture à hydrogène, la GAC ERA Zhijing. Ce dernier est équipé de deux moteurs et affiche une puissance totale de 540 chevaux. L’autonomie est quant à elle annoncée à 800 kilomètres, sans doute selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 680 kilomètres WLTP en Europe. Aucune date de lancement de série n’a encore été annoncée.