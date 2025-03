« Elon Go Home » : en France, Tesla et X font partie des marques les plus boycottées

Les frasques réactionnaires d’Elon Musk outre-Atlantique vont sans doute lui coûter cher en France. D’après un sondage de l’Ifop, l’empire économique du milliardaire génère une défiance inédite dans l’Hexagone.

Face à la montée en puissance très controversée d’Elon Musk dans le paysage politique américain, les consommateurs et consommatrices répondent avec l’arme la plus accessible : le boycott. En France, les entreprises appartenant à l’homme d’affaires sud-africain n’ont clairement plus la côte.

Selon un sondage Ifop réalisé en partenariat avec NYC.fr*, Tesla et X font tout particulièrement partie des marques qui génèrent le plus le plus fort sentiment de rejet au sein de la population française.

Une fronde anti Elon Musk

Illustrant un rejet plus global de la culture et de la politique américaine (seul un quart des Français [26 %] « estime aujourd’hui que les deux pays sont proches », indique l’Ifop), Tesla et X servent de thermomètre pour jauger de l’impopularité de Musk en France. Et cette dernière atteint des sommets, semblerait-il.

À la question ouverte « Quelle(s) entreprise(s)/marque(s) américaines boycottez-vous actuellement ? » Tesla arrive en troisième position juste derrière les symboles que sont Coca-Cola et McDonald’s. X (ex-Twitter) est cité en 5e position après Starbucks et KFC. La tendance est confirmée lorsqu’une liste de marque est testée par l’Ifop avec 47 % des Françaises et des Français ayant « fermement l’intention de boycotter » Tesla et 40 % réservant le même sort au réseau social d’Elon Musk. À noter qu’Apple Music récolte aussi 38% d’intention de boycott.

« Les secteurs les plus affectés par le boycott sont ceux où les produits sont les plus facilement substituables par des alternatives non américaines », indique le sondage. Sur ce point, Tesla et X sont en effet particulièrement mal placé, puisque les concurrents ne manquent pas avec Citroën ou BMW pour Tesla ou Bluesky et Mastodon pour X.

Rejet d’une partie clé de la population

À noter aussi que les sondés s’identifiant à gauche du spectre politique français ont le boycott plus facile (72 % de soutien), le mouvement s’étend aussi jusqu’au centre droit avec 65 % de soutien. « Seuls les électeurs lepénistes apparaissent réellement en retrait avec 49 % de soutiens seulement parmi les électeurs RN aux dernières élections législatives », note l’Ifop. « La proportion de boycotteurs est ainsi particulièrement forte chez les Français se disant très progressistes sur les questions de société », ajoute également le sondage.

Côté sociologique, les boycotteurs et boycotteuses de Tesla et X sont surreprésentés parmi les classes les plus solides financièrement. « Or, cette structure du boycott anti-Musk présente un risque majeur pour ces entreprises, puisqu’elle touche précisément leur cœur de cible : les catégories aisées, éduquées et technophiles pour Tesla, et les leaders d’opinion et créateurs de contenu pour X/Twitter » relève l’Ifop

Si la stratégie du boycott à ses limites, le prix étant de toute façon le plus souvent la variable la plus importante au moment de faire un choix, l’empire de Musk n’est pas gâté de ce point de vue là non plus. Tesla n’est pas vraiment le constructeur le moins cher et les alternatives à X sont gratuites. Il est donc moins difficile de s’opposer à l’homme le plus riche du monde dans ces conditions.

*Étude Ifop pour NYC.fr réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 17 mars 2025 auprès d’un échantillon national représentatif de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

