Voici les photos officielles de la prochaine voiture électrique chinoise qui devrait bientôt arriver en Europe

Après une fuite laissant échapper les premières images de sa nouvelle voiture électrique, Lynk & Co lève officiellement le voile sur son Z20, un SUV prévu pour l’Europe, qui reprend la base du Volvo EX30. Voici ses premières informations.

Lynk & Co Z20 // Source : Lynk & Co

Si Volvo communique abondamment sur son héritage et sa culture suédoise, la marque est depuis des années sous le giron du chinois Geely, et partage donc ses composants avec les autres marques du groupe.

Ainsi, le Volvo EX30 repose déjà sur la même plateforme que les Smart #1 et #3 ainsi que le Zeekr X, mais la famille va très prochainement s’agrandir avec l’arrivée imminente du Lynk & Co Z20, que la marque vient de présenter.

Un style dynamique

À vrai dire, la marque semble avoir quelque peu été contrainte et forcée par la récente fuite du Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), qui publie photos et fiche technique de toutes les voitures arrivant sur le marché chinois, parfois avant l’officialisation même du modèle.

Lynk & Co Z20 // Source : Lynk & Co

Deux courts extraits ont été relayés par le média chinois IT Home, l’occasion de (re)découvrir ce Lynk & Co Z20 sous de meilleurs conditions. Le design reprend les grandes lignes de la berline électrique de la marque, la Z10, notamment au niveau des optiques.

La forme est cependant bien plus ramassée, reprenant l’allure d’un SUV coupé, que certains pourraient comparer au récent Toyota C-HR hybride ou au Cupra Tavascan.

Encore peu d’informations

Reste que, mis à part cette mise en bouche, Lynk & Co reste encore bien discret à propos de ce Z20 électrique. On sait cependant, comme dit plus haut, qu’il reprend la plateforme SEA de Geely déjà utilisée par Volvo, Smart et Zeekr.

La fuite du MIIT nous renseigne cependant un peu plus. Niveau mensurations, ce Lynk & Co Z20 mesurerait 4,46 mètres de long pour 1,85 mètre de large et 1,57 mètre de large, tandis qu’une motorisation de 340 ch (250 kW) serait de la partie.

Lynk & Co 01 // Source : Lynk & Co

Nous devrions cependant en savoir bien plus dans peu de temps, le Z20 devant manifestement être présenté courant octobre. Lynk & Co ne cache d’ailleurs pas sa volonté de le vendre en Europe, où il rejoindra le 01, un SUV hybride rechargeable déjà vendu en France. Reste que la hausse des frais de douane sur les voitures électriques chinoises pourraient lui mettre quelques bâtons dans les roues. Réponse dans quelques semaines, donc.