Ce constructeur a une drôle de manière de tester la résistance de sa batterie pour voitures électriques

La marque chinoises Geely a décidé de faire une démonstration de la résistance de sa batterie Golden Brick. Dédiée aux voitures électriques, celle-ci a tout simplement été écrasée par un tank, et le résultat est impressionnant.



Alors que les ventes de voitures électriques repartent à la hausse en Europe, de nombreux automobilistes ne sont pas encore tout à fait convaincus. Outre la crainte de tomber en panne ou simplement les prix dissuasifs, beaucoup de conducteurs ont aussi beaucoup de crainte vis-à-vis de la batterie, car les idées reçues sont encore nombreuses.

Un test grandeur nature, et très impressionnant

On entend par exemple souvent dire que les voitures électriques prendraient plus souvent feu que les voitures thermiques. Or, plusieurs études ont déjà prouvé que cela est faux.

Cependant, il est vrai que les batteries restent « fragiles » dans certains cas. Par exemple si elles sont écrasées ou percées, elles peuvent alors s’échauffer et créer un incendie.

Cependant, cela est aujourd’hui de plus en plus rare, et cela grâce aux innovations des constructeurs. On pense par exemple à BYD, dont la batterie Blade n’explose pas, même si elle est percée.

Et ce n’est pas tout, car une autre marque a aussi à coeur de prouver que ses voitures électriques sont très sûres. Il s’agit du groupe Geely, qui possède notamment Volvo, Lotus, Polestar et Zeekr.

Ce dernier a levé le voile à la fin de l’année 2023 sur une nouvelle batterie particulièrement innovante. Baptisée Golden Brick, cette dernière équipe notamment le Galaxy E5 et est annoncée comme étant particulièrement résistance. Mais quoi de mieux qu’une démonstration pour en avoir le coeur net ?

Geely Galaxy E5 // Source : Geely

C’est justement ce que la firme chinoise a décidé de faire. Et pour cela, elle n’a pas fait les choses à moitié, bien au contraire. Car elle a eu recours à un véritable tank, et plus précisément un ZTZ-59D de 36 tonnes, comme l’indique le site Car News China.

Celui-ci a roulé à plusieurs reprises sur la batterie développée par le constructeur durant une démonstration publique réalisée en Chine. Ainsi, la pression exercée par le char militaire était environ 1,8 fois supérieure aux exigences des nouvelles normes mises en place par le gouvernement chinois.

Heureusement, le test s’est avéré particulièrement concluant, car aucune trace de fumée et encore moins d’incendie, ni d’explosion, ont été aperçues.

Que ce soit dans la batterie en elle-même ou dans les cellules de cette dernière. L’ensemble a conservé son intégrité structurelle et aucune fuite n’a été trouvée.

Une bonne nouvelle, qui devrait encore plus rassurer les sceptiques. D’autant plus que le gouvernement chinois va durcir la réglementation sur les batteries de voitures électriques. La nouvelle norme entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2026.

Une charge ultra-rapide

Cette nouvelle réglementation va introduire trois nouveautés en matière de sécurité, dont de nouveaux tests après des cycles de charge rapide, mais pas que.

En effet, cette norme va aussi fixer des exigences renforcées en matière de protection contre l’emballement thermique. Pour la première fois, elle rendra aussi obligatoires les essais d’impact par le bas. Si cette mesure ne sera pas obligatoire avant 2026, la batterie Golden Brick a déjà passé tous ces test. Ce qui en fait l’une des premières au monde à recevoir une certification complète.

Cette nouvelle batterie possède de nombreux atouts, qui vont au-delà de la sécurité. Adoptant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), elle garantit notamment une charge très rapide. Il faut en théorie seulement une quinzaine de minutes pour récupérer jusqu’à 500 kilomètres d’autonomie.

La batterie peut encaisser une puissance allant jusqu’à 4,5C, ce qui donne environ 500 kW et non 800 kW, comme les bornes dévoilées par le groupe Geely.

Ce n’est pas tout, car la puissance de décharge est aussi très élevée. Elle devrait permettre de délivrer un total de 2 175 chevaux pour une capacité de 100 kW.

De plus, elle affiche une très grande résistance, notamment à la chaleur et au froid. Mais aussi aux chutes, puisqu’elle fonctionnerait encore après avoir été jetée d’une grue haute de 10 mètres.

De quoi donner des sueurs froides à Xiaomi, dont le patron avait testé sa batterie maison d’une manière également très particulière. Et cela en jetant une pastèque depuis le 6ème étage de l’usine de production de la berline SU7…