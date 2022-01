Déploiement de la 5G : SFR double Orange sur la bande reine des 3,5 GHz

Chaque mois, l'agence nationale des fréquences, l'ANFR rend un rapport sur le déploiement de la 5G en France. Le mois dernier, une bataille pour la fréquence reine à 3,5 GHz, la plus intéressante dans son rapport débit/distance, a été remportée par SFR au détriment d'Orange.

On a coutume de dire que la fréquence reine de la 5G est celle des 3,5 GHz. Certains parlent même de bande cœur. Cela vient déjà du fait que cette bande de fréquence, qui s’étale de 3,4 à 3,8 GHz, n’était pas proposée par la 4G. On peut aussi citer le fait que c’est dans ces fréquences que vous trouverez les meilleurs débits sur vos smartphones en 5G, tout en conservant une portée acceptable (ce qui ne sera pas forcément le cas avec la 5G millimétrique par exemple).

Vous vous doutez donc bien que pour les opérateurs, c’est donc un peu la course à l’échalote pour déterminer qui sera le plus fort, le plus beau, en 3,5 GHz.

SFR dépasse Orange

Chaque mois, nous publions sur Frandroid les données tirées des rapports de l’Agence nationale des fréquences, l’ANFR, qui nous permettent de voir en temps réel, combien d’antennes 5G les opérateurs ont installées dans le mois et combien ils en possèdent en état de fonctionner.

Eh bien figurez-vous que les agents de SFR n’ont pas chômé pendant le mois de décembre dernier. Sur la fameuse bande des 3,5 GHz, ils ont installé pas moins de 509 antennes. À titre de comparaison, Bouygues, deuxième plus gros installateur du mois se situe à 314 antennes techniquement opérationnelles.

Résultat, SFR passe devant Orange dans le classement des opérateurs ayant le plus d’antennes 3,5 GHz avec 2829 antennes, contre 2699 pour Orange. Le mois précédent, c’est l’ancienne firme de Stéphane Richard qui était devant, avec 2492 antennes. C’est ce qui s’appelle un dépassement dans les règles de l’art.

Le déploiement s’accélère

Ceci étant, il faut raison garder. Commençons par dire que si SFR et Orange tirent la couverture à eux sur la bande 3,5 GHz, cela ne les empêche pas d’êtres bons derniers sur le nombre d’antennes opérationnelles. SFR et Orange possèdent respectivement 4818 et 3046 antennes opérationnelles toutes bandes confondues contre 5940 pour Bouygues et 13 578 pour Free (essentiellement du 700 MHz ceci dit…).

Par ailleurs, ces chiffres vont assurément être amenés à bouger dans les mois à venir si les opérateurs continuent sur leur lancée. Car à force d’observer mois après mois le déploiement des antennes de chaque opérateur, force est de constater que le rythme a beaucoup augmenté depuis à peu près le milieu d’année 2021.

En mai dernier, le nombre d’antennes en plus chaque mois, tous opérateurs confondus, s’établissait à 1103. Dès la fin de l’été, le rythme était passé à 1500 par mois. Puis dès octobre, on passe à 1960 antennes par mois, avant d’arriver 1936 installées en décembre dernier. Bref, le nombre d’antennes installées mensuellement a augmenté de 43 % entre mai 2021 et décembre 2022.

