En voyage en Chine pour tester une voiture de la marque Changan, le patron de Ford a exprimé ses craintes au sujet des autos électriques venues de l’Empire du Milieu. Pour l’homme d’affaires, ces dernières représentent une menace existentielle pour les constructeurs traditionnels.

Ford Explorer // Source : Ford

Avec pas moins de 150 marques actuellement en activité, la Chine est un véritable vivier de constructeurs automobiles. Et même si seulement deux sont actuellement rentables, l’Empire du Milieu donne des sueurs froides aux firmes traditionnelles ainsi qu’à l’Union européenne, qui veut tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Une réelle menace

Les voitures électriques chinoises arrivent en masse sur nos routes, et cela ne plaît pas du tout aux constructeurs déjà bien implantés, qui voient une vraie menace déferler. C’est notamment le cas de Ford, qui s’inquiète de cette arrivée massive et de cette concurrence jugée déloyale par Bruxelles. Car les marques venues de l’Empire du Milieu cassent les prix, grâce notamment aux subventions accordées par Pékin. Ce qui met très en colère la Commission européenne. A tel point que celle-ci a mis en place des droits de douane en hausse.

Mais outre le prix, le souci avec les voitures électriques chinoises, c’est qu’elles sont également très convaincantes. Nous l’avons vu à de nombreuses reprises lors de nos essais, comme ce fut par exemple le cas pour le Xpeng G6, entre autres. Cela inquiète évidemment beaucoup les marques déjà bien implantées chez nous. Justement, le patron de Ford, Jim Farley a décidé d’aller vérifier si les autos chinoises sont réellement si avancées que cela. Et il n’a pas été déçu du voyage.

Ford Capri // Source : Ford

Dans un article du Wall Street Journal, on apprend en effet que l’homme d’affaires s’est rendu en Chine, accompagné de John Lawler, directeur financier du constructeur à l’ovale bleu. Les deux hommes ont notamment testé un SUV électrique de la marque Changan, dont le modèle précis n’a pas été communiqué. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont réellement été bluffés par ce qu’ils ont découvert. C’est Jim Farley qui était au volant de la voiture, tandis que son collège était dans le siège passager.

Ce dernier a indiqué au PDG que « ce n’est plus du tout comme avant », ajoutant ensuite que « ces types ont une longueur d’avance sur nous ». Voilà qui en dit long sur la progression des marque chinoises, qui bénéficient désormais de tout le savoir-faire des constructeurs européens et américains en matière de voitures électriques. Elles ont fait des avancées considérables, au point d’égaler, voire parfois dépasser les firmes traditionnelles.

Ford est très inquiet

Une chose est sûre, cette expérience est loin d’avoir rassuré Jim Farley. A tel point que ce dernier a pris la parole lors du dernier conseil d’administration de Ford, et a affirmé sans détour que les constructeurs chinois représentent désormais « une menace existentielle ». Des mots particulièrement forts, mais qui traduisent bel et bien l’inquiétude des constructeurs vis à vis de la progression des marques chinoises. Et l’homme d’affaires n’est pas le seul à penser ainsi.

Quelques mois plus tôt, le patron de Tesla, Elon Musk avait également exprimé ses craintes à ce sujet. Pour lui, les marques chinoises pourraient tout simplement « démolir tous leurs rivaux » si rien n’est fait pour les en empêcher. Et ce alors que BYD est le numéro 2 mondial de la voiture électrique, et qu’il était brièvement passé premier au début de l’année. Ce dernier se place largement devant Volkswagen, toujours sur la 3ème marche du podium.

De son côté, Ford a finalement décidé de revenir sur son ambition de ne plus vendre que des voitures électriques à partir de 2030. Et ce alors que cette motorisation est en perte de vitesse en Europe et que la concurrence chinoise devient très difficile à gérer. Une situation que les experts avaient prédit, puisqu’ils annonçaient notamment que Tesla serait en grande difficulté à cause de cette situation. Et cela n’a pas loupé. Espérons que le Puma électrique prévu pour l’an prochain chez Ford l’aide à garder la tête hors de l’eau, de même que sa future auto à moins de 25 000 euros.